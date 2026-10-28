Murió Dolores Huerta, pionera del movimiento sindical e ícono de los derechos civiles latinos en Estados Unidos

La líder sindical Dolores Huerta murió a los 96 años en California debido a un cáncer. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

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Dolores Huerta, histórica cofundadora del sindicato United Farm Workers (UFW), murió este miércoles a los 96 años en su casa de Bakersfield, California. La causa fue un cáncer, según confirmó su portavoz Erik Olvera, para The New York Times.

Considerada una de las líderes laborales más influyentes de la historia de Estados Unidos, Huerta dedicó décadas a organizar a trabajadores migrantes, negociar contratos con grandes productores agrícolas y defender los derechos civiles de comunidades históricamente marginadas.

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La Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, fundada en 1962 por Huerta y César Chávez, fue el germen del sindicato que transformó las condiciones laborales en los campos de California.

Bajo su bandera —una del águila azteca negra— los trabajadores agrícolas conquistaron contratos colectivos que incluyeron atención médica, planes de retiro, descansos garantizados, agua potable en los campos y protección frente a pesticidas tóxicos. Fue el primer sindicato en obtener esos beneficios para una fuerza laboral que, hasta entonces, carecía de toda representación formal.

Huerta y César Chávez fundaron en 1962 la organización precursora del sindicato United Farm Workers. (AP foto/Court Mast)

La huelga de la uva y la conquista de la negociación colectiva

En 1965, la organización se sumó a los cosechadores filipinos de uva en Delano en lo que se conoció como la “Huelga de la Uva de Delano”, un conflicto que se extendió cinco años y derivó en boicots nacionales a la uva y la lechuga.

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Mientras Chávez era la figura pública —con huelgas de hambre y apariciones ante legisladores— Huerta operaba como negociadora jefe, coordinadora de huelgas y lobista ante el Congreso y los gobiernos estatales.

Su trabajo de esos años desembocó en un logro legislativo sin precedentes: en 1975, California promulgó la California Agricultural Labor Relations Act, la primera ley en Estados Unidos que reconoció el derecho de los trabajadores agrícolas a la negociación colectiva.

Huerta atribuyó parte de su efectividad en las negociaciones a su condición de mujer. “En realidad no sabían cómo responder porque no podían hacer lo de siempre, el tipo de presión habitual”, declaró en una entrevista con PBS. “Y cuando les mostraba las condiciones en que trabajaban los obreros, se quedaban, en cierta forma, avergonzados”.

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La movilización sindical en Delano impulsó la ley de 1975 que consagró la negociación colectiva agrícola en California. (REUTERS/Zaydee Sanchez)

Huerta acusó a Chávez de violación y guardó silencio durante 60 años

La figura de Chávez, fallecido en 1993 y elevado a símbolo del movimiento chicano, quedó empañada en 2026 cuando Huerta reveló públicamente que había sido violada por él en la década de 1960, una agresión de la que nacieron dos hijos que ella entregó para que fueran criados por otros.

La denuncia fue recogida por The New York Times, que en ese momento publicaba una investigación sobre múltiples pruebas de que Chávez también había abusado de niñas menores de edad, algunas incluso de 12 años.

Huerta explicó a The New York Times que había callado porque no quería perjudicar al movimiento. “Lo veía, una vez más, como mi jefe, como mi héroe, como alguien capaz de hacer lo imposible. Nunca hablé de ello con nadie, y la razón por la que no lo hice fue porque simplemente no quería perjudicar al movimiento”, declaró.

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En una entrevista con la organización periodística Latino USA, también de 2026, fue más escueta: “Era mi dolor personal, era mi problema personal, y creo que valió la pena porque era mi cruz. Lo digo así”.

Huerta reveló en 2026 que César Chávez la violó durante los primeros años del movimiento agrario. (AP Foto, George Brich, Archivo)

Una maestra frustrada que se convirtió en organizadora sindical

Huerta nació el 1930 en Dawson, Nuevo México, hija de un minero y activista sindical que llegaría a ocupar una banca en la Legislatura estatal. Tras el divorcio de sus padres, su madre la llevó con sus hermanos a California, donde los crió mientras administraba un hotel para familias de bajos ingresos en Stockton.

Ese entorno —trabajadores mexicanos, filipinos, afroamericanos, japoneses y chinos— modeló su visión política desde temprano.

Antes de la militancia sindical, Huerta enseñó en escuelas primarias del Valle de San Joaquín. La precariedad de sus alumnos la llevó a abandonar el aula. “No podía soportar ver a los niños llegar a clase con hambre y sin zapatos”, dijo en un documental de PBS de 2017.

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“Pensé que podía hacer más organizando a los trabajadores agrícolas que intentando enseñar a sus hijos hambrientos”. Antes de conocer a Chávez, ya había registrado votantes en Stockton y fundado la Asociación de Trabajadores Agrícolas.

La fundadora sindical abandonó la docencia en escuelas primarias para organizar a los trabajadores de los campos. (AP foto/Damian Dovarganes)

Fue arrestada 22 veces y golpeada por la policía en una protesta

A lo largo de su carrera, Huerta fue arrestada 22 veces por participar en manifestaciones sindicales. En 1988, durante una protesta contra las políticas del candidato presidencial republicano George H. W. Bush en San Francisco, fue alcanzada por el bastón de un policía: sufrió tres costillas rotas y una ruptura de bazo que requirió más de una docena de transfusiones de sangre y la dejó inhabilitada durante meses. Posteriormente alcanzó un acuerdo económico con la ciudad.

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Tras la recuperación, reorientó parte de su activismo hacia los derechos de la mujer e impulsó la participación política de las latinas. Fue la primera latina en ser incorporada al Salón Nacional de la Fama de las Mujeres y acumuló nueve doctorados honoris causa de universidades estadounidenses. Escuelas de California, Texas y Colorado llevan su nombre.

El eslogan que adoptó Obama y los últimos años de activismo

A Huerta se le atribuye la creación del eslogan “¡Sí, se puede!” —en español, “sí, es posible”—, una frase que el entonces candidato presidencial Barack Obama adoptó en su campaña de 2008 bajo la forma “Yes, we can”.

Al entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad en 2012 —la máxima distinción civil de Estados Unidos—, Obama reconoció la deuda y bromeó públicamente con haberle “robado” el lema.

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Barack Obama condecoró a Huerta con la Medalla Presidencial de la Libertad tras adoptar su lema 'Sí, se puede'. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Huerta se mantuvo activa hasta avanzados sus 90 años, marchando en protestas, recorriendo ciudades para hablar sobre raza, pobreza y derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+, y oponiéndose a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

En 2002 había fundado la Dolores Huerta Foundation en Bakersfield, con su hija Camila Chavez como directora ejecutiva. Fue madre de 14 hijos: dos de su relación con César Chávez, dos de un primer matrimonio, cinco de un segundo y cuatro de su vínculo con Richard Chavez, hermano de César, fallecido en 2011.