Estados Unidos

Un juez federal declara ilegal el despido de la exfiscal Maurene Comey y ordena restituirla en el cargo

La hija de un exdirector del FBI había intervenido en causas de alto perfil, como las de Jeffrey Epstein y Sean “Diddy” Combs

Hija del exdirector del FBI James Comey, trabajó durante casi una década en la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York y participó en causas de alto perfil (AP Foto/Ted Shaffrey, Archivo)
Hija del exdirector del FBI James Comey, trabajó durante casi una década en la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York y participó en causas de alto perfil (AP Foto/Ted Shaffrey, Archivo)
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Un juez federal de Estados Unidos determinó que el Departamento de Justicia despidió de manera ilegal a Maurene Comey, una exfiscal que intervino en casos de alto perfil, entre ellos los vinculados con Jeffrey Epstein y el rapero Sean “Diddy” Combs.

El magistrado Jesse Furman ordenó restituirla retroactivamente en el cargo y dispuso que recibiera los salarios y beneficios correspondientes al período posterior a su destitución.

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Comey, hija de James Comey, exdirector del FBI, fue despedida en julio de 2025, después de casi una década como fiscal federal adjunta en el Distrito Sur de Nueva York. La prensa estadounidense informó que durante su trayectoria había recibido evaluaciones favorables y sus superiores la habían elegido para trabajar en algunas de las causas de mayor repercusión pública.

El fallo dispone que se le paguen los salarios atrasados y se le restituyan los beneficios de pensión correspondientes al período previo a su nuevo puesto. También ordena modificar su expediente laboral para que conste que renunció, en lugar de que fue despedida.

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Por qué el juez consideró ilegal el despido

En su resolución, Furman rechazó el argumento del Gobierno de Trump de que el Poder Ejecutivo tenía autoridad prácticamente irrestricta para destituir a los fiscales federales adjuntos. El magistrado sostuvo que esa facultad está sujeta a límites legales establecidos por el Congreso.

De acuerdo con el fallo citado por CNN, el juez concluyó que el despido vulneró la separación de poderes consagrada en la Constitución y la Ley de Reforma del Servicio Civil, que establece condiciones para la destitución de determinados empleados federales.

Maurene Comey participa en una audiencia por su despido durante la administración de Trump, en Nueva York, Estados Unidos, el 28 de mayo de 2026, según una ilustración judicial (REUTERS/Jane Rosenberg/Archivo)
Maurene Comey participa en una audiencia por su despido durante la administración de Trump, en Nueva York, Estados Unidos, el 28 de mayo de 2026, según una ilustración judicial (REUTERS/Jane Rosenberg/Archivo)

Furman también cuestionó la interpretación del Departamento de Justicia según la cual el Congreso no puede imponer restricciones a la facultad presidencial de remover a esos funcionarios. En su resolución, advirtió que aceptar esa postura entraría en conflicto con una larga tradición de decisiones de la Corte Suprema sobre los límites del poder ejecutivo.

El magistrado señaló, además, que la legislación permite destituir a un fiscal federal adjunto, pero exige que la decisión respete determinados procedimientos y motivos. A su juicio, el Gobierno no cumplió con esas condiciones en el caso de Comey.

El Departamento de Justicia había reconocido, según CNN, que la fiscal no fue despedida por una causa justificada ni por su desempeño profesional.

La denuncia de una represalia política

Después de su despido, Comey presentó una demanda contra el Departamento de Justicia. Sostuvo que su destitución constituía una represalia política vinculada con su apellido y con la postura crítica de su padre hacia Trump.

El juez no resolvió por el momento ese aspecto de la demanda. En su resolución, Furman pidió a ambas partes que presentaran argumentos adicionales por escrito sobre la alegación de que el despido también violó la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.

Maurene Comey demandó al Departamento de Justicia tras su despido y alegó que la decisión respondió a una represalia política. El juez Jesse Furman falló a su favor por considerar que la destitución violó las restricciones legales aplicables (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)
Maurene Comey demandó al Departamento de Justicia tras su despido y alegó que la decisión respondió a una represalia política. El juez Jesse Furman falló a su favor por considerar que la destitución violó las restricciones legales aplicables (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

La defensa de Comey celebró la decisión en un comunicado. “Esta victoria, conseguida con tanto esfuerzo, pertenece a la señora Comey, a todos los funcionarios públicos y a todos los que luchan por el Estado de derecho”, expresó su equipo legal.

En el mismo comunicado, las abogadas sostuvieron que el fallo reafirma el sistema de controles y equilibrios institucionales y que el presidente no está por encima de la ley.

Tras su salida del Departamento de Justicia, Comey había enviado un correo electrónico a sus antiguos colegas en el que advirtió sobre las consecuencias de despedir a un fiscal de carrera sin una causa justificada. CNN informó que, en ese mensaje, instó a sus compañeros a no permitir que el temor condicionara su trabajo ni su compromiso con la búsqueda de justicia.

El conflicto entre Trump y la familia Comey

El caso se inscribe en la relación conflictiva entre Trump y James Comey, quien dirigió el FBI hasta mayo de 2017, cuando el entonces presidente lo destituyó durante su primer mandato. En ese momento, la agencia investigaba la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

James Comey, exdirector del FBI, fue despedido en mayo de 2017, durante el primer mandato de Donald Trump. Desde entonces, se convirtió en uno de sus críticos más visibles (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)
James Comey, exdirector del FBI, fue despedido en mayo de 2017, durante el primer mandato de Donald Trump. Desde entonces, se convirtió en uno de sus críticos más visibles (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

James Comey se convirtió después en uno de los críticos más visibles del mandatario. Trump pidió públicamente que fuera encarcelado y el Departamento de Justicia impulsó causas penales en su contra.

Según el material publicado por medios locales, una imputación presentada en septiembre de 2025, relacionada con presuntas declaraciones falsas ante el Congreso, fue desestimada por irregularidades en el nombramiento del fiscal. En abril de 2026, James Comey fue acusado en otro caso vinculado con una publicación en redes sociales que las autoridades interpretaron como una amenaza contra Trump. Ese proceso seguía pendiente.

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