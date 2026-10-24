Estados Unidos

Un globo terráqueo de Eisenhower usado en la Segunda Guerra Mundial fue dañado durante su traslado al despacho de Pete Hegseth

La pieza histórica quedó perforada cerca de la Antártida y su esfera se desprendió del soporte metálico que le permitía girar. El incidente, revelado ahora, ocurrió el 3 de febrero

Pete Hegseth con traje azul gesticula hacia adelante, junto a un recuadro circular en blanco y negro con la figura de Dwight D. Eisenhower
Funcionarios estadounidenses ratificaron que el objeto dañado corresponde al ejemplar original que utilizó Eisenhower en 1942 (REUTERS/US National Archives).
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El personal del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dañó en febrero un globo terráqueo histórico vinculado al general y expresidente Dwight D. Eisenhower mientras intentaba trasladarlo a la oficina del funcionario en el Pentágono. La pieza cayó durante la maniobra y quedó perforada cerca de la Antártida.

El Ejército confirmó que el incidente ocurrió el 3 de febrero. Además del orificio, la esfera se desprendió del soporte metálico que le permite girar y no fue reubicada, indicó el portavoz Christopher Surridge a The Washington Post.

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El Departamento de Defensa reconoció el accidente tras la publicación de la información y señaló que el globo está siendo reparado: “Los accidentes ocurren; agradecemos que nadie haya resultado herido y el globo está siendo reparado”. No informó el costo ni el plazo de los trabajos.

El estado de la pieza generó versiones contrapuestas. Un funcionario del Pentágono la describió ante NBC News como una réplica, pero tres funcionarios estadounidenses corroboraron que se trataba del globo original utilizado por el expresidente de los Estados Unidos.

Asimismo, una placa que logró obtener The Washington Post junto al globo dañado lo identifica como uno de los dos pertenecientes a Eisenhower. Según ese texto, se cree que la pieza pudo haber sido utilizada cuando dirigía las divisiones de Planes de Guerra y de Operaciones del Estado Mayor en 1942.

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Un gran globo terráqueo sobre una base de madera tallada con pequeños fragmentos claros esparcidos sobre la alfombra azul
El Departamento de Defensa confirmó que la pieza sufrió una perforación cerca de la Antártida y permanece en proceso de reparación (Instagram: @washingtonpost).

El equipo de Hegseth trasladó la pieza sin los especialistas del Ejército

El globo, de unos 76 centímetros de diámetro, formaba parte de los objetos preservados por el Centro de Historia Militar del Ejército de Estados Unidos y estaba exhibido en una oficina de alto nivel de esa fuerza dentro del Pentágono.

Según fuentes anónimas consultadas por The Washington Post, Hegseth se interesó por la reliquia y su oficina intentó trasladarla a su despacho.

El traslado de objetos históricos dentro del edificio suele requerir la intervención de conservadores y personal especializado. La oficina del Ejército que custodiaba el globo esperaba consultar al Centro de Historia Militar para definir el embalaje, el transporte y el registro del cambio de ubicación.

En una ocasión anterior, en diciembre de 2022, se contrató a una empresa para trasladar, en Alabama, otro globo similar de Eisenhower. La compañía diseñó un sistema específico de embalaje y una caja de transporte para proteger la pieza, de unos 1,2 metros de alto y cerca de un metro de diámetro, precisó NBC News.

Sin embargo, los especialistas se encontraban suspendidos temporalmente de sus funciones debido a un cierre parcial del Gobierno federal en febrero. Ante la imposibilidad de contactarlos, varios integrantes de la oficina de Hegseth intentaron mover el objeto por su cuenta.

Las mismas fuentes afirmaron a The Washington Post que el incidente no había trascendido hasta ahora y que se lo considera una vergüenza dentro del Departamento de Defensa. Incluso, es motivo de bromas entre los miembros del organismo.

Fotografía en blanco y negro de Dwight D. Eisenhower uniformado frente a un grupo de soldados con cascos, equipo militar y rostros pintados
El traslado previo de una pieza similar en Alabama requirió un sistema de embalaje y una caja especial diseñada por una empresa externa (Captura de video: The U.S. Army).

Los globos terráqueos de Eisenhower

Eisenhower fue comandante supremo de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial y autorizó el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. Más tarde se convirtió en el 34.º presidente de Estados Unidos, cargo que ocupó entre 1953 y 1961.

Era un reconocido aficionado a los globos terráqueos y aparece junto a ellos en numerosas fotografías de la época. De acuerdo con The Washington Post, el otro globo en poder del Pentágono permanece expuesto en la oficina del jefe del Estado Mayor del Ejército y contiene anotaciones realizadas con bolígrafo por Eisenhower y el general Omar Bradley.

Además de los tres ejemplares identificados por el Ejército, al finalizar la guerra envió otro al presidente Harry S. Truman. La pieza permaneció en el Despacho Oval durante las administraciones de Truman y del propio Eisenhower, y actualmente se encuentra cedida a la Biblioteca Presidencial Truman, en Misuri.

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