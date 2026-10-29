Dejó su empleo en la Casa Blanca para abrir una tienda de comida y cambió su vida para siempre: “No se puede decidir qué hacer en el borde, hay que saltar”

Un aviso en The New York Times impulsó la adquisición de la tienda de alimentos Barefoot Contessa en Westhampton (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ina Garten, autora de libros de cocina y empresaria, conocida por la marca Barefoot Contessa, relató en una entrevista con Mel Robbins cómo dejó su empleo en la Casa Blanca para comprar una pequeña tienda de alimentos y transformar esa decisión en una carrera culinaria, durante un episodio de The Mel Robbins Podcast.

Durante la conversación, sostuvo que las decisiones deliberadas permiten orientar el rumbo personal. “Las cosas realmente aterradoras que hice fueron las que hicieron mi vida”, afirmó.

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La entrevista recorre el período en que trabajaba en política de energía nuclear en la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, a mediados de la década de 1970. Aunque valoraba la responsabilidad de su tarea, Garten explicó que no veía resultados concretos y comenzó a considerar una salida hacia los negocios inmobiliarios o la gastronomía.

Una publicidad cambió su rumbo profesional

Ina Garten renunció a su puesto en política de energía nuclear en la Casa Blanca durante la década de 1970 para ingresar al sector gastronómico (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

El cambio comenzó cuando encontró en The New York Times un aviso sobre la venta de una tienda de alimentos especializados en Westhampton, una localidad costera del estado de Nueva York que no conocía. La propuesta le pareció más atractiva que su empleo gubernamental y decidió visitar el comercio junto a su esposo.

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El local tenía unos 37 metros cuadrados, equivalentes a 400 pies cuadrados, y en su interior se horneaban galletas con chispas de chocolate; esa escena definió su decisión. “No sé nada sobre esto, pero voy a descubrir cómo hacerlo”, recordó lo que pensó al ingresar al establecimiento.

Su marido, Jeffrey Garten, empresario y exsubsecretario de Comercio de Estados Unidos, le aconsejó concentrarse en lo que le resultara entretenido. Para ella, esa idea permitía recuperar intereses anteriores a las obligaciones profesionales que suelen condicionar las elecciones laborales.

La empresaria compró el negocio pese a no haber administrado empleados, manejado una caja registradora ni producido alimentos a gran escala. Para compensar esa falta de experiencia, acordó que la anterior propietaria permaneciera un mes para enseñarle el funcionamiento de la tienda.

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La tienda exigió jornadas extensas y capacidad de adaptación

La autora acordó un período de capacitación de un mes con la antigua dueña ante su falta de experiencia previa en el rubro comercial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apertura coincidió con el fin de semana del Día de los Caídos, una fecha de alta afluencia en los Hamptons, en el estado de Nueva York. El primer día, la caja registró apenas USD 87 en ventas, una cifra que llevó a Jeffrey a dudar de la viabilidad del proyecto. Sin embargo, al día siguiente el local agotó todos los productos.

Garten describió el inicio como una etapa de exigencia física: llegaba a las 5 de la mañana, organizaba el trabajo de cocina y atención al público, y permanecía en el negocio durante toda la jornada. Tras quedarse sin mercadería, pasó la noche junto al equipo preparando ensaladas de pollo, tortas de chocolate y otros productos para reabrir al día siguiente.

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“No se puede decidir qué hacer mientras se está parado al borde del estanque; hay que saltar”, señaló al resumir su manera de afrontar la incertidumbre.

El aprendizaje también definió la oferta de la tienda. Al principio, Garten preparó platos sofisticados, como ternera con colmenillas, pero los clientes no los elegían. En cambio, el pollo asado en envases sencillos se vendió rápidamente y mostró que el público prefería comidas caseras para llevar.

La experimentación definió su propuesta gastronómica

Garten vendió el negocio a sus empleados con financiamiento propio tras consolidar las operaciones de la tienda y el servicio de banquetes (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

La dueña del negocio probó diferentes productos para conocer las preferencias de sus compradores. Colocó galletas, muffins y café cerca de la sección de pastelería, sin resultados. La granola, en cambio, se convirtió en un producto de alta demanda y quedó incorporada de forma permanente.

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Para Garten, ese proceso tenía un vínculo con su formación científica. “Todo es experimentación”, afirmó, al comparar el ensayo de recetas y ventas con las pruebas que realizaba durante su etapa vinculada a la política energética.

También utilizó cambios pequeños para modificar la relación con los clientes. Ante el trato que recibía al comienzo, compró un collar de oro llamativo por recomendación de la antigua dueña. Según relató, quienes entraban al local comenzaron a identificarla como responsable del comercio, sin que ella necesitara explicarlo.

Con el paso del tiempo, la expansión del negocio y el servicio de catering extendieron sus jornadas. Cuando consideró que ya conocía el funcionamiento de la empresa y que el trabajo había dejado de plantearle nuevos desafíos, optó por venderla a sus empleados, con financiamiento de su parte.

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De la tienda a los libros y nuevos formatos

La empresaria elaboró su primer libro culinario con ingredientes accesibles de supermercado tras pasar un año sin una ocupación fija (Imagen Ilustrativa Infobae)

La etapa posterior a la venta fue difícil para Garten, quien pasó cerca de un año sin una ocupación definida. Finalmente, a partir de la sugerencia de su esposo, elaboró una propuesta para un libro de cocina.

Su objetivo fue publicar recetas simples, con ingredientes disponibles en supermercados y fotografías cuidadas. “Si voy a hacer algo, no quiero hacerlo como lo hacen los demás”, expresó. Esa fórmula dio paso a una trayectoria editorial y televisiva vinculada a la cocina doméstica.

Durante la conversación, habló de los cambios en su matrimonio tras asumir la dirección de Barefoot Contessa. Explicó que la intensidad de su trabajo alteró la distribución de responsabilidades y que necesitaba vivir sola durante un tiempo, por lo que mantuvieron el diálogo y reorganizaron sus expectativas sobre la vida en pareja.

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