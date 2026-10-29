El tren de LAX vuelve a retrasarse: ahora podría comenzar a operar en febrero de 2027 tras nuevas fallas durante las pruebas

La constructora LINXS proyecta que el tren automatizado SkyLink de LAX comenzará a transportar pasajeros el 5 de febrero de 2027 (REUTERS/Mike Blake)

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El tren automatizado SkyLink de LAX podría comenzar a llevar pasajeros el 5 de febrero de 2027, según la más reciente previsión de la constructora LAX Integrated Express Solutions (LINXS).

La fecha, que no fue avalada por la autoridad aeroportuaria, supone otro aplazamiento para la obra de USD 3.300 millones, concebida para aliviar los accesos al aeropuerto de Los Ángeles antes de los Juegos Olímpicos de 2028.

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La estimación comunicada por LINXS es un mes posterior a la del 6 de enero que la empresa había planteado en septiembre.

La apertura original estaba prevista para 2023; el proyecto acumula casi cuatro años de retraso y sus costos han aumentado en alrededor de USD 1.400 millones, de acuerdo con Los Angeles Times.

La empresa advirtió en su informe mensual que el calendario podría volver a moverse día por día mientras sigan sin resolverse acuerdos entre el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) y Los Angeles World Airports (LAWA), la entidad municipal que administra LAX. Ambos organismos declinaron comentar las negociaciones por el litigio pendiente con el contratista.

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La obra acumula casi cuatro años de retraso respecto del calendario inicial y un aumento de costos cercano a USD 1.400 millones (REUTERS/Mike Blake)

LAWA, por su parte, no confirmó ninguna de las fechas difundidas por LINXS. La autoridad sostiene que no fijará una inauguración hasta que el sistema complete las pruebas finales y obtenga las autorizaciones exigidas para transportar viajeros.

Las fallas eléctricas obligaron a detener las pruebas del SkyLink

El último contratiempo técnico ocurrió durante la reanudación previa a las pruebas de demostración del sistema.

Cuatro incidentes de arco eléctrico registrados el 23 y el 25 de septiembre dañaron el riel de alimentación y la viga guía en distintos puntos del recorrido, según un informe del 8 de octubre elaborado para los prestamistas del proyecto por un asesor externo.

Tras las reparaciones y las verificaciones de seguridad, LINXS reanudó las pruebas. Sin embargo, la operación comercial requiere que el tren complete 30 días consecutivos de ensayos sin incidencias importantes, además de la conformidad de LAWA y de un ingeniero independiente. La causa de los arcos eléctricos seguía bajo investigación en el reporte citado.

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La necesidad de superar esa etapa explica por qué el 5 de febrero debe leerse como una proyección de la constructora y no como una fecha de apertura confirmada.

La autoridad aeroportuaria LAWA descarta fijar una fecha de apertura hasta que el sistema supere todas las pruebas de seguridad (REUTERS/Mike Blake)

LAWA insistió en que el servicio solo se habilitará cuando el sistema cumpla todos los requisitos de seguridad y fiabilidad.

El acuerdo para la energía solar sigue sin firmarse

La disputa por el sistema de energía solar añade incertidumbre al cronograma. LINXS afirma que LAWA, como propietaria de los terrenos, debe suscribir con LADWP el acuerdo de interconexión que permita poner en marcha los paneles instalados en el centro de mantenimiento y almacenamiento.

Según comunicaciones previas del aeropuerto, esa planta fotovoltaica fue diseñada para cubrir 40 % de la demanda eléctrica del edificio de mantenimiento y 7 % de las necesidades totales del tren.

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Un documento dirigido a los prestamistas señaló, no obstante, que LAWA buscó retirar la puesta en funcionamiento del sistema solar como condición previa para el inicio del servicio de pasajeros.

El desacuerdo forma parte de la demanda de LINXS contra la ciudad en verano. El contratista acusa a LADWP de provocar un corte de energía de 141 días en 2025 y sostiene que LAWA lo responsabilizó pese a conocer la intervención de ambas dependencias. La ciudad y la empresa discrepan sobre las causas de los retrasos.

Greg Pierce, profesor asociado de planificación urbana de la Universidad de California en Los Ángeles, explicó al diario que este tipo de acuerdos no son inusuales, aunque el caso presenta particularidades.

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Quien los firme podría afrontar responsabilidades por la cantidad de energía generada o por la integración de la electricidad solar en el funcionamiento del tren.

Varios incidentes de arco eléctrico dañaron el riel de alimentación y la viga guía del recorrido a finales de septiembre (REUTERS/Mike Blake)

El nuevo tren busca descongestionar los accesos a LAX

Cuando entre en servicio, SkyLink conectará las terminales de LAX con el centro de tránsito LAX/Metro, el centro de alquiler de autos, estacionamientos y una nueva zona de recogida para taxis, Uber y Lyft.

El actual punto para servicios de transporte por aplicación, LAX-it, se retirará de forma gradual, aunque el aeropuerto todavía no precisó el plazo de esa transición.

El trazado elevado de 3,6 kilómetros (2,25 millas) busca reducir el tránsito en el circuito vial de las terminales al ofrecer una conexión directa con el transporte público, los estacionamientos y el área de alquiler de vehículos.

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Su demorada entrada en funcionamiento ya alteró la planificación de operadores vinculados al aeropuerto: la empresa LAZ Parking retiró avisos de despido que había enviado ante una apertura prevista para el otoño y comenzó a buscar reubicaciones para parte del personal.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo a la emisora KNX News que esperaba que el tren comenzara a operar en enero, pese a la previsión de febrero comunicada por LINXS.

Su oficina no explicó la diferencia entre ambas fechas ni confirmó si el acuerdo energético se firmará antes de la apertura; indicó que la prioridad es incorporar el sistema al servicio de pasajeros de manera segura y fiable.

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