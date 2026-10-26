El rescate de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette: los testimonios inéditos sobre la recuperación de sus cuerpos en el Atlántico

Un libro reúne nuevos testimonios sobre el rescate de John F. Kennedy Jr. y su esposa Carolyn Bessette en el Atlántico (Crédito: Captura de Video)

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La recuperación de los cuerpos de John F. Kennedy Jr., su esposa Carolyn Bessette y su cuñada Lauren, después del accidente aéreo que los mató en julio de 1999, estuvo marcada por las dificultades técnicas, el impacto emocional y las precauciones de los equipos de rescate. Más de 27 años después, nuevos testimonios reconstruyen los detalles de una operación que se desarrolló a 35 metros de profundidad en el océano Atlántico.

El excapitán de la Guardia Costera estadounidense W. Russell “Russ” Webster, quien coordinó la búsqueda, y su esposa, la historiadora Theresa Mitchell Webster, reconstruyeron aquellos días en el libro The Last Flight: The Untold Story of the Search for JFK Jr. and the Race Against the Atlantic. El Daily Mail publicó extractos de la obra, que recoge relatos de integrantes de los equipos de rescate y participantes en las autopsias.

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Uno de los aspectos más delicados de la operación fue la recuperación de los tres cuerpos. El senador Ted Kennedy, tío de John, pidió que los buzos sacaran a las tres víctimas del agua al mismo tiempo, para evitar que su sobrino recibiera un trato diferente al de las hermanas Bessette.

Los buzos de la Marina debieron trabajar con escasa visibilidad y bajo un estricto límite de tiempo. Sus movimientos levantaban sedimentos del fondo marino, lo que dificultaba todavía más las maniobras.

John F. Kennedy Jr. y su esposa, Carolyn Bessette Kennedy, regresan de su luna de miel de dos semanas en Turquía y Grecia, en 1996, tres años antes del accidente. (Zuma Press/The Grosby Group)

El cuerpo de Kennedy se encontraba fuera del fuselaje, cerca de los restos de su avión Piper Saratoga. Carolyn y Lauren permanecían dentro de la estructura, sujetas a sus asientos. Los rescatistas tuvieron que liberar los cinturones y mover los respaldos deformados por la fuerza del impacto antes de trasladar a las dos mujeres.

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Los cuerpos fueron colocados en bolsas y asegurados en una cesta de salvamento que permitió izarlos hasta la superficie. Los tres fueron recuperados juntos, tal como había solicitado el senador.

Versiones enfrentadas sobre el estado del cuerpo de Kennedy

Uno de los puntos controvertidos que recoge el libro es la condición en la que encontraron el cuerpo de Kennedy.

Josh Benjamins, un buzo de la Marina que participó en la operación, recordó que había recibido información según la cual los primeros rescatistas solo habían recuperado la parte superior del cuerpo. De acuerdo con su testimonio, él y otro buzo buscaron posibles restos humanos durante una inmersión posterior, antes de continuar con la recuperación del fuselaje y el motor.

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Sin embargo, Frank Ciaccio, antropólogo forense de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB), quien presenció las autopsias, rechazó esa versión. Según su relato, las piernas de Kennedy no habían sido amputadas: las graves lesiones provocadas por el impacto habían comprimido y dañado el cuerpo, pero no lo habían seccionado.

Eric Anderson, comandante del buque de salvamento USS Grasp, ofreció una explicación coincidente con la de Ciaccio. Según su recuerdo, el cuerpo había quedado comprimido por la violencia del choque, aunque sus partes permanecían presentes.

El hallazgo de restos durante las últimas inmersiones

Los testimonios también describen los trabajos posteriores a la recuperación de las víctimas. Durante varios días, los buzos regresaron al lugar del accidente para rescatar partes del avión y objetos que habían quedado esparcidos en el fondo del océano.

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En una de esas inmersiones, Benjamins recordó que un integrante del equipo informó del hallazgo de un fragmento de cuero cabelludo con cabello rubio enredado en una manguera de comunicación. Según su relato, cuando transmitió el mensaje a un buzo de mayor experiencia, este le indicó que no habían visto nada de eso.

Benjamins contó que el equipo liberó los restos y permitió que la corriente se los llevara. El testimonio forma parte de la reconstrucción de los últimos días de la búsqueda publicada en el libro.

Las autopsias confirmaron que las tres víctimas murieron en el impacto

Las autopsias se realizaron en el hospital del condado de Barnstable, en Massachusetts. Participaron un patólogo, un fotógrafo de la policía estatal y Ciaccio, en representación de la NTSB.

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Los exámenes determinaron que Kennedy, de 38 años; Carolyn, de 33; y Lauren, de 34, murieron por las graves lesiones que sufrieron cuando el avión se estrelló contra el océano. Los análisis toxicológicos practicados a Kennedy no detectaron alcohol ni drogas.

Ciaccio recordó el procedimiento como uno de los más solemnes de su carrera. La notoriedad de Kennedy, hijo del presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, y el conocimiento de la historia familiar hicieron que la tarea tuviera una carga emocional particular para quienes participaron en ella.

John Kennedy Jr. jugando debajo del escritorio de su padre, entonces presidente de los Estados Unidos, en el salón oval. La imagen se hizo famosa en todo el mundo (Photo by Liaison Agency)

El accidente ocurrió la noche del 16 de julio de 1999, cuando Kennedy pilotaba el avión desde Nueva Jersey hacia Massachusetts. Carolyn y Lauren viajaban con él. La aeronave cayó al Atlántico, al suroeste de Martha’s Vineyard, y los tres ocupantes murieron.

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La búsqueda se prolongó durante cinco días e involucró a la Guardia Costera, la Marina, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y otras agencias. La investigación posterior concluyó que la desorientación espacial del piloto fue la causa del accidente.

Tras la recuperación, los restos de las tres víctimas fueron cremados y sus cenizas se depositaron en el mar. La operación, que movilizó a decenas de organismos y equipos especializados, quedó reconstruida ahora a través de los testimonios reunidos por Webster y su esposa en The Last Flight.