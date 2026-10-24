Estados Unidos

El Comando Sur de EEUU envió un mensaje a los cubanos: “Construyan el cambio que quieren ver, es el momento”

El general Francis L. Donovan se pronunció luego de que Marco Rubio llamara a colaborar de forma “discreta” con la CIA a quienes buscan un cambio en la isla

El jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, se reunió en mayo con el general Roberto Legrá Sotolongo, primer viceministro del Jefe del Estado Mayor General, y otros altos mandos del ejército cubano en Guantánamo (COMANDO SUR DEL EJÉRCITO DE ESTADOS UNIDOS)
El jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, se reunió en mayo con el general Roberto Legrá Sotolongo, primer viceministro del Jefe del Estado Mayor General, y otros altos mandos del ejército cubano en Guantánamo (COMANDO SUR DEL EJÉRCITO DE ESTADOS UNIDOS)
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, convocó el viernes a quienes busquen un cambio político en la isla a establecer una “asociación discreta con la CIA (Agencia Central de Inteligencia)”, en un nuevo mensaje de presión de Washington sobre el régimen de Cuba.

“A aquellos que buscan crear un cambio positivo en Cuba: ahora es el momento”, publicó Rubio en redes sociales y agregó: “La decepción de promesas fallidas, la corrupción y las vidas privilegiadas de solo unos pocos; aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean a través de una asociación discreta con la CIA”.

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En esa línea, este sábado el Comando Sur de Estados Unidos compartió un contundente mensaje del general Francis L. Donovan: “El futuro de Cuba pertenece a quienes actúan. Aprovecha el momento y construye el cambio que quieres ver. Basta ya de promesas incumplidas, de corrupción desenfrenada y de tolerar que una élite viva en el lujo mientras se ignora a los ciudadanos. Ahora es el momento”.

Marco Rubio sostuvo que es el momento de propiciar un cambio positivo en Cuba (REUTERS/Kylie Cooper)
Marco Rubio sostuvo que es el momento de propiciar un cambio positivo en Cuba (REUTERS/Kylie Cooper)

Tras el mensaje de Rubio, la Agencia Central de Inteligencia difundió un video en X con instrucciones en español para personas que consideren poseer información de interés para el organismo. La agencia recomendó acudir a una instalación oficial estadounidense si es posible viajar de forma segura.

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Para los contactos mediante su sitio web, la CIA aconsejó conectarse desde una red segura, como una red privada virtual, usar un navegador privado y una cuenta temporal de correo electrónico sin vínculos con datos personales. También pidió indicar la ciudad de residencia, el empleo, el nivel de acceso a la información y formas de contacto.

El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío reaccionó en X tras la publicación de Rubio. “Ahora Estados Unidos se apea con reclutamientos públicos de la CIA”, escribió.

El funcionario cubano relacionó el llamado con las medidas de Washington contra la isla. “Debe haber mucho desespero o pobreza en las filas de la agencia cuando tiene que vender sus ofrecimientos como pasta de dientes”, añadió.

Trump reiteró que se "encargará de Cuba" luego de la guerra con Irán
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Trump reforzó el viernes su intención de promover un cambio de régimen en Cuba durante un mitin en Florida: “Lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos, pasaremos por Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas de la costa”, afirmó y agregó “Levantarán las manos. Y entonces enviaremos a Marco Rubio para que cierre el acuerdo”.

El presidente estadounidense sostuvo que bastaría con colocar al secretario de Estado en la isla para resolver la situación.

El ministro de Relaciones Exteriores cubano Bruno Rodríguez respondió a las palabras de Trump con una referencia a las costas de la isla. “Nuestra costa está llena de playas preciosas, pero también hay afiladas puntas de piedra caliza, un entorno inhóspito para aquellos que llegan a nuestras costas con propósitos hostiles y sed de dominación”, publicó.

El dictador Miguel Díaz-Canel criticó las recientes declaraciones del gobierno norteamericano sobre Cuba
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Miguel Díaz-Canel también cuestionó las declaraciones de Washington y sostuvo que el gobierno estadounidense mantiene un objetivo de control sobre Cuba. “El gobierno de Estados Unidos deja claro que no renuncia a sus ambiciones de dominación sobre Cuba”, afirmó, antes de recordar que los cubanos alcanzaron “desde el 1 de enero de 1959” su “verdadera independencia”.

En medio de la presión de Washington sobre La Habana, la semana pasada el fiscal general de Florida anunció una orden de arresto contra Raúl Castro, de 95 años, por cargos estatales de asesinato relacionados con el derribo de dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate en 1996. La organización asistía a cubanos que intentaban llegar por mar a Estados Unidos.

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