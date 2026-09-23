El Concejo de Los Ángeles aprobó un fondo récord de USD 466,6 millones para construir y preservar viviendas asequibles

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó una bolsa de USD 466,6 millones para la construcción y rehabilitación de viviendas asequibles (REUTERS/Mike Blake)

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El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó el 23 de septiembre una partida de USD 466,6 millones para construir y rehabilitar viviendas asequibles.

Los recursos se distribuirán entre promotores inmobiliarios, organizaciones sin fines de lucro, fideicomisos de tierras y otras entidades.

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La medida fue aprobada por unanimidad y ahora espera la firma de la alcaldesa Karen Bass. El fondo supera los USD 387 millones asignados el año pasado y constituye la mayor bolsa de financiamiento en la historia del Departamento de Vivienda de Los Ángeles.

El 70% de los recursos procederá de la Medida ULA, conocida como impuesto a las mansiones. El gravamen aplica una tasa del 4% o el 5,5% a las ventas de propiedades de la ciudad superiores a USD 5,4 millones, según el diario estadounidense Los Angeles Times.

El plan incorporó una enmienda que obliga al Departamento de Vivienda a informar cada tres meses el destino de los recursos, los plazos de cada proyecto y las eventuales demoras o dificultades.

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La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, deberá firmar la partida de USD 466,6 millones para viviendas asequibles aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal (REUTERS/Daniel Cole)

La concejala Imelda Padilla pidió controlar el uso del dinero: “Tenemos que seguir estos dólares y asegurarnos de que produzcan las viviendas asequibles que los habitantes de Los Ángeles merecen”.

Nueva ronda: distribución y plazos de solicitud

Las organizaciones interesadas podrán presentar sus solicitudes desde el 13 de octubre hasta el 4 de diciembre. El Departamento de Vivienda anunciará a los beneficiarios en febrero.

La ciudad entregó el año pasado USD 360,9 millones a 80 proyectos que prometieron construir 1.288 viviendas asequibles y conservar otras 3.713.

La mayoría se concentró en el centro de Los Ángeles, el sur de la ciudad y Koreatown, mientras que otros se localizaron en San Pedro y el Valle de San Fernando.

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Unos USD 30 millones de aquella ronda no fueron asignados y se transferirán al nuevo programa. La distribución aprobada destina USD 123 millones a viviendas multifamiliares asequibles de 40 unidades o más y USD 115 millones a iniciativas que buscan créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos.

Otros USD 104 millones financiarán modelos alternativos de construcción nueva. El paquete también contempla USD 38 millones para estabilizar viviendas asequibles existentes, USD 32 millones para adquirir y rehabilitar unidades, USD 27 millones para preservar inmuebles ya disponibles y USD 25 millones para unidades con dificultades financieras.

El impuesto a las propiedades de lujo, conocido como Medida ULA, aporta el 70% del nuevo fondo de financiamiento (REUTERS/Mike Blake)

La gerente general del Departamento de Vivienda, Tiena Johnson Hall, sostuvo que la asignación permitirá ampliar la oferta y proteger el parque habitacional actual.

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“El Departamento de Vivienda de Los Ángeles está muy entusiasmado con las oportunidades de producir más viviendas asequibles y estabilizar el parque habitacional de la ciudad”, afirmó: “Esta es una oportunidad única y creará un cambio real y sostenible en el panorama de la vivienda asequible”.

Medida ULA: USD 1.300 millones recaudados y debate sobre su impacto en la construcción

El nuevo financiamiento llega en un momento en que numerosos promotores dejaron de construir proyectos multifamiliares porque les resulta difícil obtener ganancias.

Parte del sector atribuye a la Medida ULA un desincentivo para la construcción y una reducción del precio promedio de venta de unidades multifamiliares, que cayó cerca de 30% en el condado de Los Ángeles durante los últimos cinco años.

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La concejala Ysabel Jurado, presidenta del recién creado Comité de Personas sin Hogar y Salud, afirmó que los recursos ayudarán a familias trabajadoras, adultos mayores y personas con discapacidades a permanecer en los barrios donde viven.

El plan obliga al Departamento de Vivienda a presentar informes trimestrales sobre el avance y eventuales demoras de los proyectos (REUTERS/Mike Blake)

También atribuyó a la medida fiscal la capacidad de “convertir la voluntad de los votantes de Los Ángeles en soluciones concretas que construyen y preservan viviendas asequibles”.

La Medida ULA recaudó más de USD 1.300 millones desde su entrada en vigencia en 2023 y fue el principal motor de las dos últimas rondas de financiamiento. Antes de ese impuesto, estas asignaciones solían oscilar entre USD 50 millones y USD 75 millones.

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Las autoridades municipales habían evitado comprometer esos recursos por la posibilidad de que el gravamen fuera anulado en los tribunales.

Cuando los desafíos legales perdieron fuerza, la ciudad anunció planes de gasto de la Medida ULA por USD 425 millones el año pasado y USD 544 millones este año.

A diferencia de los USD 466,6 millones aprobados por el Concejo para entregar a organizaciones externas, los planes de USD 425 millones y USD 544 millones están destinados a gastos directos del gobierno municipal en vivienda asequible e iniciativas para personas sin hogar.