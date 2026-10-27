Estados Unidos

Un pasajero amenazó con secuestrar un avión de United Airlines en pleno vuelo y forzó un aterrizaje de emergencia en Las Vegas

La tripulante que detectó el mensaje en el celular del joven de 25 años alertó al piloto, que activó el cierre de cabina y regresó al aeropuerto de Nevada sin que el sospechoso lo supiera

Una auxiliar de vuelo detectó el texto en el celular del joven de 25 años y alertó a la cabina, que activó el protocolo de emergencia sin que el sospechoso se diera cuenta. (Fuente: ABC News)
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El vuelo 1681 de United Airlines, que partió del Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas con destino a Newark, Nueva Jersey, el sábado 24 de octubre por la noche, tuvo que regresar menos de 20 minutos después del despegue luego de que una auxiliar detectara en el teléfono de un pasajero un mensaje de texto en el que amenazaba con secuestrar la aeronave. El Boeing 737 transportaba 150 pasajeros y seis tripulantes y aterrizó de vuelta en Las Vegas alrededor de las 23:05, hora local, sin que se reportaran heridos.

El pasajero fue identificado como Dante Raymond Milne, de 25 años, según documentos judiciales citados por 6abc. La policía metropolitana de Las Vegas esperó al avión en la puerta de embarque y lo detuvo sin incidentes apenas la aeronave tocó tierra, según informó KTNV a partir del audio del control de tráfico aéreo.

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Avión en vuelo frontal con tren de aterrizaje extendido, captado detrás de una cerca de malla romboidal fuera de foco
El vuelo 1681 de United Airlines con destino a Newark regresó a Las Vegas poco después del despegue por una amenaza de secuestro. (KTNV)

El joven fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Clark y enfrenta cargos por amenaza terrorista o transmisión de información falsa relacionada con un acto de terrorismo, un delito grave que contempla una pena de entre 1 y 20 años de prisión en Estados Unidos.

Cómo una auxiliar del vuelo de United Airlines detectó la amenaza de secuestro

El papel de una atenta auxiliar de vuelo resultó determinante para evitar una escalada. Según el audio de comunicaciones con el control de tráfico aéreo obtenido por ATC.com y difundido por múltiples medios, la tripulante observó en la pantalla del celular de Milne un mensaje en el que este afirmaba que iba a secuestrar el avión. En lugar de confrontar al pasajero, siguió el protocolo de seguridad y notificó de forma discreta a la cabina de mando.

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“La auxiliar de vuelo lo vio mientras enviaba un mensaje de texto en el que decía que iba a secuestrar la aeronave. Me alertó, activamos el cierre de cabina y regresamos a Vegas”, explicó el piloto al controlador aéreo, de acuerdo con el registro de audio reportado por ABC News.

El mensaje que forzó el regreso del vuelo de United a Las Vegas

Según la denuncia penal citada por 6abc, Milne escribió que iba a “secuestrar esto” —con un improperio incluido— y añadió la frase “crash ur row only” (“estrellá solo tu fila”). El documento judicial no especifica a quién iba dirigido el mensaje ni a través de qué plataforma fue enviado.

Tampoco queda claro si se trató de una broma o de una amenaza con intención real, pero las autoridades optaron por actuar con la máxima gravedad.

El piloto del vuelo confirmó que el pasajero no sabía que lo habían detectado

Uno de los aspectos más llamativos del incidente fue que Milne permaneció tranquilo durante todo el procedimiento de regreso a Las Vegas. Cuando el control de tráfico aéreo preguntó al piloto si el pasajero había sido inmovilizado, la respuesta fue contundente.

Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas
El acusado obtuvo la libertad bajo una fianza de 10.000 dólares antes de su primera audiencia judicial en Las Vegas.

“El pasajero no sabe que algo está pasando. No fue inmovilizado, está cooperativo porque no tiene idea”, respondió el piloto del vuelo de United Airlines, según la grabación difundida por ABC News. Esta estrategia de la tripulación permitió que el avión regresara sin altercados ni situaciones de pánico a bordo.

Dante Milne quedó libre bajo fianza y será juzgado el martes en Las Vegas

Tras su arresto, Milne fue procesado y quedó en libertad bajo una fianza de USD 10.000. Su primera audiencia judicial está programada para el martes en Las Vegas. Un abogado asignado al caso no respondió de forma inmediata a las solicitudes de comentarios, según 6abc.

United Airlines confirmó en un comunicado que el vuelo regresó a Las Vegas para “atender una posible preocupación de seguridad”. La aerolínea precisó que el servicio fue demorado durante la noche debido a que la tripulación excedió sus horas de trabajo permitidas y partió rumbo a Newark, Nueva Jersey, la mañana del domingo.

La FAA reportó más de 1.400 incidentes con pasajeros conflictivos en vuelos de Estados Unidos en 2026

El episodio se inscribe en una tendencia que preocupa a las autoridades de aviación de Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que investigará el incidente y señaló que en lo que va de 2026 se han registrado más de 1.400 incidentes con pasajeros conflictivos, una cifra que refleja un problema persistente en la industria aérea, de acuerdo con datos proporcionados a The Associated Press.

La FAA no detalló cuántos de esos casos involucraron amenazas de naturaleza terrorista, pero el dato subraya el desafío constante que enfrentan las tripulaciones para garantizar la seguridad en los vuelos de Estados Unidos.

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