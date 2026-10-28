Una cadena de hamburguesas podría dejar de cotizar tras una oferta de compra de USD 7,35 por acción

La propuesta de compra busca retirar a la cadena del mercado bursátil y abrir una etapa de reestructuración bajo control de un grupo inversor privado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Wendy’s recibió una oferta no solicitada para ser adquirida por USD 7,35 por acción en efectivo, una operación que, si avanza, retiraría a la cadena de hamburguesas de la cotización bursátil y la dejaría bajo control de un grupo encabezado por el inversor Nelson Peltz.

La propuesta fue presentada por Trian Fund Management y otros socios de Peltz. El precio ofrecido supone una prima cercana al 19 % frente al cierre del martes.

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En ese marco, Wendy’s informó que constituyó un comité especial e independiente para analizar la iniciativa, según The Associated Press.

La compañía no aceptó la oferta ni hay certeza de que se concrete. De aprobarse una transacción en esos términos, los actuales accionistas recibirían efectivo por sus títulos y Wendy’s pasaría a ser una empresa privada.

El directorio de Wendy’s conformó un comité para analizar la propuesta de adquisición de sus títulos (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La oferta llega tras más de dos años de retroceso en las ventas comparables

El planteo se conoce mientras la cadena afronta una caída prolongada de las ventas en restaurantes comparables, es decir, aquellos que llevan al menos un año abiertos.

Esas ventas descendieron durante los dos primeros trimestres de 2026, en un contexto de mayores precios de la carne, inflación y menor gasto de consumidores de ingresos bajos.

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En una carta al directorio, Peltz sostuvo que privatizar la empresa “ofrecerá el mejor resultado para la base más amplia de partes interesadas”, de acuerdo con The Associated Press.

El inversor citó las presiones sobre el consumidor estadounidense, la incertidumbre económica, el alza persistente de las materias primas y la competencia entre las cadenas de hamburguesas de servicio rápido.

Un documento regulatorio presentado el miércoles señala que Trian posee una participación del 16,3 % de Wendy’s. Peltz ya había estudiado una adquisición para retirar a la compañía de la bolsa en 2022, pero abandonó aquella posibilidad en enero de 2023 al considerar que el desempeño del negocio había mejorado.

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Las ventas de la cadena en restaurantes comparables cayeron durante los dos primeros trimestres de 2026 ante la inflación (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Wendy’s acelera los cierres de restaurantes menos rentables en Estados Unidos

La empresa, con sede en Dublín, Ohio, cerró 240 restaurantes en Estados Unidos en 2024 y anunció a comienzos de 2026 que planeaba clausurar hasta 358 locales adicionales durante el año.

El objetivo es concentrar inversiones en los establecimientos con mejores resultados y modernizar una red afectada por el envejecimiento de parte de sus locales.

La estrategia coincidió con un cambio en la conducción. Bob Wright asumió como presidente ejecutivo en mayo, después de dirigir Potbelly, y se convirtió en el cuarto titular del cargo desde 2024.

La empresa afirmó que trabaja con urgencia para reforzar su propuesta de alimentos, con foco en la calidad de sus productos y la gestión de los restaurantes.

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La red también enfrenta la situación de Meritage Hospitality Group, uno de sus mayores franquiciados en el país.

La firma, radicada en Míchigan y operadora de 314 restaurantes Wendy’s en 15 estados, solicitó protección por bancarrota el mes pasado, después de que la cadena intentara rescindir su acuerdo de franquicia.

La participación de Wendy’s en las ventas de hamburguesas en Estados Unidos descendió al 10,4 % frente a rivales como In-N-Out y Five Guys (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

La competencia redujo el peso de la cadena en el mercado de hamburguesas

Fundada en 1969 por Dave Thomas y bautizada con el nombre de su hija, Wendy’s se hizo conocida por sus hamburguesas cuadradas y los postres Frosty.

La empresa abrió su primera ventanilla de atención para automóviles en 1970 y empezó a cotizar en bolsa seis años más tarde.

La expansión de competidores como In-N-Out y Five Guys redujo el peso relativo de la marca. Según la consultora Technomic, la participación de Wendy’s en las ventas de cadenas de hamburguesas en Estados Unidos cayó del 11,5 % en 2019 al 10,4 % en 2024.

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Al cierre de 2025, la compañía contaba con 5.969 restaurantes en Estados Unidos y 1.428 en otros 38 países. La presencia internacional no compensó la presión de una categoría cada vez más disputada en su principal mercado.

Las acciones se acercaron al precio ofrecido tras difundirse la propuesta

Las acciones de Wendy’s subieron 91 centavos, hasta USD 7,05 por acción, el miércoles, luego de que se conociera la oferta. Aun con ese avance, acumulaban una baja aproximada del 25 % en los últimos doce meses.

La empresa prevé divulgar sus resultados trimestrales la próxima semana. El comité independiente deberá evaluar la propuesta de Peltz, mientras esos resultados aportarán una nueva referencia sobre la situación operativa y financiera de la cadena.

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