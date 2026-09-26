Estados Unidos

El maratón de Nueva York modifica su recorrido por primera vez en 15 años: qué cambia en el Bronx

La carrera del 1 de noviembre reducirá de siete a cinco los giros entre las millas 20 y 21, tras una revisión acordada por organizadores y autoridades

La modificación del trazado busca restablecer el acceso a un supermercado y una lavandería que quedaban aislados durante el día de la prueba (REUTERS/Kylie Cooper).
La modificación del trazado busca restablecer el acceso a un supermercado y una lavandería que quedaban aislados durante el día de la prueba (REUTERS/Kylie Cooper).
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Por primera vez desde 2011, el Maratón de Nueva York modificará el recorrido de su próxima edición, prevista para el 1 de noviembre.

El cambio afectará el paso por Mott Haven, en el Bronx, donde los corredores deberán completar cinco giros en poco más de una milla (unos 1,6 kilómetros), en lugar de los siete habituales.

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El nuevo trazado, situado entre las millas 20 y 21 de la prueba, busca restablecer el acceso a un supermercado y una lavandería que el circuito anterior mantenía aislados durante gran parte de la jornada, reportó The New York Times.

La decisión coincide con el 50.º aniversario del recorrido por los cinco distritos de la ciudad, inaugurado el 24 de octubre de 1976.

El nuevo paso por el Bronx evita el bloqueo de comercios en East 140th Street

Hasta la edición anterior, los corredores subían por Morris Avenue, giraban hacia East 140th Street, bordeaban el estacionamiento de un supermercado Western Beef y continuaban por Rider Avenue.

Ese circuito impedía o dificultaba, durante gran parte del día, el acceso vehicular y peatonal a ese comercio y a la lavandería Clean Rite Center, abierta las 24 horas.

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El Maratón de Nueva York modificará el recorrido de su próxima edición en el barrio de Mott Haven (REUTERS/Kylie Cooper).
El Maratón de Nueva York modificará el recorrido de su próxima edición en el barrio de Mott Haven (REUTERS/Kylie Cooper).

La ruta afectaba principalmente a los residentes del complejo de vivienda pública Patterson, que cuenta con cerca de 1.800 apartamentos y se ubica frente a esos negocios.

Jennifer Alicea, vecina del barrio desde hace una década, afirmó a The New York Times que el supermercado y la lavandería son los únicos de la zona y definió las restricciones del día de la carrera como “una verdadera molestia”.

Ted Metellus, director de producción de eventos y de la carrera de New York Road Runners, explicó al diario que recuperar el acceso a los comercios fue el principal motivo de la modificación. “Esas zonas del Bronx son ‘desiertos alimentarios’”, manifestó Metellus, quien creció en el Bronx.

Asimismo, indicó que, al disputarse la competencia un domingo, aumentaban las posibilidades de que las personas acudieran a esos locales para realizar trámites habituales.

La organización debatió alternativas con las autoridades municipales y la comunidad antes de la recertificación del recorrido.

Las restricciones del circuito anterior afectaban a los residentes del complejo de vivienda pública Patterson, compuesto por cerca de 1.800 apartamentos (REUTERS/Kevin R. Wexler-Imagn Images).
Las restricciones del circuito anterior afectaban a los residentes del complejo de vivienda pública Patterson, compuesto por cerca de 1.800 apartamentos (REUTERS/Kevin R. Wexler-Imagn Images).

Cómo será el nuevo recorrido

De acuerdo con USA Today, tras cruzar el puente Willis Avenue, los participantes doblarán a la izquierda por East 135th Street y a la derecha por Alexander Avenue.

En lugar de girar a la izquierda en East 138th Street, seguirán por Alexander Avenue hasta East 141st Street, donde doblarán a la izquierda hacia Third Avenue.

Desde allí, el circuito continuará con un giro a la derecha en East 138th Street para cruzar el puente Madison Avenue rumbo a Manhattan.

La organización debatió alternativas con las autoridades municipales y los vecinos del Bronx antes de la recertificación oficial del circuito (REUTERS/Kylie Cooper).
La organización debatió alternativas con las autoridades municipales y los vecinos del Bronx antes de la recertificación oficial del circuito (REUTERS/Kylie Cooper).

La carrera celebra 50 años de su recorrido por los cinco distritos

La edición del 1 de noviembre conmemorará el medio siglo del recorrido por los cinco distritos. Entre 1970 y 1975, la competencia se disputaba en poco más de cuatro vueltas a Central Park, informó The New York Times.

En 1976, 2.090 personas tomaron la salida en Staten Island y 1.549 cruzaron la meta cerca de Tavern on the Green, en Central Park, según USA Today.

Metellus relató a The New York Times que el primer trazado de aquel año ya utilizaba los dos puentes para entrar y salir del Bronx, aunque el paso por ese distrito era entonces mucho más breve. Luego de esa edición, las autoridades locales solicitaron ampliar la distancia recorrida allí.

En 2025, 59.226 corredores cruzaron la meta, una cifra récord para el Maratón de Nueva York. La carrera de este año volverá a reunir a más de 50.000 participantes a lo largo de sus aproximadamente 26,2 millas (42 kilómetros) por la ciudad.

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