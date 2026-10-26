Las inundaciones golpearon el sur de Colorado: rutas destruidas y cientos de personas afectadas

Las lluvias torrenciales destruyeron tramos de rutas en el sur de Colorado y forzaron nuevos cierres. Las autoridades advirtieron que podrían registrarse más inundaciones y pidieron evitar las zonas afectadas (Video: Fox Weather)

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Las inundaciones en el sur de Colorado destruyeron tramos de rutas, puentes y caminos rurales, y dejaron a cerca de 100 personas evacuadas tras varios días de lluvias intensas.

El gobernador Jared Polis declaró la emergencia por desastre en 12 condados, una medida que activó el plan estatal de respuesta y habilitó el despliegue de la Guardia Nacional de Colorado.

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La declaración abarca los condados de Alamosa, Archuleta, Conejos, Dolores, Hinsdale, La Plata, Mineral, Montezuma, Ouray, Rio Grande, San Juan y San Miguel.

Además de las evacuaciones, muchas personas permanecían aisladas en sus viviendas por los cortes viales y los desbordes, según la actualización oficial del gobernador.

El impacto más grave se concentró en el condado de Archuleta y en la cuenca del río San Juan, aunque el temporal afectó a comunidades de toda la región de Four Corners y del valle de San Luis.

El desborde del río San Juan inundó sectores cercanos a Pagosa Springs y obligó a evacuar zonas bajas (Captura Fox Weather)

Las autoridades advirtieron que los cierres de algunas carreteras se extenderán debido a los daños sobre la infraestructura y a los riesgos que persisten junto a los cursos de agua.

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El San Juan alcanzó 4,58 metros en Pagosa Springs y forzó evacuaciones

El río San Juan llegó a unos 4,58 metros en Pagosa Springs durante la madrugada del viernes, su mayor nivel desde una inundación de 1911, de acuerdo con las autoridades locales citadas por The Denver Post.

El caudal comenzó a bajar después, pero no eliminó los riesgos en los sectores bajos ni en las zonas con accesos deteriorados.

La Oficina del Sheriff de Archuleta recorrió alrededor de 150 viviendas en áreas expuestas y ordenó la evacuación obligatoria de los sectores próximos a los ríos San Juan, Rio Blanco, Navajo y Piedra.

La ciudad de Pagosa Springs declaró su propia emergencia local y habilitó un refugio en el club de la Asociación de Propietarios de Pagosa Lakes, con apoyo de la Cruz Roja Estadounidense.

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Las crecidas arrasaron tramos de carreteras y caminos rurales, dejando a comunidades del sur de Colorado con accesos restringidos (Captura Fox Weather)

Los desbordes también aislaron a vecindarios alejados de los cauces principales. Angel Thrasher, residente de Aspen Springs, explicó a CBS News que un arroyo pequeño se transformó en una corriente que bloqueó la única vía de entrada y salida de su comunidad. “Hay agua en lugares donde no debería haber agua”, afirmó.

Rutas estatales y caminos rurales quedaron clausurados por los daños

La destrucción de accesos se convirtió en uno de los principales problemas de la emergencia. El paso Wolf Creek y sectores de las rutas estatales 160, 151 y 17, junto con los caminos rurales 500, 339 y 337 en Archuleta, permanecieron cerrados durante el fin de semana, informó The Colorado Sun.

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En particular, la ruta estatal 151 sufrió socavaciones y pérdida de pavimento entre Pagosa Springs e Ignacio, cerca de su conexión con la ruta federal 160.

Las autoridades alertaron sobre banquinas arrasadas, escombros y tramos cuyo estado puede no ser visible bajo el agua.

Vicki Shaffer, vocera de la Oficina del Sheriff de Archuleta, indicó que algunos cierres podrían prolongarse. El sheriff Mike Le Roux pidió a la población que no intentara rescates ni llevara suministros por cuenta propia a zonas aisladas. “Nuestra prioridad es mantener a los residentes a salvo”, señaló al diario.

Un helicóptero Black Hawk de la Guardia Nacional participó en los rescates de personas atrapadas por las inundaciones (Captura Fox Weather)

La recomendación oficial fue evitar los caminos inundados y respetar las barricadas. En comunidades como South Fork, los equipos de emergencia recordaron que una calzada puede quedar cubierta en poco tiempo y que la corriente puede ocultar daños estructurales o la profundidad del agua.

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Un helicóptero Black Hawk rescató a dos personas y tres perros

Los rescates requirieron recursos aéreos después de que la crecida dejara personas atrapadas en viviendas y vehículos recreativos.

Un helicóptero Black Hawk de la Guardia Nacional rescató a dos personas y tres perros de una casa rodante parcialmente sumergida, luego de que la corriente arrastrara el vehículo cuando sus ocupantes intentaban evacuar, según The Denver Post.

La Guardia Nacional movilizó cerca de 100 efectivos, dos helicópteros y 30 vehículos tácticos para las tareas de evacuación, búsqueda y rescate.

El Centro Estatal de Operaciones de Emergencia coordinó ese operativo con la Patrulla Estatal de Colorado, los servicios de emergencia de los condados y equipos especializados en rescates en corrientes rápidas.

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La orden de desastre permite al estado utilizar recursos terrestres, aéreos y de ingeniería para responder a las inundaciones y a los flujos de escombros.

La declaración inicial, emitida el 22 de octubre, fue ampliada al día siguiente para incluir al condado de Conejos, detalló el gobierno estatal.

Equipos de emergencia inspeccionan los daños en rutas, puentes y viviendas tras las lluvias intensas en el condado de Archuleta (Captura Fox Weather)

Las lluvias superaron los 178 milímetros y mantienen el riesgo en las cuencas

El suroeste de Colorado acumuló entre 76 y 178 milímetros de lluvia durante el episodio, según datos del Servicio Meteorológico Nacional recogidos por The Colorado Sun.

Ese volumen elevó el nivel de ríos y arroyos que desembocan en el San Juan, una cuenca que continúa hacia Nuevo México y Utah.

El San Juan se acercaba el domingo a niveles históricamente altos en la frontera entre Colorado y Utah. También continuaban bajo vigilancia los ríos Conejos, Dolores y Ánimas, mientras las comunidades de Guadalupe y Manassa mantenían órdenes de evacuación en áreas próximas al río Conejos.

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una pausa temporal de las tormentas para el lunes, aunque las autoridades mantuvieron las advertencias para quienes viven cerca de ríos o deben desplazarse por las zonas afectadas.

Mientras tanto, la prioridad seguirá centrada en evaluar los daños, restablecer accesos seguros y asistir a las comunidades que permanecen aisladas.