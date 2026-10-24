El Pentágono desmantela 80 "células de propaganda" vinculadas a los Institutos Confucio de China en universidades de Estados Unidos

El Pentágono incluyó a los Institutos Confucio y a 80 entidades asociadas en su lista de amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos. (REUTERS/Nathan Howard)

Guardar

El Pentágono incorporó a los Institutos Confucio y a 80 entidades vinculadas a su lista de organizaciones que considera una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La decisión, anunciada el viernes 23 de octubre por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, apunta a centros culturales financiados por el gobierno de China que, según el funcionario, operaban de forma encubierta en 30 universidades del país con el objetivo de “robar propiedad intelectual e infiltrarse en las mentes de los estudiantes estadounidenses”.

Hegseth difundió las acusaciones en un video en redes sociales, donde afirmó que las organizaciones detectadas adoptaron nombres y estatutos distintos para evadir las restricciones que el Congreso aprobó contra los Institutos Confucio.

PUBLICIDAD

Según el secretario de Defensa, el Departamento de Defensa las identificó y “desmanteló sistemáticamente” a lo largo de los últimos dos meses. The Guardian reprodujo las declaraciones del funcionario, quien calificó a las entidades como “células de propaganda” al servicio de Beijing.

Por qué el Pentágono considera a los Institutos Confucio una amenaza para la seguridad nacional

Washington acusa desde hace años a los Institutos Confucio de funcionar como herramientas de propaganda del gobierno chino dentro del territorio estadounidense. Estas instituciones se presentan como programas de intercambio cultural y enseñanza del idioma mandarín, pero las autoridades sostienen que su verdadero propósito es ejercer influencia política y académica en las universidades que los alojan.

Pete Hegseth afirmó que centros respaldados por Beijing intentaron apropiarse de propiedad intelectual en 30 universidades estadounidenses. (Foto AP/Manuel Balce Ceneta)

La preocupación central del Pentágono, según Hegseth, radica en que estas entidades intentan acceder a desarrollos académicos sensibles y, al mismo tiempo, moldear la perspectiva de los estudiantes en favor de los intereses de Beijing. En su video, el funcionario las describió como “programas culturales de propaganda respaldados por el gobierno chino” que “se habían infiltrado en las universidades de nuestra nación en casi todos los estados”.

PUBLICIDAD

Qué dijo Pete Hegseth sobre las organizaciones vinculadas a China

El secretario de Defensa comparó el fenómeno con lo que, según él, ocurrió con los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) dentro del propio Departamento de Defensa. De acuerdo con su relato, así como los promotores de esas políticas intentaron cambiarles el nombre para evitar las prohibiciones internas, los Institutos Confucio aplicaron la misma estrategia tras las medidas del Congreso. “Basta con llamarlos de otro modo”, dijo Hegseth para describir la táctica que, a su juicio, adoptaron estas entidades.

El secretario de Defensa comparó las maniobras de los centros chinos con las tácticas aplicadas en los programas de diversidad e inclusión del Pentágono. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El funcionario también advirtió a las universidades que albergan este tipo de programas. “Manténganse vigilantes. No permitan que estas influencias vuelvan a entrar”, declaró en el mismo video. Además, lanzó una advertencia más amplia: “Que esto sirva de lección para cualquier país que intente robar nuestras invenciones logradas con tanto esfuerzo o poner a nuestros jóvenes en contra de su propio país”.

PUBLICIDAD

Las 80 entidades detectadas en 30 universidades de Estados Unidos

Hegseth no precisó cuáles fueron las universidades afectadas ni detalló qué mecanismos legales o administrativos empleó el Pentágono para llevar adelante la operación contra las 80 organizaciones identificadas. Tampoco explicó bajo qué criterios determinó que cada una de esas entidades mantenía vínculos con los Institutos Confucio.

Hasta el momento, no hay información adicional sobre los procedimientos aplicados ni sobre la identidad de las organizaciones señaladas. La ausencia de esos detalles deja abiertos interrogantes sobre el alcance concreto de la medida y los recursos que el Departamento de Defensa utilizó en los campus.

Qué son los Institutos Confucio y por qué están bajo cuestionamiento

Los Institutos Confucio son centros educativos y culturales financiados por el gobierno de China que operan dentro de universidades extranjeras. Funcionan mediante acuerdos de cooperación con las instituciones que los reciben y ofrecen cursos de lengua y cultura china. Su presencia se expandió a decenas de países durante las últimas dos décadas.

PUBLICIDAD

Las organizaciones vinculadas a China modificaron sus nombres y estatutos con el propósito de eludir las restricciones del Congreso.

En Estados Unidos, el cuestionamiento hacia estos centros se intensificó en los últimos años. Legisladores de ambos partidos expresaron preocupación por la posible injerencia del gobierno chino en la vida académica a través de estos programas.

Como resultado, el Congreso aprobó restricciones que llevaron al cierre de numerosos Institutos Confucio en campus de todo el país.

La falta de respuesta de la embajada china en Washington

La embajada de China en Washington no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios sobre la designación del Pentágono, según indicó Reuters.

Hasta el momento, el gobierno chino no emitió una posición oficial sobre las acusaciones formuladas por Hegseth ni sobre la inclusión de los Institutos Confucio en la lista de amenazas a la seguridad nacional.

PUBLICIDAD