Estados Unidos

Las acciones de Wall Street cerraron en alza tras la decisión de la Reserva Federal

Los principales índices estadounidenses registraron avances de hasta 0,33%, con el S&P 500 en 7.748,03 puntos, luego de que el banco central estadounidense resolviera no modificar el tipo rector en su reunión

Wall Street cerró con avances después de que la Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia. (REUTERS/Jeenah Moon)
Wall Street cerró con avances después de que la Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia. (REUTERS/Jeenah Moon)
Guardar

Wall Street cerró con ganancias el miércoles después de que la Reserva Federal decidiera mantener sin cambios su tasa de interés de referencia, una decisión que los mercados ya anticipaban. El S&P 500 avanzó un 0,33% y el Nasdaq Composite sumó un 0,32%, mientras los inversores procesaban el mensaje del banco central sobre el rumbo de la inflación. El Dow Jones subió un 0,24%.

El comunicado de la Fed reconoció que la inflación se mantiene elevada, aunque mejoró su valoración general sobre el estado de la economía estadounidense. La atención del mercado se trasladó rápidamente a la conferencia de prensa posterior, donde el presidente de la entidad, Kevin Warsh, detalló los motivos detrás de la pausa en las tasas.

PUBLICIDAD

Durante la rueda de prensa, Warsh afirmó que el banco central ha dejado clara su voluntad y disposición para actuar si las condiciones lo requieren. El funcionario señaló que las tasas de los préstamos han subido y que prestamistas e inversores se han vuelto “más selectivos” a la hora de asignar capital.

Warsh explicó que el juicio predominante entre los funcionarios de la Fed en la reunión fue que la “medicina monetaria” está “empezando a funcionar en parte”. El titular de la entidad agregó que, junto con las señales de que la economía estadounidense sigue creciendo, estos desarrollos “van en la dirección” de ayudar a la Fed a cumplir sus dos objetivos: un mercado laboral saludable y una inflación relativamente baja.

PUBLICIDAD

La decisión no tomó por sorpresa a los analistas. “La Fed no ha dado ninguna sorpresa”, afirmó Ryan Detrick, estratega jefe de mercados de Carson Group en Omaha. La reunión se produjo un mes después de que el banco central subiera su tasa principal por primera vez en tres años para intentar contener la inflación, que lleva años por encima de la meta del 2% fijada por la entidad.

Varias pantallas en la Bolsa de Nueva York muestran los logos de Nokia, BlackBerry y Dell con gráficos de valores, con operadores en el primer plano.
Kevin Warsh aseguró que la medicina monetaria del banco central comenzó a funcionar para contener el alza de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los integrantes del comité coincidieron con la decisión: dos funcionarios habrían preferido subir la tasa de fondos federales, pero fueron superados en la votación por sus pares.

Bonos y apuestas sobre la reunión de diciembre

El mercado de bonos reaccionó con más volatilidad que las acciones a lo largo de la jornada. El rendimiento del bono del Tesoro a dos años, que sigue de cerca las expectativas sobre las decisiones de la Fed, inicialmente trepó por encima del 4,79% desde el 4,70% del cierre del martes, tras conocerse que hubo votos a favor de una suba de tasas.

El comunicado de la Reserva Federal reconoció que la inflación continúa alta pero elevó su estimación sobre la economía de Estados Unidos. (REUTERS/Jeenah Moon)
El comunicado de la Reserva Federal reconoció que la inflación continúa alta pero elevó su estimación sobre la economía de Estados Unidos. (REUTERS/Jeenah Moon)

Sin embargo, el rendimiento revirtió su curso rápidamente y llegó a bajar hasta el 4,69% después de que Warsh señalara que la entidad prefiere observar cómo evolucionan las condiciones antes de tomar su próxima decisión. El rendimiento del bono a 10 años, que refleja las expectativas de inflación y crecimiento a futuro, subió al 5,02% desde el 4,99% de la jornada previa, impulsado también por el alza en los precios del petróleo en medio de la incertidumbre en Medio Oriente. El barril de crudo Brent subió un 2%, hasta los 111,64 dólares.

Los mercados financieros ya descuentan una probabilidad del 87,4% de que se produzca un alza de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed de diciembre, frente al 78,3% calculado el martes, según la herramienta FedWatch de CME. Pese a eso, los operadores redujeron sus apuestas sobre cuántas subas adicionales podría aplicar la entidad hacia el próximo verano boreal, de acuerdo con datos de CME Group.

