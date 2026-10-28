Estados Unidos

Exsargento de la NYPD irá a prisión por el choque en sentido contrario que mató a un conductor en Nueva York

Tiffany Howell admitió su responsabilidad por la muerte de Manuel Boitel, ocurrida tras una colisión frontal en la Taconic State Parkway mientras conducía fuera de servicio y con alcohol en sangre por encima del límite legal

La exsargento Tiffany Howell recibió una condena de al menos cuatro años de prisión tras declararse culpable del choque mortal en Westchester (Captura de video)
La exsargento Tiffany Howell recibió una condena de al menos cuatro años de prisión tras declararse culpable del choque mortal en Westchester (Captura de video)
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La exsargento Tiffany Howell deberá cumplir al menos cuatro años de prisión por el choque en sentido contrario que causó la muerte de Manuel Boitel en la Taconic State Parkway, en el condado de Westchester, Nueva York.

El hecho ocurrió la noche del 22 de enero de 2026, cuando Howell, que estaba fuera de servicio, circuló hacia el sur por los carriles con dirección norte de la autopista, en la zona de Mount Pleasant. Su vehículo impactó de frente contra el automóvil que conducía Boitel, de 61 años, informó CBS News New York.

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La exintegrante del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se declaró culpable en agosto de homicidio vehicular agravado y homicidio involuntario, en el marco de un acuerdo con la fiscalía. La sentencia se conoció este 28 de octubre.

Howell conducía con más del doble del límite legal de alcohol

La investigación constató que la acusada conducía a más de 80 kilómetros por hora con una concentración de alcohol en sangre de 0,18 por ciento (Captura de video)
La investigación constató que la acusada conducía a más de 80 kilómetros por hora con una concentración de alcohol en sangre de 0,18 por ciento (Captura de video)

La investigación estableció que Howell tenía una concentración de alcohol en sangre de al menos 0,18 %, una cifra superior al doble del límite permitido para conducir en el estado de Nueva York. La oficina de la fiscal general sostuvo que manejaba a más de 80 kilómetros por hora —más de 50 millas por hora— antes del impacto.

La entonces sargento, que tenía 47 años al momento del siniestro y residía en Warwick, sufrió lesiones que las autoridades consideraron no mortales. Boitel, en cambio, fue trasladado al Centro Médico de Westchester, donde los médicos confirmaron su fallecimiento, tal y como detalló la Policía Estatal de Nueva York a CBS News New York.

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Tras el accidente, la NYPD asignó inicialmente a Howell a tareas modificadas. Once días después, el organismo la suspendió sin goce de sueldo, de acuerdo con la información difundida por el medio estadounidense.

La Fiscalía General de Nueva York intervino en el caso porque la legislación estatal exige una revisión de los incidentes en los que participa un agente de seguridad. En marzo, un gran jurado imputó a Howell por homicidio vehicular agravado, homicidio involuntario en segundo grado, homicidio vehicular en primer grado y dos cargos adicionales de homicidio involuntario en segundo grado.

La fiscalía atribuyó el impacto frontal a la circulación en sentido contrario

Los investigadores aseguraron que Howell condujo un Infiniti por los carriles norte de la Taconic State Parkway en dirección opuesta. El automóvil de Boitel, un Toyota, recibió el impacto frontal alrededor de las 23:40, precisaron las autoridades.

La acusación más grave podía derivar en una pena máxima de 25 años de cárcel si Howell era condenada en juicio. Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad sellado en agosto modificó el curso del proceso y derivó en la condena anunciada este martes.

Durante la audiencia de sentencia, la exsargento reconoció su responsabilidad por las consecuencias del siniestro. “Lamento profundamente el dolor que he causado a la familia y a los amigos. Asumo toda la responsabilidad. Sé que tomé una decisión terrible y que las consecuencias son irreversibles”, declaró Howell, en palabras recogidas por CBS News New York.

Eric Boitel, hijo de la víctima, cuestionó que la acusada conociera los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol debido a su trabajo en las fuerzas de seguridad. “Como agente de la ley, sabe el daño que la conducción en estado de ebriedad provoca a una familia. Ha visto de primera mano la devastación que pueden dejar esas acciones”, afirmó durante la audiencia.

Manuel Boitel volvía de su turno nocturno en Manhattan

Manuel Boitel regresaba a su domicilio tras cumplir su jornada laboral nocturna como portero en Manhattan cuando ocurrió la colisión (Captura de video)
Manuel Boitel regresaba a su domicilio tras cumplir su jornada laboral nocturna como portero en Manhattan cuando ocurrió la colisión (Captura de video)

Manuel Boitel, esposo y padre de dos hijos, regresaba a su casa en Peekskill después de trabajar en el turno nocturno como portero en un condominio de Manhattan. Sus hijos explicaron que había desempeñado esa tarea durante 30 años y que estaba a dos años de jubilarse con una pensión completa.

La familia detectó que el localizador GPS de Boitel permanecía inmóvil por más de una hora en la autopista. Sus hijos Eric y Marvin acudieron al lugar y encontraron los restos del choque, relataron al canal neoyorquino.

Lo último que pensé fue que íbamos a enterarnos de que había muerto”, expresó Marvin Boitel tras el accidente. Eric, por su parte, describió a su padre como una persona que cuidaba de su familia y mantenía un carácter amable.

Boitel había nacido en República Dominicana y emigró a Estados Unidos durante su adolescencia. Sus hijos también señalaron que respaldaba a la policía, hacía donaciones a una organización de defensa de los agentes y, en algún momento, había considerado ingresar a la NYPD.

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