La histórica revista LIFE vuelve después de casi dos décadas y apuesta por una edición impresa

La revista LIFE reanudará sus publicaciones el 23 de noviembre con una edición trimestral impresa de 250 páginas (LIFE Magazine).

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Tras 19 años sin una edición regular, la revista que convirtió sus fotografías en parte de la memoria visual de Estados Unidos volverá a publicarse: LIFE regresará el 23 de noviembre con una edición impresa trimestral de cerca de 250 páginas.

Bedford Media, la empresa de la modelo y empresaria Karlie Kloss y su esposo, Joshua Kushner, respalda el regreso de la histórica cabecera de fotoperiodismo, que retorna en medio de la caída de la circulación y los ingresos publicitarios de las revistas impresas.

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El primer número, titulado Where Are We Now? (“¿Dónde estamos ahora?”), se distribuirá en librerías y puntos de venta seleccionados por USD 45. Tendrá un formato de 28 por 41 centímetros (11 por 16 pulgadas) y reunirá crónicas y fotografía informativa.

La nueva etapa de LIFE incluirá una estrategia que también contempla una plataforma digital gratuita, documentales, videos y eventos. A su vez, prescindirá de los avisos impresos tradicionales.

La edición inaugural contará, en cambio, con el patrocinio de Rivian y Figma, mientras que el modelo de ingresos prevé suscripciones, un programa de membresías y acuerdos de marca en las distintas plataformas.

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Kloss destacó a The New York Times que “lo que hacía extraordinaria a LIFE era su capacidad para acercar el mundo a las personas. Y nuestra responsabilidad es preservar y proteger ese legado”.

La portada de LIFE con Marilyn Monroe, publicada el 9 de noviembre de 1959 (Philippe Halsman/LIFE Magazine).

El primer número plantea una mirada sobre una sociedad estadounidense en busca de sentido

El 23 de noviembre de 1936, Henry Luce, fundador de las revistas Time y Fortune, puso en circulación el primer número de LIFE. En su portada, una fotografía en blanco y negro de Margaret Bourke-White mostraba la presa Fort Peck, en Montana, construida como parte del programa New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt. Se agotó de inmediato.

La edición que marca el regreso se publicará a 90 años de aquella primera aparición. Los actuales editores anunciaron la nueva etapa mediante una carta difundida en redes sociales: “En tiempos de fragmentación, LIFE aspira a ofrecer un terreno común, un vínculo y la convicción de que todos compartimos un mismo destino en el futuro”.

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Según señalaron, más de 120 colaboradores participaron en la elaboración de la primera entrega. La publicación reunirá historias de científicos, artistas, emprendedores, deportistas, niños, personas mayores, mineros del carbón y fabricantes de drones.

En la carta explicaron que la edición busca ofrecer una “ventana a un Estados Unidos que busca darle sentido a las cosas” y combinará figuras conocidas con protagonistas anónimos.

Cada número se complementará con contenidos digitales, piezas audiovisuales, impresiones especiales, objetos de colección y actividades para miembros. “La edición impresa es solo el comienzo”, escribieron.

La primera edición de LIFE llegó a los lectores el 23 de noviembre de 1936, con una fotografía de la presa Fort Peck, en Montana, tomada por Margaret Bourke-White (LIFE Magazine).

La nueva LIFE tendrá independencia editorial

En 2024, Bedford Media, que también controla la revista de moda i-D, obtuvo de Dotdash Meredith, actualmente People Inc., una licencia para publicar LIFE en formatos impreso y digital.

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El acuerdo dejó en manos de Bedford las operaciones editoriales y la estrategia comercial, mientras que People Inc. retuvo el archivo fotográfico y de contenidos de la antigua Time Inc. Además, People Inc. podrá publicar ediciones especiales ocasionales.

La dirección creativa está a cargo de Richard Turley, quien ocupó cargos editoriales en MTV, Bloomberg Businessweek e Interview. El equipo central incluye a Hugo Lindgren, exeditor de The New York Times Magazine; Eve Lyons, exeditora de fotografía de ese medio; y Caryn Ganz, exeditora de música pop del diario neoyorquino.

La portada de LIFE con Brigitte Bardot, publicada el 28 de julio de 1961 (Walter Carone/LIFE Magazine).

De acuerdo con TheWrap, Bedford Media aseguró que el equipo editorial contará con autonomía y control creativo.

Turley contó a The New York Times que la redacción tomó elementos esenciales de la publicación original sin intentar reproducirla: “Lo que realmente rescatamos de todo esto es esa especie de visión caleidoscópica de lo que significa ser humano en la Tierra”.

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Por su parte, Lyons, directora de fotografía, sostuvo que la actual abundancia de imágenes no garantiza una observación más profunda y defendió “bajar el ritmo y hacer que el acto de mirar adquiera un sentido más profundo”.

La portada de LIFE con Audrey Hepburn, publicada el 7 de diciembre de 1953 (Mark Shaw/LIFE Magazine).

La revista documentó el siglo XX, pero sus distintas etapas afrontaron problemas de rentabilidad

La revista se consolidó como un referente del fotoperiodismo al documentar diferentes etapas de la historia estadounidense, entre ellas la Segunda Guerra Mundial, la carrera espacial y el movimiento por los derechos civiles.

En sus páginas se publicaron trabajos de Robert Capa, Alfred Eisenstaedt y Gordon Parks, además de imágenes icónicas como la de un marinero que besaba a una mujer en Times Square el Día de la Victoria sobre Japón, en 1945.

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Asimismo, difundió íntegramente la novela corta El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, y encargó a Norman Mailer la cobertura del alunizaje del Apolo 11 en 1969, precisó The New York Times.

Edwin Aldrin durante la primera caminata lunar de la misión Apolo 11, fotografiado por Neil Armstrong el 20 de julio de 1969. LIFE publicó el 11 de agosto una edición especial titulada To the Moon and Back (NASA/LIFE Magazine).

Su circulación superó los ocho millones de ejemplares en la década de 1960, pero se dejó de publicar en 1972 debido al avance de la televisión. Posteriormente, LIFE reapareció como una edición mensual entre 1978 y 2000, año en que anunció el cese de sus publicaciones regulares.

En las últimas dos décadas, la publicación tuvo apariciones esporádicas mediante ediciones especiales y, durante un breve período, como suplemento semanal de periódicos, hasta que ese formato dejó de circular en 2007.

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Daniel Okrent, editor de LIFE entre 1992 y 1996, advirtió a The New York Times que, pese a su reputación, la publicación fue “constantemente poco rentable”. A su juicio, los nuevos editores se enfrentan a esa dificultad y a “los retos que supone un producto impreso en la actualidad”.

Sobre la viabilidad económica del proyecto, Kloss explicó que el objetivo es avanzar de forma gradual hacia la viabilidad financiera: “Construir un negocio mediático exitoso requiere tiempo; por ello, nos estamos centrando en lograr avances medibles hacia la rentabilidad, en lugar de apresurarnos para cumplir plazos arbitrarios”.

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