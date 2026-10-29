Estados Unidos

La FTC exige respuestas a nueve empresas por el posible uso de datos personales para cobrar más a algunos clientes

El organismo federal abrió una investigación sobre algoritmos capaces de modificar tarifas según hábitos de navegación, membresías comerciales, historiales digitales y otras variables vinculadas con cada consumidor

La Comisión Federal de Comercio investiga a nueve empresas por el presunto uso de datos personales para fijar precios individualizados (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)
La Comisión Federal de Comercio investiga a nueve empresas por el presunto uso de datos personales para fijar precios individualizados (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)
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La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ordenó a nueve empresas entregar información sobre un posible uso de datos personales para fijar precios individualizados.

La agencia busca determinar si un pasaje aéreo, un viaje en una aplicación, una entrega de comida o un producto minorista pueden costar más a ciertos clientes por factores como su historial de navegación, su participación en programas de fidelización u otros registros personales.

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Las órdenes especiales, emitidas el 28 de octubre bajo la sección 6(b) de la ley que rige a la FTC, no implican que las compañías hayan cometido una infracción ni constituyen una acusación formal.

El organismo abrió un estudio para conocer las metodologías, herramientas y procedimientos que intervienen en la fijación de precios y en la compensación de trabajadores de plataformas.

La lista incluye a Delta Air Lines, United Airlines, JetBlue, Lyft, Uber, DoorDash, Instacart, Target y Walmart. Cada compañía dispone de 45 días desde la recepción de la orden para presentar la información requerida.

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Las órdenes especiales se emitieron bajo la sección 6(b) de la normativa federal y no constituyen una acusación formal contra las compañías (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)
Las órdenes especiales se emitieron bajo la sección 6(b) de la normativa federal y no constituyen una acusación formal contra las compañías (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

La FTC busca saber si la información personal eleva el precio para cada cliente

El punto central de la investigación es si las empresas emplean información individual para estimar cuánto estaría dispuesto a pagar cada consumidor y, a partir de ello, alterar el importe de un mismo bien o servicio.

La FTC examinará, entre otros elementos, el efecto de los programas de lealtad y de sistemas algorítmicos que procesan grandes volúmenes de datos.

El presidente de la agencia, Andrew N. Ferguson, señaló que el organismo revisará las fórmulas que algunas compañías podrían utilizar para determinar tanto el precio para el consumidor como el pago para trabajadores de plataformas.

“Los consumidores merecen saber si las empresas usan sus hábitos de navegación u otra información personal para calcular el precio máximo que pueden cobrar a cada persona”, afirmó en el comunicado de la FTC.

La solicitud exige detalles sobre los datos que se usan como insumos, el software o las herramientas aplicadas, los productos y servicios afectados y los pasos con los que se ajustan los precios.

La agencia otorgó un plazo de 45 días a firmas como Uber, Delta y Walmart para presentar sus métodos de fijación de tarifas (REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)
La agencia otorgó un plazo de 45 días a firmas como Uber, Delta y Walmart para presentar sus métodos de fijación de tarifas (REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

La investigación abarca información y prácticas desde el 1 de enero de 2023, salvo que cada requerimiento establezca otro período.

Los pagos de conductores y repartidores también quedan bajo revisión

La pesquisa no se limita a lo que pagan los clientes. La FTC pidió a las plataformas de transporte y reparto que documenten cómo determinan las ofertas de trabajo y la remuneración de conductores y repartidores.

La agencia advirtió que esas empresas podrían personalizar los pagos con datos de cada trabajador, como el uso de su teléfono o su historial de aceptación de ofertas. Si esos criterios influyen en las fórmulas, dos personas podrían recibir importes diferentes por tareas equivalentes.

Ferguson sostuvo que los trabajadores también deben conocer si el uso de su información personal afecta su compensación.

Los pedidos se dirigen a la remuneración de trabajadores de plataformas y contratistas, no a empleados con salario fijo o pago por hora en un horario establecido.

Instacart, JetBlue y Delta negaron la implementación de sistemas de precios basados en la recopilación de información personal (REUTERS/Toby Melville/File Photo)
Instacart, JetBlue y Delta negaron la implementación de sistemas de precios basados en la recopilación de información personal (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

Las empresas deberán explicar sus sistemas de precios y compensación

La orden requiere que las nueve compañías expongan los métodos con los que fijan o ajustan precios y pagos, incluida cualquier intervención humana sobre los resultados de los sistemas automatizados. También deberán aportar información que permita a la agencia evaluar si una tarifa cambia de un usuario a otro.

Instacart aseguró que no utiliza información personal para establecer precios. Un portavoz indicó que la empresa no practica ni practicará precios basados en vigilancia.

JetBlue afirmó que sus tarifas dependen de la demanda y de la disponibilidad de asientos, y que no emplea historiales de navegación ni datos personales para fijar precios individuales.

Delta también negó que utilice, pruebe o planee implementar un sistema de ofertas personalizadas basado en información personal.

United Airlines, Lyft, Uber, DoorDash, Target y Walmart no habían difundido una respuesta en el material aportado sobre la medida.

Si una empresa no entrega la información solicitada, la comisión puede acudir a un tribunal federal para exigir el cumplimiento. La votación para emitir las órdenes fue de 2 a 0, según informó la FTC.

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