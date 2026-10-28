Murió Alvin Hellerstein, el juez a cargo del juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York

Bill Clinton nombró a Alvin K. Hellerstein como juez federal en 1998 tras cuatro décadas de trayectoria en litigios comerciales (X)

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Alvin K. Hellerstein, el juez federal estadounidense a cargo del juicio contra el exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, murió este miércoles a los 92 años en Nueva York, cuando el expediente esperaba definiciones sobre los cargos y el pedido de inmunidad presentado por la defensa.

Un portavoz del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York confirmó el fallecimiento, sin informar la causa. Hellerstein iba a cumplir 93 años el 28 de diciembre. Sus asuntos judiciales pasarán por sorteo a otros magistrados federales. La audiencia de Maduro y Flores estaba prevista para el 17 de noviembre, aunque el tribunal no comunicó quién recibirá el expediente ni si la designación modificará esa fecha.

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Hellerstein recibió el caso en marzo de 2020, cuando la Fiscalía estadounidense presentó acusaciones contra Maduro por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con armas. El juez siguió el avance de la investigación durante los años posteriores y también intervino en causas contra otros exfuncionarios venezolanos.

Uno de esos procesos involucró a Hugo Armando Carvajal, exjefe de inteligencia de Venezuela conocido como “El Pollo”. La investigación vinculada al narcotráfico terminó con una condena contra Carvajal.

En enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y Flores durante una operación militar en Caracas. Tras su traslado a Estados Unidos, ambos comparecieron ante el tribunal federal de Manhattan y rechazaron los cargos. La Fiscalía amplió luego la acusación, incluyó por primera vez a Flores e incorporó imputaciones por torturas contra ciudadanos estadounidenses y otras personas.

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Nicolás Maduro y su abogado Barry Pollack durante la audiencia de hoy en la corte de New York (Reuters)

Dos semanas antes de morir, Hellerstein dirigió una audiencia para formalizar esos nuevos cargos. Maduro evitó responder cuando le preguntaron si se declaraba culpable o inocente y comenzó a hablar sobre las acusaciones en su contra.

Hellerstein nació en Nueva York en 1933 y estudió Derecho en la Universidad de Columbia. Sirvió en el Cuerpo de Abogados del Ejército de Estados Unidos entre 1957 y 1960. Después trabajó durante casi cuatro décadas en el estudio Stroock & Stroock & Lavan LLP, donde se especializó en litigios comerciales.

El entonces presidente Bill Clinton lo nombró juez federal en 1998. En 2011 pasó a la categoría de juez sénior, que redujo su carga laboral, aunque le permitió mantener actividad en los expedientes que seleccionaba.

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Durante casi 30 años en el tribunal federal de Manhattan, Hellerstein intervino en causas de gran impacto público. Entre las más relevantes estuvieron los litigios surgidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center.

Además, el juez presidió demandas de familiares de víctimas, sobrevivientes, trabajadores de emergencia y personas que enfermaron tras exponerse a sustancias tóxicas en la zona de los ataques. Las acciones judiciales incluyeron reclamos por muertes, lesiones y daños materiales.

(Con información de AFP, AP, EFE, Europa Press y CNN)