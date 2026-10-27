Florida desmantela una red del Cartel de Sinaloa que traficó cocaína en Tampa Bay durante cinco años

El fiscal general James Uthmeier imputó cargos de crimen organizado a doce presuntos integrantes de una red del Cartel de Sinaloa en Tampa Bay. (Captura conferencia de prensa)

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El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció cargos de crimen organizado contra una estructura vinculada al Cartel de Sinaloa que, según las autoridades, trasladó cocaína desde la frontera con México hasta Tampa Bay. El caso derivó en 12 acusados y en la captura de uno de los presuntos jefes de la organización.

La pesquisa partió de un operativo del 11 de julio, cuando los agentes detuvieron a Daniel Pinales con 60 kilogramos de cocaína. Según Uthmeier, el hallazgo inicial permitió seguir la ruta de los cargamentos, identificar a los proveedores y sumar acusaciones por asociación para delinquir a los cargos de tráfico ya presentados.

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El fiscal general James Uthmeier imputó cargos de crimen organizado a doce presuntos integrantes de una red del Cartel de Sinaloa en Tampa Bay.

La pesquisa siguió la ruta de la cocaína desde El Paso hasta Tampa Bay

Uthmeier sostuvo que el expediente pasó de una incautación local a la desarticulación del flujo de droga que llegaba a la región desde esa red. “Lo que comenzó como una incautación inicial terminó con el desmantelamiento de toda la corriente de cocaína que entraba a esta región desde el cartel”, afirmó durante la conferencia de prensa.

De acuerdo con el fiscal especial Ryan Shaw, las autoridades reconstruyeron una cadena que comenzaba con el cruce de la droga hacia Estados Unidos, continuaba en El Paso, Texas, y terminaba en Florida. Shaw sostuvo que, entre diciembre de 2025 y julio de 2026, el flujo total de la red —que abarcaba Florida y otros estados— alcanzó los miles de kilogramos, período sobre el que la fiscalía dice contar con pruebas para presentar ante un jurado.

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Los transportistas ocultaban los cargamentos en tractores sin uso

La organización usaba dos tractores inoperables como fachada, según explicó el sheriff del condado de Pinellas, Bob Gualtieri. Un tercer vehículo operativo los remolcaba por carretera y los acusados ocultaban la cocaína en su interior para simular un traslado de maquinaria.

Una vez en Florida, los enviados desde Texas se alojaban en un hotel de Wesley Chapel. Esperaban el anochecer para entregar bolsos con droga a Pinales durante encuentros entre vehículos y, a cambio, recibían bolsos con dinero en efectivo para el regreso, según detalles de la investigación publicados por Fox 13 News.

El caso suma 12 acusados y 10 cargos por conspiración RICO

Uthmeier informó que se realizaron 10 arrestos en esta etapa, incluidos los de presuntos integrantes de alto rango. Shaw, por su parte, habló de 12 acusados en total y precisó que 10 enfrentan cargos de conspiración para cometer crimen organizado bajo la ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés); varios también afrontan cargos directos de crimen organizado.

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El fiscal identificó a Eric Manuel Gómez Tapia, alias “Canelo”, como el hombre al que la red confiaba el cruce de la droga hacia Estados Unidos. Shaw indicó que Gómez Tapia tiene una fianza de USD 30 millones. También mencionó a Jorge Ramiro Zamonsett, coordinador logístico en el área de El Paso, con una fianza de USD 10 millones, según el comunicado de la fiscalía general de Florida recogido por la cadena WINK News.

Daniel Pinales enfrenta cadena perpetua tras la incautación de sesenta kilogramos de cocaína valorados en más de dos millones de dólares. (Pinellas County Sheriff´s Office)

Pinales permanece detenido con una fianza de USD 10,1 millones, según Gualtieri y el reporte de Fox 13 News. En julio, cuando enfrentaba únicamente cargos de tráfico, su fianza era de USD 2,25 millones y la pena mínima de 15 años.

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Tras la presentación de los cargos de conspiración para traficar más de 150 kilogramos y de crimen organizado, el sheriff afirmó que ahora enfrenta una pena mínima obligatoria de cadena perpetua en una prisión estatal, sin posibilidad de liberación.

Gualtieri estimó más de 500 kilos distribuidos en el condado de Pinellas

Gualtieri afirmó que la prueba reunida permitirá atribuir a la organización más de 500 kilogramos de cocaína distribuidos en las calles del condado de Pinellas. Las autoridades también señalaron que la red tenía alcance en Illinois, Pensilvania y otros puntos del Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos.

En Florida se incautaron los 60 kilogramos valorados en USD 2,1 millones, de acuerdo con el sheriff. Gualtieri añadió que hubo otra incautación de 99 kilogramos en Texas el 29 de julio de 2026, vinculada a la investigación, según confirmó la fiscalía general de Florida. La Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas trabajó con el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), la Policía de El Paso y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

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Las autoridades distinguieron entre años de información y la investigación formal

Gualtieri dijo que las fuerzas de seguridad recibían información sobre Pinales desde hacía al menos cinco años, aunque no lograron reunir un caso penal en ese período. La investigación formal, que incluyó escuchas telefónicas, se extendió durante tres años antes del arresto de julio, según consignó Fox 13 News.

Uthmeier señaló que la pesquisa puede generar nuevas detenciones a medida que los investigadores revisen el material reunido. “Estas personas van a pasar mucho tiempo encerradas”, afirmó al anunciar los cargos.