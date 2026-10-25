Estados Unidos

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del sábado 24 de octubre de 2026

Como cada sábado, esta lotería estadounidense dio a conocer los números ganadores del su más reciente sorteo millonario

Puedes ganar un premio de Powerball desde tu primer acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
Puedes ganar un premio de Powerball desde tu primer acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Estos son los números ganadores del más reciente sorteo efectuado por Powerball, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: sábado 24 de octubre del 2026

PUBLICIDAD

Resultados ganadores: 15 4 5 55 19

Multipler: 2x

Powerball efectúa tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

No hay que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador cambia de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año desde la fecha del sorteo. Para conocer cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

PUBLICIDAD

Powerball: ¿cómo se juega?

Powerball realiza su sorteo millonario cada lunes, miércoles y sábado (AP)
Powerball realiza su sorteo millonario cada lunes, miércoles y sábado (AP)

Para poder jugar en Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus sorteos.

Después, tienes que escoger cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego seleccionar un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números escoger, no te preocupes, permite que la terminal de lotería haga tu combinación al azar.

Para obtener del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se da un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball inició en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

PowerballResultados PowerballPowerball números ganadores EEUULoterías de EEUUÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Wanying Zhang se declaró inocente de actuar como espía de China en Estados Unidos

La mujer de 34 años enfrenta una acusación por una presunta vigilancia a familiares del presidente taiwanés en Seattle. Podría recibir una pena de hasta 10 años de prisión federal

Wanying Zhang se declaró inocente de actuar como espía de China en Estados Unidos

El alcalde Zohran Mamdani votó de manera anticipada para las elecciones de medio mandato en Nueva York

El jefe municipal manifestó su respaldo a la gobernadora Kathy Hochul, quien busca renovar su mandato frente al republicano Bruce Blakeman

El alcalde Zohran Mamdani votó de manera anticipada para las elecciones de medio mandato en Nueva York

Donald Trump votó por adelantado en Florida para las elecciones de medio término en Estados Unidos

El presidente emitió su sufragio acompañado por su esposa Melania, antes de participar de un mitin de campaña en Georgia. Los comicios legislativos se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre

Donald Trump votó por adelantado en Florida para las elecciones de medio término en Estados Unidos

Nueva York propone frenar los “bucles sin salida” en la atención al cliente automatizada

La iniciativa exige que las empresas informen cuando un sistema responde y garanticen a los usuarios el acceso a una persona real

Nueva York propone frenar los “bucles sin salida” en la atención al cliente automatizada

Estados Unidos tendrá un cambio de hora justo después de Halloween 2026: esto es lo que debes saber

La modificación horaria afectará a quienes celebren durante la madrugada, mientras que Hawái y la mayor parte de Arizona mantendrán sus relojes sin cambios

Estados Unidos tendrá un cambio de hora justo después de Halloween 2026: esto es lo que debes saber

TECNO

Los rumores de Half-Life 3 vuelven: el capítulo de la saga de Valve más esperado

Los rumores de Half-Life 3 vuelven: el capítulo de la saga de Valve más esperado

Las guerreras K-pop en Halloween: cuál es el disfraz más buscado, según Google

YouTube en Argentina: los 10 videos que son tendencia hoy

YouTube en Chile: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

YouTube en Colombia: los 10 videos que son tendencia hoy

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone defiende el casting de su hija en ‘Tulsa King’: “Claro que es nepotismo”

Sylvester Stallone defiende el casting de su hija en ‘Tulsa King’: “Claro que es nepotismo”

La exclusiva fiesta de Kim Kardashian por sus 46 años: dos vestidos de infarto y la ausencia de Lewis Hamilton

Una aliada de Olivia Benson volverá a ‘La ley y el orden: UVE’ después de 8 años

El cover de Queen que enfureció a Brian May: “Me horroricé”

Vivió gratis durante 38 años en una casa de Stevie Wonder y ahora enfrenta una demanda de desalojo

MUNDO

El ejército de Israel cerró los accesos a Hebrón luego del ataque terrorista que dejó dos soldados muertos

El ejército de Israel cerró los accesos a Hebrón luego del ataque terrorista que dejó dos soldados muertos

Qué son los Institutos Confucio de China y cómo el régimen los expandió a más de 100 países en la última década

Caos en Roma: en medio de las protestas, un grupo de manifestantes irrumpió en el Coliseo

La paradoja de Australia: los animales considerados plagas que podrían ayudar a evitar la extinción de especies

Crece la tensión en Albania: miles de manifestantes enfrentaron a la policía durante una nueva protesta contra el Gobierno