Jornada mixta en los mercados internacionales

En los mercados bursátiles fuera de Estados Unidos, el índice surcoreano Kospi saltó 6,6% impulsado por el salto de SK Hynix. El Nikkei 225 de Japón subió 1,1%, mientras que el CAC 40 de Francia retrocedió menos de 0,1%.

Al cierre de la rueda en Wall Street, el S&P 500 sumó 25,43 puntos, un 0,33%, hasta las 7.748,03 unidades. El Nasdaq Composite ganó 83,42 puntos, un 0,32%, hasta los 26.561,24 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average avanzó 126,21 puntos, un 0,24%, hasta las 52.503,78 unidades.

Temas Relacionados

Reserva FederalWall StreetTasa de interésMercado bursátil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió Alvin Hellerstein, el juez a cargo del juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York

El magistrado federal del Distrito Sur dirigía desde 2020 la causa que incluye a Cilia Flores, acusada junto al exdictador venezolano de narcoterrorismo, drogas, armas y torturas

Murió Alvin Hellerstein, el juez a cargo del juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York

Meta y Snap van a juicio en Los Ángeles por acusaciones de adicción a redes sociales en adolescentes

Dos jóvenes de Illinois y Misisipi demandaron a las empresas tras asegurar que el diseño de Instagram y Snapchat les provocó depresión, trastornos alimentarios y autolesiones desde la infancia

Meta y Snap van a juicio en Los Ángeles por acusaciones de adicción a redes sociales en adolescentes

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia

El Comité Federal de Mercado Abierto, compuesto por 12 miembros, votó 10 a 2 a favor de mantener los tipos en un rango objetivo de entre el 3,75 % y el 4,00 %

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia

"The Chosen" estrenará su sexta temporada en noviembre: cuándo, dónde verla y qué pasará con el final

La producción basada en la vida de Jesús de Nazaret abordará sus últimas horas antes de la crucifixión y dividirá este tramo de la historia entre el streaming y la exhibición cinematográfica

"The Chosen" estrenará su sexta temporada en noviembre: cuándo, dónde verla y qué pasará con el final

Condenan en Nueva York a una mujer estadounidense que recibió entrenamiento militar del Estado Islámico

Halima Salman llegó a Siria a los 17 años, después de que su padre la llevara al territorio controlado por el ISIS. Enfrenta una pena de hasta diez años de cárcel

Condenan en Nueva York a una mujer estadounidense que recibió entrenamiento militar del Estado Islámico

TECNO

Kylian Mbappé: qué pasó con el futbolista del Real Madrid, qué estudios tiene y más preguntas trend de Google

Kylian Mbappé: qué pasó con el futbolista del Real Madrid, qué estudios tiene y más preguntas trend de Google

Amazon despidió a unos 250 empleados de su área de dispositivos tras semanas de lanzamientos

Chrome podrá buscar en Gmail números de vuelo, pedidos y direcciones para llenar formularios

Instagram monetizará videos largos: “exploramos opciones para que los creadores reciban pago”, afirma director de la app

Qué es Media Fabric y por qué lo usarán emisoras de radio y apps streaming como Netflix

ENTRETENIMIENTO

La madre de R.J. Mitte publica una emotiva despedida tras la muerte de la estrella de ‘Breaking Bad’: “Estamos perdidos sin él”

La madre de R.J. Mitte publica una emotiva despedida tras la muerte de la estrella de ‘Breaking Bad’: “Estamos perdidos sin él”

Gracie Abrams genera preocupación en redes sociales por su físico tras su aparición en Nueva York

La viuda de Hugh Hefner revela a uno de los “mayores pervertidos” de la televisión que visitó la mansión Playboy

Halloween 2026: los disfraces virales que comienzan a lucir las estrellas de Hollywood

‘Coyote vs. Acme’ entra en la carrera por el Oscar a mejor película animada

MUNDO

Benjamin Netanyahu seguirá como primer ministro en funciones tras unas elecciones en Israel sin resultado claro

Benjamin Netanyahu seguirá como primer ministro en funciones tras unas elecciones en Israel sin resultado claro

Los hutíes hirieron a civiles en un nuevo ataque contra el aeropuerto de Adén

Reino Unido insta a preparar kits de emergencia para afrontar tres días sin servicios: las razones detrás de la medida

Japón en alerta por un ciberataque: hackers aseguran haber vulnerado información clave y exigen un rescate millonario

La tregua en una ciudad ucraniana ocupada por Rusia se mantiene en sus primeras 30 horas