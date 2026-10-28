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El régimen de Irán condenó en ausencia al cineasta Jafar Panahi a cinco años y un mes de prisión

El Tribunal Revolucionario de Teherán también dispuso el decomiso patrimonial y vetos para viajar y utilizar plataformas digitales, según comunicó el abogado Mostafa Nili tras conocer la resolución judicial, dictada sin aviso previo

El régimen de Irán condenó en ausencia al cineasta Jafar Panahi a cinco años y un mes de prisión. (REUTERS/ARCHIVO)
El régimen de Irán condenó en ausencia al cineasta Jafar Panahi a cinco años y un mes de prisión. (REUTERS/ARCHIVO)
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La Justicia iraní condenó en rebeldía al cineasta Jafar Panahi a cinco años y un mes de prisión, ordenó la confiscación de sus bienes y le impuso dos años de prohibición para salir de Irán y usar redes sociales, según informó su abogado, Mostafa Nili.

La Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán dictó la sentencia sin que Panahi hubiera sido notificado de una audiencia, de acuerdo con Nili, citado por el diario Etemad. El abogado sostuvo que el expediente señaló que el director estaba fuera del país y no había podido ser localizado, aunque había regresado a Irán el 30 de marzo.

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La condena contra Panahi incluye prisión, confiscación de bienes muebles e inmuebles, restricciones de viaje y de uso de redes sociales. Su defensa afirmó que el fallo fue dictado en ausencia pese a que el cineasta había vuelto al país y compareció ante autoridades judiciales en septiembre por otro procedimiento.

Nili relató que las cuentas bancarias del director fueron congeladas la semana pasada. Al acudir a la unidad de Ejecución de Sentencias de la Fiscalía de Cultura y Medios de Comunicación para conocer el motivo, descubrió que existía una nueva condena contra su cliente.

La Justicia de Irán impuso a Jafar Panahi la confiscación de sus bienes y dos años de veda para salir del país y usar redes sociales.
La Justicia de Irán impuso a Jafar Panahi la confiscación de sus bienes y dos años de veda para salir del país y usar redes sociales.

Las causas abiertas contra Jafar Panahi

El abogado indicó que Panahi tiene tres causas abiertas ante la Justicia iraní. La agencia ISNA señaló que no se precisaron los cargos que sustentaron la condena de cinco años y un mes de prisión.

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Nili denunció que la Sala 16 de la Fiscalía de Cultura y Medios de Comunicación emitió una orden de detención contra Panahi el 20 de mayo de 2026. Según el letrado, la medida coincidió con la presencia del cineasta en la Sala 26 del Tribunal Revolucionario para una audiencia vinculada con otro expediente.

Mi cliente se encontraba en la Sala 26 del Tribunal Revolucionario para una audiencia relacionada con otro caso”, afirmó Nili sobre la orden de detención, según el diario Etemad.

En junio, una corte iraní rechazó una apelación presentada por Panahi contra una condena de un año de prisión en uno de los procedimientos que enfrenta, por cargos de “propaganda” contra Irán. En diciembre de 2025, el director recibió otra pena de un año de cárcel por “actividades de propaganda contra el sistema”.

Una corte iraní desestimó en junio la apelación de Panahi frente a una pena de un año de prisión por actividades de propaganda contra el sistema. (REUTERS/ARCHIVO)
Una corte iraní desestimó en junio la apelación de Panahi frente a una pena de un año de prisión por actividades de propaganda contra el sistema. (REUTERS/ARCHIVO)

Antecedentes de condenas y reconocimientos internacionales

Panahi, de 66 años, ha sido detenido y encarcelado en varias ocasiones. En 2010 fue condenado a seis años de prisión y a 20 años de prohibición de realizar películas, escribir guiones y viajar al extranjero, después de apoyar las protestas antigubernamentales del año anterior y realizar cintas críticas sobre el Irán contemporáneo.

El cineasta ingresó en julio de 2022 a la prisión de Evín para cumplir aquella pena y recuperó la libertad en febrero de 2023, tras pasar cerca de siete meses detenido. Según otra versión recogida por ISNA, había permanecido dos meses en prisión antes de obtener la libertad bajo fianza.

El director obtuvo la Cámara de Oro de Cannes en 1995 por El globo blanco, el León de Oro de Venecia en 2000 por El círculo y el Oso de Oro de Berlín en 2015 por Taxi.

Su última película, Un simple accidente, ganó la Palma de Oro de Cannes de 2025 y fue nominada a dos premios Óscar en 2026.

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