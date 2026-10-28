Estados Unidos prohibió el ingreso de vehículos fabricados por la empresa china BYD en su base aérea de Okinawa

Estados Unidos prohibió el ingreso de vehículos fabricados por la china BYD en su base aérea de Okinawa por riesgos de seguridad. (REUTERS/ARCHIVO)

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La base aérea estadounidense de Kadena, en Okinawa, prohibió esta semana el ingreso de vehículos fabricados por la china BYD por riesgos de seguridad. La medida alcanza tanto a automóviles particulares como a taxis y vehículos de reparto, en una instalación que tendría un papel directo ante una crisis con China, Rusia o Corea del Norte.

La restricción ordena al personal de seguridad apostado en los accesos impedir el paso de los vehículos de la compañía y pedir a sus conductores que regresen. La decisión podría anticipar medidas similares en otras instalaciones militares estadounidenses frente a tecnologías chinas capaces de recopilar información sensible.

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“Estos vehículos presentan un riesgo inaceptable y no mitigable para nuestro personal y nuestra misión”, declaró la teniente coronel Alli Stormer, portavoz de la 18.ª Ala de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Kadena, según Taipei Times.

La base es la mayor instalación de la Fuerza Aérea estadounidense en Asia oriental. Alberga aviones de combate, aeronaves de reabastecimiento en vuelo, vigilancia y reconocimiento, además del sistema de misiles Typhon.

Ese sistema puede disparar misiles Tomahawk a una distancia de hasta 1.600 km, con capacidad para alcanzar partes de China y Rusia. La presencia de ese equipamiento aumenta la sensibilidad de las medidas sobre dispositivos conectados dentro del perímetro militar.

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Cámaras, sensores y GPS bajo sospecha

Las autoridades estadounidenses temen que cámaras, sensores y sistemas de posicionamiento global instalados en los vehículos puedan facilitar filtraciones de información, informó la agencia surcoreana Yonhap. Los funcionarios militares no identificaron una amenaza específica vinculada con BYD.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos calificó a los automóviles de BYD como un riesgo inaceptable para su misión en Okinawa. (REUTERS/ARCHIVO)

La prohibición forma parte de una política más amplia de Estados Unidos y otros países occidentales para limitar el uso de tecnología inteligente china en automóviles, teléfonos móviles y otros equipos. Washington sospecha que esos dispositivos podrían utilizarse para espiar a sus propietarios.

El Pentágono incluyó a BYD en junio dentro de una lista de 188 empresas chinas que considera vinculadas con el Ejército de China. Pekín protestó por la decisión, que también alcanzó a la automotriz NIO, la firma de comercio electrónico Alibaba y la compañía de internet Baidu.

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Estados Unidos ya había aplicado restricciones semejantes dentro de su red militar. En 2018, el Departamento de Defensa prohibió la venta y el uso de teléfonos inteligentes de Huawei Technologies y ZTE en bases militares de todo el mundo por razones de seguridad.

Las restricciones chinas a Tesla

China también impuso limitaciones a vehículos fabricados por Tesla en Estados Unidos. En 2021, prohibió su ingreso a algunos complejos gubernamentales por inquietudes sobre las cámaras instaladas en los automóviles.

Las autoridades militares sospechan de los sensores, cámaras y sistemas de posicionamiento satelital integrados en los coches inteligentes. (REUTERS/ARCHIVO)

Pekín eliminó aquella restricción en 2024, después de que Tesla recibiera el respaldo de la principal asociación de la industria automotriz china. BYD no había respondido públicamente de inmediato a la prohibición en Kadena.

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La compañía china superó a Tesla el año pasado como el mayor vendedor mundial de vehículos eléctricos a batería. Su expansión internacional incluye a Japón, el cuarto mercado automotor más grande del mundo.

En julio, BYD lanzó en Japón el minivehículo eléctrico Racco, con el objetivo de abrirse paso en un mercado dominado por marcas nacionales mediante un modelo pequeño y de bajo costo.