Estados Unidos

Drones, perros, caballos y helicópteros: cómo será la seguridad en la Maratón de Nueva York

La policía desplegará miles de agentes y unidades especializadas ante la llegada de más de 60.000 corredores y millones de espectadores a las calles de la ciudad

La comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, detalló el despliegue de miles de agentes, drones, helicópteros, unidades especializadas y controles de bolsos (NYPD).
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Nueva York ultima los preparativos para la Maratón de Nueva York 2026, que se correrá este domingo 1 de noviembre. La competencia tendrá un despliegue reforzado de la Policía de Nueva York (NYPD) a lo largo de los 42,2 kilómetros del recorrido por los cinco distritos de la ciudad.

En una conferencia de prensa, la comisionada de policía, Jessica Tisch, informó que no hay amenazas específicas y creíbles conocidas contra la carrera. De todos modos, el operativo prevé la presencia de miles de agentes y de unidades especializadas desde la partida en Staten Island hasta el arribo de los corredores a Central Park.

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La seguridad incluirá unidades de emergencia, perros, agentes a caballo, equipos antibombas, patrullas portuarias y aéreas, helicópteros y drones policiales. Esos recursos estarán distribuidos a lo largo del trayecto y en los alrededores durante la jornada de la competencia.

A su vez, el Centro de Operaciones Conjuntas de la ciudad estará plenamente activado con organismos municipales, estatales y federales. Desde allí se supervisarán las cámaras fijas y móviles ubicadas sobre la ruta oficial y en las zonas cercanas al recorrido de la prueba.

Por su parte, los equipos de inteligencia seguirán las redes sociales para detectar eventuales riesgos vinculados con la carrera. Las unidades de respuesta estarán disponibles para investigar en tiempo real los avisos que se produzcan en cualquier punto de la ciudad. “Habrá recursos que verán y otros que no verán”, declaró la comisionada.

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La comisionada Jessica Tisch informó que no existen amenazas específicas ni creíbles contra la carrera (REUTERS/John Jones-Imagn Images).
La comisionada Jessica Tisch informó que no existen amenazas específicas ni creíbles contra la carrera (REUTERS/John Jones-Imagn Images).

Más de 10.000 vallas y vehículos de bloqueo restringirán el acceso al recorrido

La NYPD instalará cientos de vehículos de bloqueo y más de 10.000 vallas metálicas en sectores del recorrido. La medida busca restringir el acceso a las zonas donde se concentrarán corredores y espectadores durante el desarrollo de la carrera.

Quienes ingresen a las áreas de observación de Central Park deberán someter sus bolsos a inspecciones. Las autoridades también desplegarán equipos destinados a detectar y actuar ante el uso no autorizado de drones, que estará prohibido durante la jornada.

Pese al despliegue del operativo, Tisch pidió al público que reporte incidentes: “Los policías estarán allí para mantenerlos a salvo, pero les pedimos a todos que permanezcan alerta. Si ven algo, por favor, digan algo. Infórmenselo a un agente de policía o llamen al 911”.

El despliegue policial contará con agentes a caballo, unidades antibombas, patrullas portuarias y helicópteros (REUTERS/Kylie Cooper).
El despliegue policial contará con agentes a caballo, unidades antibombas, patrullas portuarias y helicópteros (REUTERS/Kylie Cooper).

Más de 60.000 corredores recorrerán los cinco distritos hasta Central Park

La maratón celebrará el 50.º aniversario del recorrido por los cinco distritos de la ciudad y comenzará a las 8 de la mañana con partidas escalonadas desde el puente Verrazzano-Narrows.

Los corredores saldrán desde Staten Island y avanzarán por una ruta que atravesará Brooklyn, Queens, Manhattan y una parte del Bronx. Luego regresarán a Manhattan, donde los participantes cruzarán la llegada instalada en Central Park.

Las estimaciones sobre la asistencia de público oscilan entre más de 2 millones y 2,5 millones de personas. La concurrencia se sumará a los más de 60.000 participantes que estarán distribuidos en las partidas escalonadas de la mañana.

Por esa afluencia prevista, las autoridades recomendaron utilizar el transporte público y anticiparon cortes graduales de calles y demoras importantes en las zonas cercanas a la ruta durante el desarrollo de la competencia.

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