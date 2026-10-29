El autor del ataque con Molotov contra judíos en Boulder se declara culpable de crímenes de odio federales

Karen Diamond, de 82 años, falleció tres semanas después de sufrir quemaduras graves durante el atentado en Boulder (AP Photo/David Zalubowski, File)

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Mohamed Soliman, un ciudadano egipcio, se declaró culpable este jueves de nueve cargos federales de crímenes de odio y tres delitos relacionados con el uso de explosivos por el ataque con cócteles Molotov contra manifestantes judíos en Boulder, Colorado, en junio de 2025, según informó la agencia AP. Los fiscales solicitarán cadena perpetua más 50 años de prisión, pena que se sumaría a la condena de por vida que Soliman ya cumple por los cargos estatales.

El ataque ocurrió el 1 de junio de 2025 en la calle peatonal Pearl Street, en el centro de Boulder, una ciudad de unos 100.000 habitantes ubicada al noroeste de Denver y sede de la Universidad de Colorado. Soliman se acercó a la concentración disfrazado de jardinero y usó una aspersora comercial cargada con gasolina como lanzallamas. También arrojó dos de los 18 cócteles Molotov que había llevado en una caja. Al atacar, gritó: “¡Palestina libre!”.

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La víctima fatal tenía 82 años y murió tres semanas después del ataque

Las llamas alcanzaron a Karen Diamond, de 82 años, que resultó con quemaduras graves. Falleció tres semanas despúes. “El acusado utilizó violentamente los explosivos para causar lesiones permanentes y potencialmente mortales a varias de estas víctimas y provocar la muerte de Karen Diamond”, declaró ante el tribunal la fiscal adjunta Melissa Hindman momentos antes de que Soliman formalizara su declaración de culpabilidad. La familia de Diamond afirmó que la mujer sufrió un dolor indescriptible.

La fiscalía estatal identificó 29 víctimas en total: 13 con lesiones físicas, mientras que las demás fueron incluidas porque estuvieron en riesgo de resultar heridas. Un perro también fue lastimado durante el incidente, lo que derivó en un cargo estatal por crueldad animal.

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Soliman planeó el ataque durante un año y buscó comprar un arma dos veces

El agresor utilizó una aspersora cargada con gasolina y arrojó artefactos incendiarios contra una manifestación en la calle Pearl Street

Según las autoridades federales, Soliman organizó el ataque a lo largo de un año. Tras su arresto, declaró a la policía que su intención era “matar a todos los sionistas”, conforme a una declaración jurada del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en referencia al movimiento para establecer y proteger un Estado judío en Israel. Los fiscales acusaron a Soliman de haber elegido a sus víctimas por ser judías o por su vínculo con Israel.

Los investigadores señalaron que Soliman intentó comprar un arma de fuego antes del ataque, solicitud que le fue denegada, y que también gestionó un permiso de porte de arma oculta, que igualmente fue rechazado. Llevó 18 dispositivos incendiarios, aunque solo arrojó dos. El grupo Run for Their Lives, que organizaba manifestaciones semanales en el centro de la ciudad en apoyo a los rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre de 2023, era el blanco de la agresión.

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El juez aún no confirmó si aceptará la recomendación de cadena perpetua más 50 años

Durante la audiencia celebrada en el tribunal federal de Denver, Soliman respondió a las preguntas del juez John Kane a través de un intérprete, con respuestas de una sola palabra. Fue conducido fuera de la sala esposado y con grilletes, sin dirigir la mirada a las víctimas presentes. Un grupo de ellas permaneció en la sala tomando notas; varias habían manifestado intención de hacer declaraciones durante la sentencia, pero optaron por no hacerlo en esta instancia.

Kane señaló que revisará las pautas de sentencia antes de decidir si acepta o rechaza la recomendación de la fiscalía, y aclaró que dichas pautas no son vinculantes. “A veces sigo ese consejo y a veces no”, dijo el magistrado, según AP. La sentencia federal de Soliman quedó programada para el 7 de enero.

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Soliman ingresó a Estados Unidos con visa de turista en 2022 y permaneció de forma irregular

Soliman ingresó a Estados Unidos en 2022 con una visa de turista y permaneció en el país tras el vencimiento de su autorización de trabajo (Boulder Police Department/Handout via REUTERS)

De nacionalidad egipcia, Soliman entró a Estados Unidos en 2022 con una visa de turista que venció al año siguiente. Luego solicitó asilo y obtuvo autorización de trabajo, permiso que también venció, según funcionarios federales.

Al momento del ataque, vivía con su exesposa y sus cinco hijos en Colorado Springs, donde desempeñaba distintos trabajos de baja remuneración. La pareja se divorció en abril de 2026. Como parte del acuerdo de culpabilidad, sus abogados defensores desistieron de las acciones legales que buscaban frenar la deportación de la familia.

En mayo de este año, al declararse culpable ante la justicia estatal —instancia en la que fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más al menos 400 años adicionales—, Soliman afirmó conocer y respetar al pueblo judío, aunque cuestionó las muertes de civiles en los ataques israelíes sobre Gaza. “Sí, estoy en contra de Israel y no puedo negarlo. Y ese es mi derecho”, dijo entonces, según la agencia.

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