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El Reino Unido anunció 10.000 millones de libras para Ucrania en ayuda económica y militar

El Gobierno de Andy Burnham anunció que los recursos financiarán defensas antiaéreas y servicios públicos, en el mayor paquete de Londres desde la invasión rusa a gran escala de febrero de 2022

El presidente Volodimir Zelensky afirmó que la asistencia británica enviará una señal directa a Moscú sobre el respaldo internacional (REUTERS/Gleb Garanich)
El presidente Volodimir Zelensky afirmó que la asistencia británica enviará una señal directa a Moscú sobre el respaldo internacional (REUTERS/Gleb Garanich)
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El Reino Unido se comprometió a destinar 10.000 millones de libras, cerca de 12.000 millones de euros, a Ucrania en apoyo económico y militar, dentro de los nuevos presupuestos anunciados por el Gobierno de Andy Burnham, una decisión que financiará la defensa aérea y el funcionamiento de los servicios públicos ucranianos.

Burnham y el canciller del Exchequer, John Healey, informaron la medida al presidente Volodimir Zelensky durante una llamada. El Gobierno británico calificó el desembolso como el mayor paquete financiero comprometido por Londres desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022.

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La mayor parte de los recursos, 7.000 millones de libras, estará disponible durante los próximos tres años para sostener la economía ucraniana. El plan prevé garantías de hasta 5.500 millones de libras a través del Banco Mundial y una contribución de 500 millones de libras a la facilidad de crisis de la Asociación Internacional de Fomento, que movilizará otros 1.500 millones para Kiev.

La asignación busca preservar la estabilidad financiera del país y asegurar la prestación de servicios esenciales, ante los daños provocados por los ataques rusos contra infraestructuras críticas.

Otros 3.000 millones de libras ampliarán la capacidad de UK Export Finance, la agencia británica de financiación de exportaciones. Su cobertura para Ucrania alcanzará los 6.500 millones de libras y dará prioridad a proyectos de defensa y reconstrucción, especialmente a las operaciones destinadas al suministro de armamento.

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El Ministerio de Defensa británico destinará además 500 millones de libras a las defensas antiaéreas ucranianas. Esa partida responderá a las necesidades urgentes de protección frente a los ataques contra instalaciones nacionales durante el invierno.

El primer ministro defendió el anuncio como una muestra de la política británica hacia Kiev. “Cuando dije que aumentaríamos nuestro apoyo a Ucrania, lo decía en serio”, declaró Burnham, quien añadió que Reino Unido estará “hombro con hombro con el pueblo ucraniano” desde las líneas de combate hasta la mesa de negociaciones.

El primer ministro defendió el anuncio como una muestra de la política británica hacia Kiev (Reuters)
El primer ministro defendió el anuncio como una muestra de la política británica hacia Kiev (Reuters)

Healey sostuvo que los nuevos fondos contribuirán a la protección de civiles y militares. “Este nuevo paquete de apoyo ayudará a Ucrania a defender a su población y a su nación”, señaló. El canciller dirigió también un mensaje al presidente ruso, Vladimir Putin: “Nuestro compromiso con la soberanía y la defensa de Ucrania permanece inquebrantable”.

En cambio, Zelensky agradeció la decisión de Londres y consideró que los recursos llegarán en un momento relevante para las necesidades de su país. “Es un paso firme y muy oportuno”, afirmó.

El presidente ucraniano señaló que la medida enviará una señal a Moscú. “Rusia necesita ver y sentir que Ucrania no quedará sola para afrontar los problemas que Rusia busca agravar”, indicó. En la conversación, los dos dirigentes también trataron la política de sanciones, y Zelensky sostuvo que Reino Unido mantendrá una posición de principios.

Con este anuncio, el compromiso británico acumulado para Ucrania asciende a 35.000 millones de libras. La cifra incluye 16.000 millones para asistencia militar, entre ellos 2.260 millones correspondientes a la contribución al préstamo de Aceleración Extraordinaria de Ingresos; hasta 12.600 millones en ayuda no militar, y financiación de exportaciones para proyectos de reconstrucción y defensa.

La asistencia militar constituye la mayor partida individual del compromiso acumulado de Reino Unido con Ucrania, aunque el nuevo paquete priorizó el apoyo económico (Reuters)
La asistencia militar constituye la mayor partida individual del compromiso acumulado de Reino Unido con Ucrania, aunque el nuevo paquete priorizó el apoyo económico (Reuters)

Reino Unido también trabaja con Francia y Alemania en la conducción de la Coalición de los Dispuestos, creada para impulsar garantías de seguridad de largo plazo para Ucrania.

La ampliación del programa británico coincidió con nuevas sanciones de Moscú contra directivos de empresas de defensa del Reino Unido. El Ministerio de Exteriores ruso prohibió la entrada al país a siete ciudadanos británicos ligados a fabricantes de drones, componentes aeroespaciales y otros equipos militares.

Entre los sancionados figuraron Alex Head, Kev Oliver y George Zambellas, de Rotron Aerospace; Robert Gascoyne, director ejecutivo de MGI Engineering; Neil Appleton, director ejecutivo de Malloy Aeronautics; Paul Webb, directivo y cofundador de Tekever UK, y Julian Cracknell, responsable tecnológico de BAE Systems.

Moscú sostuvo que esas compañías suministraron a Kiev armas y tecnología militar empleadas para atacar territorio ruso. El Ministerio ruso presentó la decisión como una respuesta a la política de Londres, a la que acusó de intensificar la entrega de armamento y prolongar la confrontación. Reino Unido mantuvo que su asistencia tiene carácter defensivo.

(Con información de Europa Press)

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