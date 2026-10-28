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Benjamin Netanyahu seguirá como primer ministro en funciones tras unas elecciones en Israel sin resultado claro

Los expertos citados señalan que un gobierno en funciones conserva formalmente las mismas competencias que uno ordinario, incluidas las relativas a la guerra con Irán, aunque con menor margen de maniobra política

El bloque de Benjamín Netanyahu proyectó 53 escaños frente a los 48 de la oposición con el 86% de los votos escrutados en Israel. (REUTERS/Ronen Zvulun)
El bloque de Benjamín Netanyahu proyectó 53 escaños frente a los 48 de la oposición con el 86% de los votos escrutados en Israel. (REUTERS/Ronen Zvulun)
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Benjamín Netanyahu encaminaba su continuidad al frente del Gobierno israelí después de un desempeño electoral mejor al previsto por las encuestas, que colocó a su bloque de derecha, ultraderecha y partidos ultraortodoxos por encima de la oposición liderada por el excomandante militar Gadi Eisenkot, pese a no alcanzar la mayoría absoluta en la Knesset.

Con cerca del 86% de los votos escrutados el miércoles, las tres principales cadenas de televisión de Israel proyectaban que el bloque de Netanyahu sumaría 53 de los 120 escaños del Parlamento, frente a los 48 calculados para el espacio opositor, de acuerdo con ese recuento, por lo que el oficialismo se imponía como la fuerza más votada pese a la caída de respaldo del Likud, el partido de Netanyahu, respecto de los comicios de 2022.

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Netanyahu puede seguir siendo primer ministro en funciones durante las negociaciones de coalición y, eventualmente, hasta la celebración de nuevas elecciones previstas para 2027, ya que su bloque quedó mejor posicionado que el de Eisenkot pese a perder la mayoría parlamentaria. Los expertos citados señalan que un gobierno en funciones conserva formalmente las mismas competencias que uno ordinario, incluidas las relativas a la guerra con Irán, aunque con menor margen de maniobra política.

A los partidos que representan a los árabes israelíes se les proyectaba una cifra sin precedentes de 19 escaños, lo que dejaba a Eisenkot sin una vía realista hacia el poder salvo que lograra el respaldo de esa fracción, una opción que buena parte de los líderes políticos judíos rechaza.

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Steven Cook, director del programa sobre Medio Oriente del Council on Foreign Relations, dijo a la cadena Bloomberg TV que Netanyahu iría a unas eventuales nuevas elecciones “ciertamente con una ventaja”. Cook también observó que “hubo claramente un repunte al final que le dio una ventaja significativa a Netanyahu y a su coalición”.

Netanyahu puede mantenerse como primer ministro en funciones con plenas competencias sobre el conflicto con Irán durante las negociaciones. (REUTERS/Ronen Zvulun)
Netanyahu puede mantenerse como primer ministro en funciones con plenas competencias sobre el conflicto con Irán durante las negociaciones. (REUTERS/Ronen Zvulun)

El giro de última hora en el conteo

Las encuestas preelectorales habían anticipado una contienda reñida con el bloque de Eisenkot como favorito, y los mercados de predicción llegaron a darle hasta un 70% de probabilidades de convertirse en el próximo primer ministro frente a cerca de un 30% para Netanyahu, según los datos recogidos por Bloomberg sobre la plataforma Polymarket. El shekel, la moneda israelí, se encaminaba a su mayor ganancia desde mediados de 2025 en la jornada electoral, una señal de que los operadores financieros percibían un camino despejado para la oposición.

Los mercados de predicción y la cotización del shekel anticiparon una victoria de Gadi Eisenkot antes del giro en el conteo oficial. (EFE/EPA/ATEF SAFADI)
Los mercados de predicción y la cotización del shekel anticiparon una victoria de Gadi Eisenkot antes del giro en el conteo oficial. (EFE/EPA/ATEF SAFADI)

Ese escenario se revirtió durante la madrugada: los primeros sondeos a boca de urna, conocidos tras el cierre de las mesas a las 22.00, mostraban una ventaja para Eisenkot que luego se transformó en empate y finalmente en triunfo para Netanyahu. A mitad de la jornada de votación el panorama no lucía favorable para el líder de 77 años, señalado por parte de la sociedad israelí por las fallas de inteligencia que permitieron el ataque de Hamas de octubre de 2023.

