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Rusia probó el lanzamiento de un misil Bulavá desde un submarino nuclear en el mar de Ojotsk

El proyectil balístico intercontinental recorrió varios miles de kilómetros hasta el polígono de Chizhá, en Arcángel, tras ser disparado bajo el agua por una nave de la Flota del Pacífico

Rusia lanzó un misil Bulavá desde un submarino nuclear en el mar de Ojotsk (REUTERS/ARCHIVO)
Rusia lanzó un misil Bulavá desde un submarino nuclear en el mar de Ojotsk (REUTERS/ARCHIVO)
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Rusia lanzó un misil Bulavá desde un submarino nuclear de la Flota del Pacífico situado bajo el agua en el mar de Ojotsk. El proyectil balístico intercontinental alcanzó el polígono de Chizhá, en la región ártica de Arcángel, tras recorrer varios miles de kilómetros.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó en Telegram que el lanzamiento estuvo a cargo del submarino estratégico nuclear Generalissimus Suvorov, del proyecto 955A Boréi-A. El mando publicó además un video del ejercicio militar.

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El Ministerio de Defensa señaló que la operación se realizó de acuerdo con el plan de entrenamiento militar. En su comunicado, precisó: “Las ojivas del misil alcanzaron exitosamente el polígono a la hora prevista”.

Las ojivas del proyectil alcanzaron el polígono militar de Chizhá en la región ártica de Arcángel tras recorrer miles de kilómetros. (REUTERS/ARCHIVO)
Las ojivas del proyectil alcanzaron el polígono militar de Chizhá en la región ártica de Arcángel tras recorrer miles de kilómetros. (REUTERS/ARCHIVO)

Chizhá está situado a orillas del mar Blanco. El blanco elegido se encuentra a más de 600 kilómetros de Noruega y Finlandia, cuyos líderes, el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre y el presidente finlandés Alexander Stubb, mantuvieron una conversación telefónica con el presidente ruso Vladímir Putin la víspera.

Durante esa llamada, Putin sostuvo que una paz justa y duradera en Ucrania “sólo será posible si se tienen en cuenta de manera plena e incondicional los intereses legítimos de la Federación Rusa”.

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El mandatario también denunció “la política de confrontación de los países de la Unión Europea y la OTAN, que conduce a la prolongación de las acciones militares” entre Rusia y Ucrania.

Rusia ha efectuado más de 40 pruebas de misiles Bulavá desde su creación. El lanzamiento más reciente anterior a este ejercicio ocurrió el 5 de noviembre de 2024, cuando el submarino nuclear Imperator Alexandr III disparó uno de esos proyectiles.

Un año antes, el Generalissimus Suvorov lanzó un misil Bulavá desde el mar Blanco hacia el polígono de Kurá, en Kamchatka, a orillas del Pacífico.

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