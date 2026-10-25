Cómo seguir la Maratón de Nueva York 2026 en tiempo real: la app para localizar corredores y dónde ver la carrera

La Maratón de Nueva York 2026 reunirá a cerca de 60.000 corredores con motivo de los 50 años del trazado por los cinco distritos (REUTERS/Kylie Cooper)

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La Maratón de Nueva York 2026 se correrá el domingo 1 de noviembre y los familiares, amigos y aficionados podrán seguir a cada participante desde el teléfono con la aplicación oficial de New York Road Runners (NYRR).

La herramienta permite buscar corredores, consultar su avance y activar avisos de paso, mientras que la carrera tendrá transmisión en español por ESPN3.

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La prueba recorrerá los cinco distritos de Nueva York, desde Staten Island hasta la llegada en Central Park. NYRR prevé una participación cercana a 60.000 corredores en una edición que conmemora los 50 años del actual trazado por los cinco distritos.

La app oficial de NYRR permite buscar a un corredor por nombre o dorsal

Para seguir a una persona en tiempo real hay que descargar la NYRR App, desarrollada por Tata Consultancy Services, disponible para dispositivos Apple y Android.

Una vez dentro, el espectador puede localizar al atleta por su nombre o por su número de dorsal y consultar el seguimiento web habilitado por la organización.

La aplicación oficial de NYRR permite localizar a cada atleta por su nombre o dorsal para consultar su avance (REUTERS/Kylie Cooper)

Cada corredor puede activar desde su perfil la opción de compartir seguimiento y enviar un enlace a sus contactos.

De ese modo, familiares y amigos podrán acceder a su información sin tener que buscarlo nuevamente en la aplicación.

La herramienta permite configurar notificaciones automáticas para hitos de la competencia, como el cruce de la línea de salida y el paso por la media maratón.

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También muestra una estimación de la ubicación del participante, calculada a partir de su velocidad en el último punto de control registrado.

Según la información difundida por The New York Times, la aplicación incluirá sugerencias de lugares para alentar y transmisiones en directo desde cinco puntos del recorrido.

Las cámaras mostrarán la salida, la meta y varios marcadores de milla, además de los grupos de punta de las categorías profesional masculina y femenina y de las pruebas masculina y femenina en silla de ruedas.

Los resultados oficiales se publicarán después de la carrera en el sitio de NYRR. La entidad recomienda habilitar las notificaciones de la aplicación para recibir comunicaciones de la semana de la prueba y de la jornada del domingo.

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La señal de ESPN3 emitirá la competencia en español entre las 8.00 y las 11.30 en el horario del este de Estados Unidos (REUTERS/Kylie Cooper)

ESPN3 emitirá la carrera en español de 8.00 a 11.30, hora del este

La transmisión en español de la Maratón de Nueva York estará disponible en ESPN3, mediante la aplicación y el sitio web de ESPN, entre las 8.00 y las 11.30, en horario del este de Estados Unidos. El acceso puede requerir una suscripción de televisión de pago con un proveedor participante.

La señal nacional en inglés se emitirá por ESPN2 en la misma franja. Para el área de Nueva York, WABC-TV, Canal 7, iniciará su cobertura previa a las 7.00; la emisión en vivo de la carrera irá de 8.00 a 11.30 y continuará con programación hasta las 13.00.

Además, ABC7NY.com ofrecerá una vista de la llegada desde las 10.30 hasta las 18.00. ABC transmitirá en todo Estados Unidos un programa de dos horas desde la meta, de 15.00 a 17.00, dedicado al arribo de corredores aficionados y celebridades.

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Los espectadores podrán alentar entre las millas 3 y 26, pero no tendrán acceso a los puentes Verrazzano-Narrows y Pulaski (REUTERS/Eduardo Munoz)

El circuito estará abierto al público desde la milla 3 hasta la 26

La largada en Staten Island y el puente Verrazzano-Narrows no estarán habilitados para espectadores. Los primeros puntos accesibles se ubicarán en la Cuarta Avenida de Brooklyn, entre las millas 2 y 4, con acceso por la línea R del metro.

Otro sitio de referencia será la intersección de la Cuarta Avenida y Flatbush Avenue, en la milla 8, a la que llegan las líneas B, D, N, Q, R, 2, 3, 4 y 5.

En Williamsburg y Greenpoint, entre las millas 10 y 13, se podrá seguir el paso de los atletas antes del puente Pulaski, al que no se permitirá el ingreso de público.

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Tras el punto medio, los espectadores podrán ubicarse del lado de Queens. En Manhattan, la Primera Avenida, entre las millas 16 y 18, y East Harlem, entre las millas 18 y 20, concentrarán buena parte del aliento; las líneas N, Q, R, 4, 5, 6 y F dan acceso al primer tramo, y la línea 6 al segundo.

La Charity Cheer Zone funcionará en la Primera Avenida y la calle 120, entre las millas 19 y 20. El espacio estará dedicado a quienes recauden fondos para alguna de las más de 500 organizaciones benéficas oficiales asociadas a NYRR.

La cadena WABC-TV y la plataforma web ABC7NY.com tendrán coberturas en vivo de la prueba y de la llegada a meta (REUTERS/Eduardo Munoz)

La entrada a la zona de llegada en Central Park estará sujeta a controles de capacidad

La Quinta Avenida, entre East 90th Street y East 105th Street, permitirá ver a los corredores entre las millas 23 y 24, antes de su entrada a Central Park. Columbus Circle contará con la United Airlines Zone; desde allí se puede llegar por las líneas A, C, D y 1.

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La meta estará en West Drive, a la altura de la calle 67. Quienes tengan entradas para las tribunas deberán ingresar por West 62nd Street y Broadway.

También habrá un área de espectadores de pie dentro del parque, entre Columbus Circle y el extremo sur de las tribunas, a unos 150 metros de la llegada.

La Policía de Nueva York, NYRR y el Departamen to de Parques podrán limitar el acceso en función de la capacidad.

Todas las entradas tendrán controles de seguridad y no se permitirán sillas ni asientos en el sector de pie. La organización aconseja utilizar el metro y verificar el estado del servicio antes de trasladarse.

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