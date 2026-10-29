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Tiene 72 años, ocho bisnietos y genera sensación en OnlyFans: “Un gran plan de jubilación”

Tras retirarse a los 65 de la empresa que cofundó con su marido, DD White lanzó un perfil en OnlyFans junto a su esposo

DD White tiene 72 años, ocho bisnietos y dice que OnlyFans es su plan de jubilación
DD White convirtió la producción de contenido para adultos en su plan de jubilación a los 72 años. (Instagram/@ddwhitexxofficial)
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Una bisabuela de 72 años convirtió la producción de contenido para adultos en su plan de jubilación, junto a su marido, y hoy acumula casi 35.500 seguidores en Instagram y cuatro nominaciones a los premios AVN.

DD White, que durante décadas codirigió una empresa manufacturera, dejó atrás el mundo corporativo a los 65 años y emprendió un camino diferente: la producción de contenido para adultos junto a su esposo italiano, con quien lleva 40 años de matrimonio.

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Lo que comenzó como una actividad privada derivó en la apertura de una cuenta en OnlyFans y en el lanzamiento de un sitio web propio.

La historia de White y su marido se remonta a una noche de discoteca en la que se conocieron durante una Ladies Night. Ese primer encuentro en la pista de baile dio inicio a una relación que hoy lleva cuatro décadas.

DD White tiene 72 años, ocho bisnietos y dice que OnlyFans es su plan de jubilación
La creadora de contenido acumula casi 35.500 seguidores en Instagram y cuatro nominaciones a los premios AVN. (Instagram/@ddwhitexxofficial)

La pareja practicó el intercambio de parejas durante los primeros años de su unión, pero dejó ese estilo de vida en pausa mientras criaba a su familia ensamblada. Los hijos y nietos de ambos eran el centro de su vida cotidiana.

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Una vez que esos hijos y nietos llegaron a la adultez, la pareja retomó ese camino.

Al volver a esa dinámica, comenzaron a filmar sus encuentros íntimos y a publicarlos en plataformas orientadas a la comunidad swinger. La creciente atención que recibió White —con hombres que le pedían conocerla en persona— los llevó a crear un sitio web y un perfil exclusivos para ella.

DD White tiene 72 años, ocho bisnietos y dice que OnlyFans es su plan de jubilación
El matrimonio pausó la práctica del intercambio de parejas durante los años dedicados a la crianza de su familia ensamblada.

DD White, la bisabuela de 72 años que tiene OnlyFans y cuatro nominaciones a los premios AVN

El perfil de DD White dentro de la industria del entretenimiento para adultos creció con rapidez. Recibió cuatro nominaciones a los premios AVN, galardones que reconocen los logros en ese sector, y construyó una comunidad de casi 35.500 seguidores en Instagram.

Su perfil en esa red aparece catalogado como “Perfil generado con IA”, una etiqueta que podría indicar el uso de herramientas de inteligencia artificial para editar sus fotos y videos.

Antes de esta etapa, había tenido una larga trayectoria en el sector industrial. Junto a su marido, cofundó una empresa de manufactura que comenzó en el garaje de su casa y creció con el tiempo hasta convertirse en una operación formal.

“No solo hacía placas de circuito impreso y soldadura, y ayudaba en todo eso desde el principio, porque empezamos desde nuestro garaje. Solo los dos. Así comenzamos”, dijo White en el programa The Lexis Star Show.

DD White tiene 72 años, ocho bisnietos y dice que OnlyFans es su plan de jubilación
La demanda de los usuarios motivó el lanzamiento de un sitio web propio y la apertura de una cuenta en OnlyFans. (Instagram/@ddwhitexxofficial)

El proyecto arrancó con los dos solos, sin empleados, y fue expandiéndose a medida que la empresa ganó escala. White asumió distintas funciones dentro de la compañía a lo largo de los años, entre ellas la gestión contable, para la que tampoco tenía formación previa.

“Pensé, está bien, puedo hacer esa contabilidad. Puedo equilibrar una chequera. ¿Qué tan difícil puede ser? Oh, vaya. ¡Sí que lo descubrí!”, afirmó en el mismo programa.

La empresaria también explicó cómo llegó a esa responsabilidad: “En realidad, accidentalmente entré a la contabilidad cuando mi marido y yo decidimos comenzar una empresa manufacturera, y yo no quería tener que contratar a nadie”, señaló en The Lexis Star Show.

DD White ejerció esa función hasta los 65 años, cuando se retiró de la compañía.

DD White tiene 72 años, ocho bisnietos y dice que OnlyFans es su plan de jubilación
La red social Instagram cataloga la cuenta de White con la etiqueta de perfil generado con inteligencia artificial. (Instagram/@ddwhitexxofficial)

Con la empresa atrás y la nueva actividad en marcha, calificó la situación como “un gran plan de jubilación”. A sus 72 años, bisabuela de ocho, sigue activa tanto en su cuenta de OnlyFans como en sus redes sociales.

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