Tiroteo en Oregón: el adolescente que mató a tres niños y una maestra sufrió bullying y golpizas en su hogar desde los 11 años

Kaylub Giamanco, el carpintero de 36 años que abatió al tirador de Silver Rail Elementary, relató por primera vez cómo vivió el ataque en una entrevista con Oregon Public Broadcasting. "Probablemente esto sea lo último que haga en mi vida", se dijo mientras reptaba hacia el aula (OPB)

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Griffin John II tenía 16 años cuando el 15 de octubre abrió fuego contra un aula de educación especial en la Silver Rail Elementary School, en Bend, Oregón.

Mató a tres niños y a una maestra, hirió a otras dos personas y fue abatido por un padre de familia con dos hijas en el centro educativo. Las autoridades todavía no determinaron un móvil para el ataque.

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Documentos policiales obtenidos por NBC News y su filial KGW revelan ahora que el adolescente fue víctima de violencia física en al menos dos ocasiones en los años previos al tiroteo, en un contexto familiar atravesado por la precariedad económica y las peleas domésticas.

Los registros también describen un cuadro de acoso escolar y una posible discapacidad cognitiva que el propio sistema pareció incapaz de abordar.

Griffin John II tenía 16 años y una posible discapacidad cognitiva cuando abrió fuego en el aula de educación especial donde él mismo había sido alumno (REUTERS/David Ryder)

El primer episodio de violencia que sufrió siendo niño

El primer episodio registrado ocurrió en 2022, dentro del hogar de John. Su madre, Shauntai Nickerson, relató a los agentes de Bend que una amiga de su hermana lo abofeteó en la cara con tal fuerza que le fracturó un diente y luego le dio varios puñetazos en la nuca.

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El oficial que se presentó en el domicilio verificó una pequeña rotura en uno de los dientes inferiores frontales del niño. John confirmó lo ocurrido y precisó que recibió entre cuatro y seis impactos en la parte posterior de la cabeza.

Nickerson indicó que su hijo “tenía necesidades especiales”. El propio oficial consignó en el expediente que el niño “probablemente tenía una discapacidad cognitiva”, a partir de lo que describió como patrones de comunicación y habla no verbales.

La hermana de John le contó al policía que, cuando ella llegó a la casa, el niño estaba alterado y lloraba porque era víctima de bullying en la escuela. El agente dejó constancia de que “John expresó preocupación por denunciar el acoso escolar porque su madre se enojaría”.

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Las autoridades intentaron localizar a la atacante tanto por teléfono como en persona, pero no lograron dar con ella, según consta en el expediente.

La hermana de Griffin le dijo a la policía que el niño llegó a casa llorando ese día. Había sufrido una agresión física, pero lo que más le pesaba era el acoso escolar que callaba para no disgustar a su madre (Silver Rail Elementary School)

Una segunda paliza tres años después, esta vez dentro de su casa

Poco más de tres años después, John volvió a ser víctima de una paliza. Un hombre que mantenía una relación sentimental con Nickerson lo embistió en repetidas ocasiones dentro del departamento familiar, de acuerdo con otro documento policial de Bend.

El conflicto se originó cuando Nickerson discutió con el sujeto por su vínculo con otras mujeres y colocó todas sus pertenencias fuera de la vivienda. El hombre regresó, aporreó la puerta y forzó su entrada, tal como detalla el reporte.

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John contó a los oficiales que el individuo amenazó con lastimarlo a él y a su madre. El adolescente decidió intervenir cuando el sujeto se negó a abandonar el lugar. “Empezó a ponerse violento y yo no quería que le hiciera daño a mi mamá”, le dijo el joven a la policía, tal como recogió NBC News.

La pareja de su madre irrumpió en el departamento, lo derribó y lo atacó a puñetazos frente a su propia madre. Griffin había intervenido para protegerla (Facebook/Shauntai May Nickerson)

El menor relató que le pidió al hombre que se fuera, pero este lo empujó dos veces y le hizo soltar su teléfono.

Cuando se agachó a recogerlo, lo derribó contra el suelo, le rodeó la cabeza y el cuello con el brazo y le propinó entre 12 y 14 puñetazos. El sujeto huyó al enterarse de que los agentes estaban en camino.

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Tanto Nickerson como su hijo decidieron no cooperar con la investigación ni presentar cargos, al considerar que el asunto había quedado resuelto, afirmó la policía en su reporte.

Silver Rail Elementary era la misma escuela a la que Griffin había asistido como alumno con necesidades especiales. El 15 de octubre volvió con una escopeta (REUTERS/David Ryder)

El contexto familiar detrás del atacante

Registros judiciales previamente obtenidos por NBC News detallaron una vida hogareña turbulenta.

Ambos padres de Griffin John II estuvieron involucrados en confrontaciones físicas y tuvieron múltiples roces con las fuerzas del orden, además de atravesar períodos de marcada precariedad.

La investigación sobre el tiroteo del 15 de octubre continúa abierta. Gran parte de la historia del adolescente permanece sin esclarecerse.