En ese contexto, Netanyahu recurrió a las redes sociales con mensajes dirigidos a movilizar al electorado judío, con referencias a la participación masiva de ciudadanos árabes. “Asegúrense de que venga todo el mundo: el abuelo, la abuela, el tío y la tía, los vecinos. Que nadie se quede en casa. Nada de playa, nada de asado. Salgan a votar”, afirmó.

El discurso de Netanyahu y la cuestión de Irán

Netanyahu Eisenkot
Netanyahu recurrió a las redes sociales para movilizar al electorado judío frente a la afluencia de votantes árabes a las urnas.

Netanyahu esperó hasta cerca de las 3.15 de la madrugada para dirigirse a sus seguidores en la sede del Likud en Jerusalén, donde se mostró eufórico, llamó a dirigentes de su partido a subir al escenario para cantar el himno nacional y declaró una victoria “clara y decisiva”.

En ese discurso, Netanyahu abogó por la formación de “un gobierno nacional fuerte y de derecha”, remarcó los logros militares de Israel y planteó una nueva acción conjunta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán. “Israel se enfrenta a una oportunidad histórica única, junto con nuestro socio, el presidente Trump, para eliminar de una vez por todas la amenaza existencial que supone Irán. Pero los motivos ocultos no deben desviarnos de esta misión sagrada”, afirmó.

Netanyahu, que acumula casi 19 años como primer ministro en los últimos 30, llegó a esta elección bajo acusaciones de corrupción de larga data, que niega, y bajo críticas por las fallas de los servicios de inteligencia previas al ataque de Hamas. Sus oponentes solo lograron desplazarlo del cargo una vez desde 2009, tras cuatro elecciones sin resultado claro en dos años, y 18 meses después volvió al poder.

Las advertencias de Eisenkot y el papel de la seguridad

Gadi Eisenkot, líder del bloque opositor, había advertido con anterioridad a Netanyahu que no utilizara la seguridad de Israel con fines políticos, e instó a las fuerzas de seguridad a “mantenerse firmes” frente a cualquier intento de anteponer intereses partidarios a la defensa del país. “Netanyahu es un primer ministro en funciones, sin mandato ni la confianza del pueblo”, sostuvo.

Guy Lurie, investigador del Instituto para la Democracia de Israel, explicó que, aunque un gobierno en funciones mantiene formalmente las mismas atribuciones que uno con mandato pleno, también tiene “un deber de moderación” y menor margen de acción en ciertos ámbitos de gestión.

Participación récord y el peso de los partidos árabes

La participación electoral alcanzó el 77,7%, según informó la Comisión Electoral Central de Israel, la cifra más alta en más de dos décadas y unos 7 puntos porcentuales por encima de la registrada en 2022. Ese incremento en el padrón, impulsado en parte por el voto árabe israelí, resultó decisivo para explicar la fortaleza inesperada del bloque de Netanyahu frente a los pronósticos previos que daban como favorito a Eisenkot.

En la sede de la Lista Conjunta, la alianza de varios partidos árabes, se escucharon silbidos y aplausos cuando se difundieron las encuestas a pie de urna, en una jornada marcada por la alta participación de los ciudadanos palestinos de Israel. Faten Gattas, candidata de esa alianza, afirmó en un discurso pronunciado en la sede del espacio en Nazaret: “Rechazamos la ocupación y el racismo, y nos quedaremos aquí”.

Los candidatos árabes esperaban que esa movilización les permitiera desempeñar un papel decisivo para impedir el regreso al poder de la coalición de Netanyahu, aunque los resultados proyectados terminaron por no alcanzar ese objetivo. Eisenkot, por su parte, se había mostrado contrario a la posibilidad de convocar nuevas elecciones ante la elevada participación registrada en esta jornada.

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