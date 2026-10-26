Un conductor alcoholizado embistió a un grupo de 30 ciclistas en un paseo de Halloween: dejó dos muertos y arrastró más de un kilómetro a una víctima

El grupo había organizado por cuenta propia un recorrido nocturno temático de Halloween por las calles de Montclair, una ciudad del condado de San Bernardino, en California.
Cerca de 30 personas pedaleaban hacia el este por Kingsley Street cuando, a las 10:39 de la noche del sábado 24 de octubre, un vehículo que circulaba en sentido contrario las embistió de frente en la intersección con Tudor Avenue, informó el Departamento de Policía de Montclair.
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El paseo no contaba con patrocinio ni vínculo oficial con la ciudad, aclaró la fuerza policial. Los ciclistas lo habían convocado de manera autónoma, tal como confirmaron testigos a Los Angeles Times.
El saldo de víctimas del atropello en Kingsley Street
Uno de los ciclistas murió en el lugar del choque, precisó el departamento. Los equipos de emergencia trasladaron a otros dos heridos a un hospital.
Una de esas personas, una mujer, murió a causa de sus lesiones cerca de la 1:19 del domingo 25 de octubre, señaló ABC7 Los Angeles. Las autoridades todavía no difundieron las identidades de las víctimas fatales.
El segundo paciente hospitalizado sufrió lesiones graves, aunque su estado era estable al momento del último parte conocido. Una cuarta persona recibió atención por una herida menor en la cabeza y rechazó tratamiento adicional, indicó la fuerza local.
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Testigos afirmaron que el vehículo arrastró a una de las víctimas por al menos 1,6 kilómetros (1 milla) antes de que el conductor escapara, informó ABC7 Los Angeles. El mismo medio aseguró que el sospechoso dejó abandonado su automóvil —que tenía manchas de sangre— y continuó el escape a pie. Esos detalles no figuraban en el comunicado oficial de la fuerza policial.
La búsqueda y detención del conductor que huyó de la escena
La investigación ubicó al presunto responsable en una vivienda cercana a la zona del impacto. La institución afirmó que el aporte de testigos y el trabajo de sus detectives permitió identificar su paradero.
Los agentes arrestaron a Valentin Alberto Rodriguez, de 38 años y residente de Montclair, cerca de las 2:40 de la madrugada del domingo. Luego lo trasladaron al Centro de Detención West Valley, detalló el San Bernardino Sun.
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Rodriguez quedó detenido bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y causar lesiones o muerte, de circular con una concentración de alcohol en sangre de 0,08 % o más, de abandono del lugar de un siniestro con víctimas fatales y de homicidio vehicular grave cometido bajo intoxicación. La fuerza local describió todas las acusaciones como delitos graves.
Las autoridades no informaron el resultado de una prueba de alcoholemia ni explicaron qué sustento concreto tienen para la sospecha de intoxicación.
Los pasos que siguen en la causa por el choque mortal
La pesquisa continúa para determinar la secuencia del impacto y reunir pruebas sobre el escape.
El Departamento de Policía de Montclair pidió que las personas con datos, grabaciones o testimonios sobre la colisión se comuniquen al teléfono (909) 621-4771.
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Las identidades de los dos ciclistas fallecidos permanecen bajo reserva hasta el momento. Aún no se comunicó si Rodriguez cuenta con representación legal ni cuándo será su primera comparecencia ante un tribunal.
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