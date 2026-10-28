Los hutíes hirieron a civiles en un nuevo ataque contra el aeropuerto de Adén

Pasajeros caminan por la sala de llegadas del aeropuerto de Adén, en Yemen, el 1 de enero de 2026. REUTERS/Fawaz Salman

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Los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron este miércoles dos misiles balísticos contra el aeropuerto internacional de Adén, sede del Gobierno reconocido por la comunidad internacional, e hirieron a varios civiles, según el coronel Majid Abdullah al Nuzaili, portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes. Horas antes, la televisión de los rebeldes, Al Masirah, había acusado a la aviación saudita de matar a 14 personas y herir a otras 15, entre ellas mujeres y niños, en bombardeos contra un mercado y una gasolinera de la provincia de Al Jawf, en el norte del país.

Ninguna fuente independiente ha verificado esa cifra. Al Nuzaili no precisó el número de heridos en Adén, informó de daños materiales y contó el ataque como el sexto contra el aeródromo en lo que va de mes. Según la Autoridad de Aviación Civil yemení, los misiles cayeron sobre la pista. El aeropuerto fue cerrado hasta nuevo aviso.

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El portavoz militar hutí, Yahya Saree, había pedido en dos mensajes la evacuación del recinto. “Nuestras fuerzas armadas piden a los presentes en el aeropuerto de Adén que lo evacuen de inmediato por la presencia de un avión militar de carga perteneciente al enemigo saudita, que transporta armas para matar a los hijos del pueblo yemení”, escribió en Telegram. Una fuente policial de Adén dijo a AFP que el primer misil cayó dentro del perímetro poco antes de esa advertencia, con el avión saudita en tierra. El aparato no fue alcanzado y despegó poco después. Otro policía precisó que el segundo proyectil impactó en una zona del recinto controlada por fuerzas sauditas.

Adén recibe ataques desde principios de mes. El 7 de octubre, dos misiles y varios drones cayeron cerca de la pista minutos antes de que aterrizara un vuelo de Yemenia, aerolínea estatal yemení, procedente de El Cairo, que fue desviado a Yeda, según el Ministerio de Transporte. El 15 de octubre, cinco misiles alcanzaron el palacio presidencial de Al Maashiq y mataron a cinco personas. Al día siguiente, dos proyectiles cayeron a unos 500 metros de un avión que se preparaba para despegar, de acuerdo con el ministro de Información, Moammar al Eryani. El 21 de octubre, el Ejército denunció un misil contra Adén y otros tres contra el aeropuerto de Al Rayyan, en Mukalla.

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Imagen de archivo de un control de seguridad en la ciudad de Aden, sede del Gobierno yemení. EFE/EPA/Ahmed Shehab

Arabia Saudita intervino en Yemen en 2015 al frente de una coalición militar, meses después de que los hutíes tomaran Saná, y desde entonces controla el espacio aéreo de las zonas rebeldes. La tregua negociada por la ONU entró en vigor en abril de 2022 y expiró el 2 de octubre de ese año sin que las partes acordaran prorrogarla, aunque la calma se mantuvo de hecho hasta julio de este año.

El 3 de julio, un avión de la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos, aterrizó en Saná sin permiso del Gobierno para llevar a Teherán a una delegación hutí. La delegación asistió al funeral del líder supremo Alí Khamenei, asesinado durante la guerra que estalló en febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. El 13 de julio, cuando el aparato regresaba, un ataque dañó la pista del aeropuerto de Saná y obligó a desviarlo a Hodeida. El Gobierno yemení reivindicó la operación. Los hutíes culparon a Arabia Saudita y el día 20 declararon un bloqueo contra sus barcos en el mar Rojo.

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El 10 de septiembre, los rebeldes tomaron la ciudad portuaria de Moca. Al día siguiente controlaban el resto de la costa yemení del mar Rojo y la isla de Perim, situada en el estrecho de Bab el Mandeb. Ese estrecho es el paso obligado del tráfico marítimo entre el canal de Suez y el océano Índico. A principios de octubre, las fuerzas gubernamentales lanzaron una contraofensiva con apoyo aéreo de la coalición para recuperar ese litoral. El 9 de octubre, el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, dijo ante el Consejo de Seguridad que el país había vuelto a una “guerra a gran escala”.

La guerra también ha llegado al territorio saudita. El 10 de octubre, un misil que la coalición atribuyó a los hutíes alcanzó el aeropuerto internacional Rey Jalid de Riad y mató a 12 personas, según la Autoridad General de Aviación Civil del reino. El número ascendió a 13 cuando murió uno de los 309 heridos. Los rebeldes han reivindicado además ataques contra instalaciones petroleras del primer exportador mundial de crudo.

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Con el cierre de Adén, los civiles yemeníes que viajan al extranjero por tratamientos médicos, estudios o reunificación familiar dependen de los aeropuertos de Sayun, en la provincia oriental de Hadramaut, y de Riyan, en Mukalla, que mantiene vuelos a El Cairo. Saree advirtió el 24 de octubre en X que el aeropuerto de Adén sigue siendo un “objetivo militar”.