Un adolescente de 15 años será juzgado como adulto por el tiroteo que dejó 12 heridos tras un partido universitario en Florida

Anthony Rivers III afrontará un juicio como adulto tras el tiroteo que dejó 12 heridos en Tallahassee (AP Photo/Mark Wallheiser)

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Un adolescente de 15 años, Anthony Rivers III, será procesado en un tribunal de adultos por el tiroteo que dejó 12 personas heridas el sábado 24 de octubre, tras el partido de bienvenida de la Universidad Florida A&M en Tallahassee, Florida.

La Fiscalía trasladará el expediente desde la jurisdicción juvenil luego de que el joven fuera detenido e imputado por 11 cargos de intento de asesinato en segundo grado.

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Rivers III compareció el lunes ante un juez en una audiencia breve, que ordenó que continuara detenido. El fiscal estatal Jack Campbell confirmó que la causa pasará a un tribunal de adultos.

Los registros judiciales consultados por The Associated Press no precisan si el acusado cuenta con un abogado que pueda pronunciarse sobre los cargos.

Rivers III enfrenta 11 cargos por las personas alcanzadas por los disparos

La Policía de Tallahassee atribuyó a Rivers III los disparos que hirieron a 11 personas y le sumó un cargo por posesión de un arma de fuego por parte de un menor declarado delincuente.

Los disparos ocurrieron cerca del Bragg Memorial Stadium tras el festejo de bienvenida de la Universidad Florida A&M

El adolescente fue arrestado el domingo, un día después del ataque, y quedó bajo custodia mientras avanza el proceso.

La decisión de la Fiscalía significa que el caso seguirá las reglas y procedimientos aplicables a acusados adultos, pese a que Rivers III tiene 15 años.

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Las autoridades no comunicaron si presentó una declaración ante la Justicia ni difundieron detalles sobre la prueba que vincula al joven con el tiroteo.

La pesquisa se mantiene abierta. Los investigadores revisan imágenes de cámaras de vigilancia, videos tomados por asistentes y testimonios para reconstruir la secuencia de los hechos.

También analizan si hubo otros participantes; por ahora, la Policía no identificó a más sospechosos, aunque advirtió que podrían producirse nuevas detenciones.

Los disparos ocurrieron cerca del Bragg Memorial Stadium tras el festejo de bienvenida de la Universidad Florida A&M (USA TODAY Network via Reuters)

Una pelea precedió a los tiros junto al Bragg Memorial Stadium

El ataque ocurrió poco antes de las 20:00, cerca de la intersección de las calles Perry y Manatee, en las inmediaciones del Bragg Memorial Stadium.

La zona concentraba a familias, estudiantes y exalumnos que salían del encuentro de fútbol americano en el que Florida A&M perdió ante Arkansas-Pine Bluff, en el marco de las celebraciones de bienvenida de la universidad.

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La investigación preliminar establece que una pelea entre un grupo reducido de personas antecedió a los disparos.

El jefe policial Lawrence Revell describió el episodio como un incidente aislado entre dos o tres individuos y señaló que, de acuerdo con los datos iniciales, un solo tirador habría abierto fuego.

Revell afirmó además que ninguna de las víctimas parece haber sido un objetivo previsto. Las autoridades aún no informaron qué desencadenó la discusión ni determinaron si el detenido actuó solo. La Policía pidió a quienes tengan grabaciones o datos sobre el hecho que se contacten con los investigadores.

El jefe policial Lawrence Revell afirmó que una pelea aislada antecedió a las detonaciones y descartó objetivos selectivos (USA TODAY Network via Reuters)

Seis de los 12 heridos son menores y uno continuaba en estado crítico

El saldo fue de 11 personas baleadas y una mujer lesionada mientras escapaba. La duodécima víctima es la abuela de una de las personas alcanzadas por los tiros.

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Seis de los heridos son menores de 18 años y la víctima más joven tiene 11 años, según informó la Policía.

Al menos tres personas sufrieron lesiones graves. El último parte oficial, difundido el domingo, indicó que una permanecía en estado crítico.

Seis víctimas seguían hospitalizadas y cinco habían recibido el alta, de acuerdo con la información policial recogida por The Associated Press. No se comunicaron actualizaciones posteriores sobre sus condiciones de salud.

Los videos que circularon en redes sociales mostraron a grupos de asistentes que corrían para alejarse del área después de las detonaciones.

La multitud también condicionó la respuesta de emergencia: las ambulancias no lograban avanzar hasta el cruce donde se produjeron los disparos.

Ante esa situación, los agentes cargaron a varios heridos entre la gente hasta los vehículos sanitarios, explicó Revell. Desde allí, los equipos de emergencia trasladaron a las víctimas a hospitales de la ciudad.

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La Policía de Tallahassee examina videos de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos para descartar otros sospechosos (USA TODAY Network via Reuters)

Las universidades activaron medidas de precaución tras el ataque

La Universidad Florida A&M pidió a su comunidad que evitara el área y aseguró, en un mensaje difundido en X, que el campus permanecía seguro.

La institución expresó su apoyo a las víctimas y a las personas afectadas por el ataque ocurrido cerca de sus instalaciones.

La Universidad Estatal de Florida, situada a unos 1,6 kilómetros del lugar, emitió a las 22:00 una alerta de emergencia por el tiroteo ocurrido cerca del Bragg Memorial Stadium de Florida A&M.

La institución indicó que no tenía información que vinculara a integrantes de su comunidad con el hecho y aconsejó a estudiantes, docentes y empleados de Tallahassee que permanecieran bajo techo y atentos durante la noche.

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Mientras el expediente avanza hacia la justicia penal adulta, los investigadores buscan determinar el móvil de la pelea, identificar a todos los implicados y establecer con precisión cómo se produjeron los disparos.