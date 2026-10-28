Estados Unidos

La TSA decomisó unas garras metálicas estilo Wolverine en el equipaje de mano de un pasajero en Seattle

Dos agentes del aeropuerto de Seattle-Tacoma detectaron en un control de rayos X un artefacto de tres cuchillas en forma de garra que la agencia calificó como uno de los objetos más inusuales hallados en sus puestos de control

Dos tomas de un puño de acero con tres cuchillas largas y afiladas sobre una mesa blanca junto a un teclado de computadora
Agentes de la TSA detectaron unas garras metálicas con tres cuchillas en el equipaje de mano de un pasajero en el aeropuerto de Seattle-Tacoma (TSA)
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Agentes de la TSA hallaron en el aeropuerto de Seattle-Tacoma unas garras metálicas con tres cuchillas dentro del equipaje de mano de un pasajero, informó la agencia. El objeto, que los propios funcionarios calificaron como el más inusual de sus carreras, combinaba las características de las cuchillas de Wolverine y Freddy Krueger.

El hallazgo de las garras mutantes en Seattle-Tacoma

Los oficiales Douglas Linn y Dennis Oishi detectaron el objeto el martes mientras revisaban las imágenes de rayos X en uno de los puntos de control del aeropuerto. Linn fue el primero en alertar sobre la imagen al revisar la pantalla de rayos X; Oishi, a cargo del registro físico, abrió la bolsa y confirmó el hallazgo: un artefacto con tres cuchillas y rasgos en forma de garra. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) lo describió como “garras mutantes”.

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“Vi tres cuchillas y características distintivas en forma de garra”, declaró Linn mediante un comunicado. “Quedé asombrado cuando lo sacaron de la bolsa. Nunca había visto algo así durante mis dos años en la TSA”, añadió.

El artefacto combinaba referencias al universo Marvel y al cine de terror

La TSA precisó que el objeto “se asemejaba a una mezcla entre las garras de Wolverine y las cuchillas de Freddy Krueger”, en referencia al personaje del universo Marvel y al villano de la saga A Nightmare on Elm Street. La agencia publicó fotografías del hallazgo en su cuenta de X junto al mensaje: “Por favor, empaquen todas las garras mutantes en equipaje documentado”.

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Ann Rhoades, oficial supervisora con siete años en la agencia, reaccionó con sorpresa ante el hallazgo. “Mi primer pensamiento fue: ‘Dios mío’, y mi segundo fue: ‘¿Es esto lo que creo que es?’”, afirmó. Agregó que, cuando Oishi le preguntó al pasajero si había algo cortante en la bolsa, este respondió que no estaba seguro. “Obviamente, sí lo había”, señaló Rhoades en declaraciones recogidas por la TSA.

El pasajero afirmó haber olvidado el artefacto en su equipaje de mano

Un puño de metal con tres hojas puntiagudas cubiertas con plástico protector sobre una superficie clara junto a un teclado
La TSA comparó el artefacto incautado con las armas ficticias de los personajes Wolverine y Freddy Krueger (TSA)

El viajero, cuya identidad no fue divulgada, sostuvo que no recordaba haber guardado las cuchillas en la bolsa. Las abandonó voluntariamente en el puesto de control una vez que Oishi las retiró. La TSA no informó si se aplicaron sanciones.

Esta no es la primera vez que la TSA recurre al humor para comunicar sus hallazgos. La agencia publica regularmente en redes sociales objetos insólitos decomisados, para recordar a los viajeros las restricciones vigentes. En este caso, el tono fue deliberadamente irónico: “No es una idea muy Marvel llevarla en tu equipaje de mano”, escribió en X.

Según precisó CBS News con base en las normas vigentes de la agencia, los objetos cortantes como navajas, abridores de cajas, dardos y cuchillos pueden transportarse en equipaje documentado, siempre que estén “enfundados o envueltos de forma segura para evitar lesiones a los manipuladores de equipaje e inspectores”.

La valoración del director federal de seguridad

Robert Spinden, director federal de seguridad de la TSA en Seattle, valoró el desempeño de ambos funcionarios. Spinden destacó además que la vigilancia y la habilidad de Linn para interpretar imágenes de rayos X fueron determinantes para identificar el objeto antes de que abandonara el área de control.

Un arma metálica de puño con tres hojas puntiagudas apoyada sobre una mesa blanca junto a un teclado negro de computadora
La normativa de transporte aéreo autoriza el traslado de artículos cortantes solo en el equipaje documentado con fundas de protección (TSA)

“Los oficiales Linn y Oishi demostraron la vigilancia, el trabajo en equipo y el profesionalismo que definen la misión de la TSA cada día”, sostuvo Spinden, según informó Fox News. “Sus acciones evitaron que un artículo prohibido superara el punto de control y reforzaron la importancia de una coordinación clara y una ejecución serena”, agregó.

La TSA no precisó si las cuchillas eran utilería, juguetes o armas funcionales, ni si el pasajero pudo continuar su viaje tras derivar el objeto a equipaje documentado.

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