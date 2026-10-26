California lleva 14 propuestas a la boleta: qué deciden los votantes el 3 de noviembre

La Propuesta 1 autorizaría la emisión de USD 11.250 millones en bonos para la construcción y preservación de viviendas en California (REUTERS/Mike Blake)

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Los votantes de California decidirán el 3 de noviembre de 2026 el destino de 14 propuestas estatales que abarcan impuestos, vivienda, salud, normas electorales, financiamiento de campañas y protección ambiental.

La Propuesta 40, que plantea un gravamen único sobre el patrimonio de los multimillonarios, concentra la mayor atención, pero la boleta también incluye bonos por más de USD 44.000 millones y cambios en las reglas para votar y destituir funcionarios.

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Las propuestas están numeradas del 1 al 5 y del 37 al 45. De acuerdo con una guía del medio digital especializado en política pública, CalMatters, las medidas someten a votación cambios en el gasto público, el sistema tributario y procedimientos estatales que no dependen de una sola decisión presupuestaria.

Las iniciativas 1, 37 y 38 suman más de USD 44.000 millones

La Propuesta 1 autorizaría al estado a emitir hasta USD 11.250 millones en bonos para construir, renovar y preservar viviendas.

Una parte de los recursos se dirigiría a alquileres accesibles para hogares de bajos ingresos, viviendas para personas sin hogar y programas destinados a compradores primerizos, veteranos, trabajadores agrícolas, estudiantes y comunidades tribales.

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La Propuesta 37 asignaría USD 25.000 millones a un programa estatal de préstamos para el anticipo en la compra de viviendas (REUTERS/Mike Blake)

Los bonos se venden a inversores para obtener fondos de inmediato y se reembolsan con recursos públicos a lo largo del tiempo.

Los desarrolladores y gobiernos locales que accedan a estos recursos tendrían que reservar parte de los proyectos para alquileres asequibles o viviendas especializadas.

La Propuesta 37 contempla un bono de USD 25.000 millones para un programa de préstamos destinado a cubrir el anticipo de la compra de vivienda para hogares de clase media.

El mecanismo prevé que los beneficiarios devuelvan los préstamos gradualmente. Sus promotores, entre ellos sindicatos, desarrolladores inmobiliarios y el Partido Demócrata de California, sostienen que ampliaría el acceso a la propiedad; sus detractores cuestionan aspectos de su diseño y el nivel de endeudamiento de los participantes.

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La Propuesta 38 asignaría la emisión de USD 8.400 millones de fondos estatales a la investigación en inmunología e inmunoterapia. Cerca de la mitad de esa suma se dirigiría a una única organización sin fines de lucro, previsiblemente el California Institute for Immunology and Immunotherapy, cuyo cofundador, Gary K. Michelson, promovió la iniciativa.

La Propuesta 38 destinaría USD 8.400 millones de recursos públicos a la investigación médica en inmunología (REUTERS/Mike Blake)

La Propuesta 40 enfrenta dos iniciativas que podrían anularla

La Propuesta 40, conocida como impuesto a los multimillonarios, fijaría un gravamen único del 5 % sobre el patrimonio neto de los residentes que cumplieran esa condición.

El sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West (SEIU-UHW), que impulsó la iniciativa, estima que podría recaudar unos USD 100.000 millones en cinco años. La mayor parte de los fondos se destinaría al programa estatal de salud Medi-Cal para personas de bajos ingresos.

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Los opositores sostienen que la medida podría afectar la recaudación si personas con grandes fortunas dejan el estado. Entre las organizaciones que no la respaldan figura Planned Parenthood, que cuestiona que el dinero previsto alcance para compensar los recortes en la financiación de la salud.

Las Propuestas 41 y 42 son medidas rivales diseñadas para bloquear el impuesto si reciben aprobación. Si cualquiera de las dos obtiene más votos afirmativos que la Propuesta 40, los tribunales podrían determinar que existe un conflicto entre las medidas y que el gravamen no puede aplicarse.

La 42, respaldada por el cofundador de Google Sergey Brin, además prohibiría nuevos impuestos sobre bienes personales, una definición que incluiría inversiones, activos financieros, participaciones empresariales, colecciones de arte y otros patrimonios.

