Estados Unidos

Donald Trump dijo que las elecciones en Brasil estuvieron “amañadas”

“No tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección amañada... pareció algo muy corrupto, algo terrible”, dijo el presidente de Estados Unidos

"Me pareció terrible", dijo Trump a los periodistas mientras salía de Washington rumbo a un mitin de campaña
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que las elecciones en Brasil estuvieron “amañadas” y fueron “muy corruptas”, después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrotara a Jair Bolsonaro, aliado de derecha de Trump.

“Me pareció terrible”, declaró Trump a los periodistas mientras partía de Washington hacia un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato. “No tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección amañada... pareció algo muy corrupto, algo terrible”, dijo, sin aportar ninguna prueba.

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