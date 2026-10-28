Vecinos del cartel de Hollywood demandan a Los Ángeles por el caos turístico y el riesgo de incendios

Unos cien residentes demandaron a la ciudad de Los Ángeles por el caos vehicular y los riesgos que genera el turismo cerca del cartel de Hollywood (REUTERS/Arafat Barbakh)

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Unos 100 residentes próximos al cartel de Hollywood demandaron el lunes 26 de octubre a la ciudad de Los Ángeles, a la alcaldesa Karen Bass y a la concejala Nithya Raman para que un tribunal ordene corregir el caos turístico que bloquea las estrechas calles de las colinas y eleva el riesgo ante un incendio, según sostienen.

Los demandantes, de los barrios de Hollywoodland, Lake Hollywood Estates y Hollywood Knolls, no solicitan una indemnización.

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Reclaman una orden judicial para que la ciudad elimine en sus propiedades públicas los obstáculos, los problemas sanitarios y los riesgos de seguridad que atribuyen a la afluencia de visitantes hacia el emblemático letrero, informó Los Angeles Times.

La acción judicial coloca en el centro del conflicto la posibilidad de una evacuación o de la llegada de bomberos por vías angostas y sinuosas que suelen quedar colapsadas por automóviles.

Los vecinos aseguran que las aglomeraciones, la basura y las colillas arrojadas al suelo se han mantenido pese a más de una década de gestiones ante las autoridades.

Los vecinos de las colinas temen que los atascos vehiculares impidan la evacuación de la zona y el paso de los bomberos durante un incendio (REUTERS/Mike Blake)

La demanda vincula el turismo con la dificultad para evacuar ante un incendio

El abogado de los residentes, Ilan Wurman, afirmó que la ciudad contribuyó a crear un destino turístico internacional sin adoptar medidas suficientes frente a las consecuencias para quienes viven en el área.

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La querella acusa a Los Ángeles de haber permitido una molestia pública en calles, aceras y parques de los tres vecindarios.

Cynthia Cobb, consejera de Hollywood High School y vecina de Lake Hollywood desde 2017, relató que los atascos se agravan durante los festivos.

En el fin de semana del 4 de Julio, un trayecto al supermercado que habitualmente le toma unos ocho minutos puede superar los 45 minutos, según declaró al diario.

Cobb señaló que, tras la pandemia, aumentaron los turistas que bloquean accesos privados, ignoran las restricciones de estacionamiento y fuman en días de alto peligro de incendios.

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Los residentes denuncian problemas sanitarios recurrentes por el abandono de basura y botellas con orina en las calles próximas al letrero de Hollywood (REUTERS/Arafat Barbakh)

También dijo que encuentra pañales y botellas con orina una o dos veces por semana, mientras algunos visitantes llaman a su puerta para pedir un baño.

La residente teme que un incendio semejante a los de Palisades y Eaton deje inmovilizados a los vehículos que circulen por la zona.

Su preocupación es que los conductores abandonen los autos para escapar a pie y que esos vehículos, a su vez, impidan el ingreso de los equipos de emergencia.

El mirador de Canyon Lake Drive es una de las claves de la acusación

Los vecinos sitúan parte del origen del problema en una intervención de 2011. Según la demanda, el entonces concejal Tom LaBonge retiró maleza y colocó grava cerca del 3100 de Canyon Lake Drive para habilitar un punto desde el que fotografiar el letrero de Hollywood.

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Ese espacio figura ahora en Google Maps como “Hollywood sign lookout” y concentra turistas y vendedores ambulantes.

Sarajane Schwartz, entonces presidenta de la Asociación de Propietarios de Hollywoodland, ya había advertido que la mejora podía convertirse en “un enorme imán para aún más turistas”, recordó Los Angeles Times.

El cartel se encuentra en las colinas de Hollywood y no permite visitas directas. Las disputas por los accesos y los puntos para tomar fotografías llevan años, pero los demandantes sostienen que la presión de visitantes desbordó la capacidad de las calles residenciales y de Lake Hollywood Park.

La demanda pide que el tribunal declare que Los Ángeles debe eliminar la molestia pública. La eventual forma de hacerlo quedaría en manos de la ciudad.

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Wurman planteó como posibilidades restringir la concentración de turistas, como en el entorno de la Torre Eiffel de París, o volver a plantar vegetación en el mirador de Canyon Lake Drive.

La ciudad de Los Ángeles prepara un plan piloto de control del tránsito en la zona del letrero con miras a los Juegos Olímpicos de 2028 (REUTERS/Daniel Cole)

La ciudad cita operativos y promete un plan antes de los Juegos Olímpicos de 2028

La oficina de la alcaldesa Karen Bass indicó que todavía no había revisado la demanda. Añadió que el Departamento de Policía de Los Ángeles despliega unidades adicionales en los períodos de mayor congestión de Lake Hollywood para controlar el tránsito y el estacionamiento, en coordinación con el Departamento de Transporte de Los Ángeles.

La oficina de la concejala Nithya Raman, que representa al distrito, evitó pronunciarse sobre el litigio en curso, aunque reconoció que los residentes no deberían absorber los embotellamientos ni los riesgos de seguridad que generan los visitantes en las calles de las colinas.

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Según esa oficina, desde mayo se financiaron operativos policiales y de transporte cada viernes, sábado y domingo, desde el 4 de Julio hasta el Día del Trabajo. La medida derivó en más multas y remolques de vehículos en la zona.

Raman también identificó recursos para un plan piloto de gestión del tránsito alrededor del cartel de Hollywood, previsto para los días festivos y las jornadas de máxima afluencia. La ciudad busca probarlo antes de los Juegos Olímpicos de 2028.

La oficina del abogado municipal no respondió a una consulta del diario el martes por la noche. Para Cobb, la eventual instalación de baños en Lake Hollywood Park podría reducir parte de los problemas sanitarios, pero no resolvería los embotellamientos ni la inquietud por el acceso de los bomberos. “Espero volver a sentirme segura en mi barrio”, afirmó.

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