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La Propuesta 2 permitiría elevar los depósitos estatales en reservas para períodos de crisis. El debate se vincula con los límites al ahorro y al gasto público establecidos tras las reformas fiscales de la década de 1970, mientras California depende en parte de ingresos que varían con las ganancias de sus contribuyentes de mayores recursos.

La Propuesta 3 haría permanente el impuesto temporal sobre la renta vigente desde 2012 para quienes perciben más de USD 360.000 anuales de forma individual.

La Propuesta 40 plantea un gravamen único del 5 % al patrimonio de los multimillonarios para financiar el programa de salud Medi-Cal (REUTERS/Mike Blake)

La mayor porción de esa recaudación financia escuelas primarias, secundarias y colegios comunitarios. La Asociación de Maestros de California apoya su permanencia; los sectores contrarios citan la carga tributaria estatal entre sus argumentos.

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Por su parte, la Propuesta 43 exigiría el respaldo de dos tercios de los votantes para aprobar determinadas iniciativas ciudadanas que busquen crear, aumentar o extender impuestos locales destinados a fines específicos. Actualmente, algunas de esas medidas pueden aprobarse por mayoría simple.

Sus impulsores presentan el cambio como una corrección normativa, mientras que gobiernos locales y otros críticos advierten que limitaría las vías para financiar servicios mediante esos mecanismos.

Las propuestas 4, 5 y 39 plantean cambios en las reglas electorales

La Propuesta 4 eliminaría la prohibición que impide a los candidatos estatales y a la mayoría de los candidatos locales utilizar financiamiento público para sus campañas.

De aprobarse, el estado y los gobiernos locales podrían crear sistemas de fondos públicos, habitualmente condicionados a límites de gasto aceptados por los candidatos.

El Partido Demócrata de California respalda la medida; sus opositores cuestionan el uso de recursos de los contribuyentes para financiar campañas.

La Propuesta 5 modificaría las elecciones revocatorias. En el sistema actual, los electores responden en la misma boleta si un funcionario debe ser destituido y quién lo reemplazaría.

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La iniciativa eliminaría la segunda pregunta de las elecciones revocatorias, en la que los votantes eligen al posible reemplazante del funcionario. Si la destitución prospera, la vacante se cubriría mediante los procedimientos previstos para cada cargo, que pueden incluir una elección especial o un nombramiento.

La Propuesta 39 exigiría a los electores presentar una identificación emitida por el gobierno para votar en persona. En el voto por correo, deberían aportar los últimos cuatro dígitos de esa identificación.

La medida también exigiría que los funcionarios electorales informen cada año qué porcentaje de los votantes de cada condado tiene la ciudadanía verificada. No obstante, no obligaría a presentar documentos que acrediten la nacionalidad al momento de votar.

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Sus promotores argumentan que homologaría las exigencias con las de otros estados. Los demócratas sostienen que la regla podría dificultar el voto de residentes de bajos ingresos y de personas que no cuentan con la identificación requerida.

Según CalMatters, la campaña a favor había recaudado más de USD 36 millones, cerca de la mitad aportada por el empresario de Illinois Richard Uihlein.

La Propuesta 3 busca mantener de forma definitiva el impuesto sobre la renta a ingresos individuales superiores a USD 360.000 para el financiamiento escolar (REUTERS/Mike Blake)

Las propuestas 44 y 45 alcanzan a clínicas y proyectos de construcción

La Propuesta 44 obligaría a las clínicas de salud a destinar al menos el 90 % de sus ingresos anuales a la atención de pacientes y otros servicios vinculados. SEIU-UHW afirma que la norma limitaría las remuneraciones de los ejecutivos y dirigiría más recursos a los usuarios.

El Partido Demócrata de California y asociaciones del sector sanitario se oponen porque consideran que impondría nuevas obligaciones a centros que enfrentan presiones financieras por recortes federales.

La Propuesta 45, patrocinada por la Cámara de Comercio de California, reduciría el alcance y fijaría plazos para el proceso de revisión de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA).

La ley, vigente desde 1970, exige que las agencias públicas evalúen los efectos ambientales antes de autorizar determinados proyectos de construcción.

Los desarrolladores sostienen que el procedimiento se utiliza para retrasar obras de infraestructura y vivienda asequible.

Grupos ambientalistas advierten, en cambio, que la modificación reduciría las herramientas de las comunidades situadas cerca de fuentes de contaminación industrial.

El resultado de la votación definirá si estas 14 medidas pasan a formar parte de las normas y programas estatales de California.