La tregua en una ciudad ucraniana ocupada por Rusia se mantiene en sus primeras 30 horas

Drones que transportan paquetes de alimentos se ven en esta imagen fija sobrevolando Oleshki, en la región ucraniana de Jersón bajo control ruso, obtenida de un video publicado el 27 de septiembre de 2026. Oleksandr Prokudin, jefe de la Administración Militar Regional de Jersón, vía Telegram/Imagen cedida vía REUTERS

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El alto el fuego humanitario en Oleshki, ciudad del sur de Ucrania bajo control ruso, superó sus primeras 30 horas sin un solo incidente, según informaron este miércoles los defensores del pueblo de Ucrania y Rusia, Dmitró Lubinets y Yana Lantrátova. Lubinets confirmó que ya empezó el desminado de las carreteras de acceso, condición previa para que entre la ayuda y salgan los civiles que quieran irse.

La tregua rige desde las 4.00 del martes, hora de Moscú, y vence el domingo 1 de noviembre. Ninguno de los dos defensores precisó su perímetro. Melania Trump, a quien la Casa Blanca atribuye la mediación, escribió en Truth Social que el área se amplió a otras zonas de la región de Jersón.

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Oleshki tenía unos 24.000 habitantes antes de la guerra. Quedan cerca de 2.000.

Las tropas rusas tomaron la ciudad el 24 de febrero de 2022, primer día de la invasión. Está en la orilla oriental del Dniéper, frente a la capital provincial, Jersón, que Ucrania recuperó en noviembre de ese año. Desde entonces quedó atrapada entre los dos frentes, sin electricidad, calefacción ni agua corriente y con las carreteras de salida minadas. Antiguos vecinos que hablan con quienes se quedaron contaron a AFP que algunos cazaban palomas para comer. Kiev atribuye la escasez a un bloqueo ruso.

El caso ganó peso internacional en octubre. El papa León XIV pidió a Vladímir Putin una tregua para Oleshki en una llamada el día 16, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo Pina Picierno empezó el 20 una huelga de hambre por la ciudad. La Casa Blanca anunció el acuerdo el viernes 23. Según su versión, la primera dama usó el canal que había abierto con Moscú y Kiev para reunir con sus familias a 34 niños separados por la guerra.

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Una imagen fija tomada de un video de dron sin fecha, publicado el 24 de septiembre de 2026, muestra vehículos destruidos en una calle de Oleshky, región de Jersón, Ucrania bajo control ruso. 34.ª Brigada de Infantería de Marina "Borysfen"/Imagen cedida vía REUTERS

Lubinets explicó a 1+1, canal de televisión ucraniano, que, cuando la ruta esté limpia y llegue la carga, entrarán en la ciudad representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Antes de abrir corredores se enviarán médicos, medicinas, comida y agua. Cada evacuado podrá elegir entre Ucrania y Rusia como destino. Cruzar el Dniéper es casi imposible, y funcionarios instalados por Moscú indicaron que la salida podría pasar por Crimea; también sostienen que la mayoría de quienes querían marcharse ya lo hizo.

Al otro lado del río, “El alto el fuego ha tenido un impacto tangible en la ciudad misma. Jersón, que era atacada constantemente, ha vuelto literalmente a la vida. Hay más gente en la calle, y la vida urbana se ha animado. La gente sale de casa sin miedo, pasea y disfruta del sol de otoño”, escribió Lubinets en X. El gobernador regional, Oleksandr Prokudin, informó de que en las últimas 24 horas no hubo impactos sobre infraestructura civil.

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Volodímir Zelensky, de visita en La Haya, dijo que la tregua será un gran éxito si la evacuación sale según lo previsto. El diputado David Arajamia, que negoció con Rusia en 2022, la describió como la mayor desescalada desde ese año. Las pausas anteriores, como la de la Pascua ortodoxa, redujeron los ataques aéreos durante horas y terminaron con acusaciones mutuas de violaciones.

Imagen de archivo de un cañón aéreo empleado para derribar drones kamikaze "Shahed" cerca de Járkov, en el este de Ucrania. EFE/ Sergey Kozlov

Fuera de Jersón la guerra siguió. Un ataque con drones rusos dejó cinco heridos en Járkiv, entre ellos un niño de cuatro años, y Moscú afirmó haber derribado 531 drones ucranianos en una noche.

Zelensky contó que la reunión técnica entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos prevista en Abu Dabi sigue sin fecha porque Washington espera acontecimientos en Medio Oriente; confía en que se celebre entre el 6 y el 10 de noviembre, tras las elecciones legislativas estadounidenses del día 3. Yuri Ushakov, asesor de Putin, descartó invitar a representantes europeos. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, hablaron con Putin el martes y, según Zelensky, le transmitieron que el Kremlin está dispuesto a discutir una pausa en los ataques contra la red energética y el tráfico marítimo.

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El presidente ucraniano también se quejó de Washington. La guerra contra el régimen iraní redujo las reservas de misiles Patriot, y Kiev recibe este año unos 12 interceptores al mes. “Imaginen esto: pueden contar con recibir 150 misiles al año de Estados Unidos, pero tienen que derribar 150 misiles balísticos al mes”, dijo.

La tregua de Oleshki vence el domingo. La cita de Abu Dabi, si se confirma, empezaría cinco días después.