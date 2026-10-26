Estados Unidos

Una terraza colapsó durante una fiesta universitaria en Virginia y dejó al menos 28 heridos

La estructura cedió en plena celebración del centenario del homecoming de William & Mary mientras decenas de estudiantes se encontraban sobre el porche trasero de una vivienda en Williamsburg

Una terraza de madera derrumbada e inclinada junto a una pared de ladrillo rojo, rodeada con cinta policial amarilla durante la noche
La terraza trasera de una vivienda en Matoaka Court, Williamsburg, tras el operativo de emergencia del viernes 23 de octubre de 2026 (City of Williamsburg)
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Al menos nueve ambulancias y varios camiones de bomberos rodeaban la cuadra de Matoaka Court, en Williamsburg, Virginia, la noche del viernes 23 de octubre. Camillas entraban y salían de los vehículos de emergencia frente a una vivienda ubicada a menos de un kilómetro y medio (una milla) del campus de la Universidad William & Mary.

El porche trasero de la casa, donde minutos antes decenas de estudiantes celebraban una fiesta, se había desplomado por completo.

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El despacho de emergencias recibió la alerta a las 10:07 p.m., hora local. Efectivos del Departamento de Bomberos de Williamsburg, del Departamento de Bomberos del condado de James City y de la Policía de Williamsburg acudieron al lugar y confirmaron el colapso de la estructura, tal como detalló la portavoz municipal Nicole Trifone.

En total, 28 personas necesitaron asistencia hospitalaria antes del amanecer del sábado.

Patio y fachada de ladrillo de un edificio histórico con arcos en la planta baja, ventanas de celosía, chimeneas y una torre central con veleta
El campus de William & Mary, en Williamsburg, Virginia, sede de una de las universidades más antiguas de Estados Unidos, que este año celebraba el centenario de su tradicional homecoming (@William & Mary Undergraduate Admission)

Cómo fue el operativo de emergencia y el traslado de los heridos

Del total de heridos, 13 fueron trasladados en ambulancia al Riverside Doctors’ Hospital y al Sentara Williamsburg Regional Medical Center. Los 15 restantes se presentaron en ambos centros por sus propios medios en las horas posteriores, de acuerdo con el comunicado que la ciudad difundió el sábado.

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Todas las lesiones fueron catalogadas como no graves, aseguró Trifone. Las autoridades municipales continuaban en contacto con los hospitales para confirmar la cifra definitiva de personas atendidas, por lo que el número final podría variar.

Un vecino que pidió no ser identificado describió la escena en declaraciones a WAVY: “Se extendían por toda la calle y daban la vuelta a la manzana. Vimos muchas personas en camilla”, relató sobre el operativo.

Fachadas exteriores de dos edificios hospitalarios con letreros de Riverside y Sentara, banderas de Estados Unidos y jardines
Los dos centros hospitalarios de Williamsburg que recibieron a los heridos tras el colapso de la terraza durante la noche del viernes (Google Maps)

La respuesta de William &amp; Mary tras el incidente

La fiesta coincidía con los festejos del centenario del tradicional homecoming de William & Mary, un evento que cada año reúne a estudiantes, egresados y familias.

La institución confirmó que varios de los heridos son estudiantes del campus, aunque no precisó una cifra exacta.

Ginger Ambler, vicepresidenta senior de Asuntos Estudiantiles y Seguridad Pública de la universidad, envió un mensaje a la comunidad académica el sábado. “Estamos agradecidos de que los diagnósticos no revistan gravedad”, expresó Ambler, y añadió que es posible que más jóvenes hayan acudido a centros de salud durante la madrugada o la mañana siguiente.

La funcionaria reconoció que la experiencia podría afectar a los estudiantes de maneras profundas y diversas. William & Mary activó equipos de salud, bienestar, apoyo académico, seguridad pública y vida residencial para acompañar a quienes resultaron heridos.

Quienes necesiten orientación pueden comunicarse a través de studentaffairs@wm.edu, indicó la universidad.

Mujer con cabello rubio corto, gafas de marco negro, collar de perlas y chaqueta negra sobre un fondo luminoso desenfocado
La vicepresidenta senior de Asuntos Estudiantiles y Seguridad Pública de William & Mary, quien se dirigió a la comunidad universitaria el sábado a través de un comunicado institucional (William & Mary)

Lo que se sabe sobre las causas del derrumbe

Joshua Wise, vecino de la propiedad siniestrada y estudiante de William & Mary, relató a WAVY que la noticia corrió con rapidez entre los compañeros. “La información viajó muy rápido. Para cuando volví, la respuesta de emergencia ya había terminado, pero un compañero de casa estuvo ayudando a la gente, tratando de llevar a todos a donde necesitaban ir”, contó.

Wise destacó la solidaridad entre vecinos tras el episodio. “Hicimos todo lo que pudimos para ayudarnos mutuamente y creo que eso es algo valioso”, afirmó. También elogió la velocidad con la que actuaron los socorristas: “Gracias a Dios por los equipos de emergencia. Fueron excelentes. Llegaron bastante rápido”, sumó en la misma entrevista.

Hasta el momento, las autoridades no determinaron la causa del derrumbe ni informaron cuántas personas se encontraban sobre la terraza al momento del colapso. La División de Cumplimiento de Códigos de Williamsburg se encuentra en la etapa de evaluación e inspección del sitio, de acuerdo con el parte oficial de la ciudad.

Tampoco se dieron a conocer datos sobre los propietarios de la vivienda ni se anunciaron sanciones o cargos relacionados con el incidente.

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