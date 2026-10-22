Retiran más de 4,3 millones de tubos de pasta dental por incumplir normas de fabricación

Un retiro voluntario en Estados Unidos comprende más de 4,3 millones de tubos de pasta dental para niños y adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 4,3 millones de tubos de pasta dental forman parte de un retiro voluntario en Estados Unidos que afecta a productos para niños y adultos. La medida abarca distintas variedades comercializadas bajo líneas infantiles y marcas de higiene bucal, por lo que identificar los artículos incluidos requiere revisar sus características específicas.

La acción involucra a Pritam International Private Limited, fabricante de los dentífricos, y a Ashtel Studios Inc., empresa que figura como distribuidora. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) incorporó el caso a sus registros de retiros de productos regulados.

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El expediente atribuye la medida a desviaciones de las buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, la información consignada no describe el defecto concreto que motivó la decisión, por lo que es necesario diferenciar la causa regulatoria documentada de cualquier posible riesgo específico para la salud.

Las 17 presentaciones incluidas en el retiro

La lista comprende 17 presentaciones de las líneas Brush Buddies, evo y ARU. Entre las variedades infantiles aparecen productos con personajes y diseños de Barbie, Hot Wheels, Crayola Silly Scents y My Little Pony.

Las presentaciones incluidas son:

Barbie: pasta dental con sabor a chicle.

Hot Wheels: pasta dental con sabor a fresa.

Crayola Silly Scents: variedades de chicle, sandía y fresa.

My Little Pony: pasta dental con sabor a chicle.

Brush Buddies: variedades inspiradas en helados, con sabores de vainilla, menta con chips de chocolate, galletas con crema y chocolate.

Brush Buddies: pasta blanqueadora con bicarbonato de sodio y sabor a menta fresca, además de una presentación doble para protección contra las caries y otra de blanqueamiento avanzado con sabor a menta.

evo: pasta de blanqueamiento avanzado con sabor a menta y fórmula para dientes sensibles con sabor a menta dulce.

ARU: variedades Gum Health, con sabor a menta suave, y Cavity Protection, con sabor a menta fresca.

Según los datos proporcionados en el expediente, el retiro abarca 4.301.700 tubos. La presentación con mayor cantidad de unidades es Brush Buddies Whitening Anticavity Fluoride Toothpaste with Baking Soda, Cool Mint, con 797.868 tubos.

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También figuran 405.336 unidades de evo Advanced Whitening. Las pastas infantiles de Barbie y Hot Wheels superan las 400.000 unidades cada una.

Los tubos afectados tienen contenidos de 99 g o 113 g, equivalentes a 3,5 y cuatro onzas, respectivamente. La presentación doble de Brush Buddies contiene dos tubos de 99 g.

La Administración de Alimentos y Medicamentos asignó la categoría Clase II debido a posibles efectos adversos temporales o reversibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificación por número de lote y fecha de vencimiento

El nombre o el sabor de una pasta dental no son suficientes para determinar si está incluida en la medida. La identificación depende de los números de lote y las fechas de vencimiento consignados para cada presentación.

En el caso de Barbie, el registro comprende seis lotes de la variedad con sabor a chicle, con vencimientos entre el 28 de febrero de 2027 y el 13 de mayo de 2028. La pasta dental Hot Wheels sabor fresa también incluye seis lotes, cuyas fechas de vencimiento van del 26 de febrero de 2027 al 4 de diciembre de 2028.

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Las tres variedades de Crayola Silly Scents —chicle, sandía y fresa— tienen lotes identificados con vencimientos que van de diciembre de 2026 a marzo de 2028, según la presentación.

Para My Little Pony sabor chicle, se señalan dos lotes: uno con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 y otro con fecha del 23 de abril de 2027.

Las presentaciones para adultos de Brush Buddies, evo y ARU también tienen códigos específicos. En conjunto, sus fechas de vencimiento se extienden desde febrero de 2027 hasta abril de 2028, de acuerdo con los datos del expediente.

Para comprobar si un producto está alcanzado, es necesario contrastar el lote y la fecha impresos en el envase con el registro correspondiente. No debe asumirse que todas las unidades de una marca o variedad están incluidas si no coinciden con los identificadores señalados.

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Clasificación Clase II de la FDA: alcance y límites

La FDA utiliza tres categorías para establecer el nivel de riesgo asociado a los retiros de productos. La clasificación depende de las posibles consecuencias para la salud y no significa que todas las unidades incluidas hayan provocado daños.

Clase I: se aplica cuando existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición al producto cause consecuencias graves para la salud o la muerte.

Clase II: corresponde a situaciones en las que el uso o la exposición puede causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, o cuando la probabilidad de consecuencias graves es remota.

Clase III: se utiliza cuando el uso o la exposición al producto no suele causar consecuencias adversas para la salud.

En el caso de estas pastas dentales, la clasificación consignada es Clase II. Esto no demuestra que una persona que haya utilizado uno de los productos vaya a desarrollar una enfermedad ni permite establecer por sí solo la naturaleza del posible daño.

La causa registrada es una desviación de las normas de buenas prácticas de manufactura, conocidas como CGMP por sus siglas en inglés. Estos requisitos buscan asegurar que los productos se fabriquen y controlen bajo condiciones que permitan cumplir los estándares de identidad, calidad, potencia y pureza que correspondan.

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El expediente descrito no identifica qué requisito se incumplió ni detalla si el problema estuvo relacionado con los ingredientes, la concentración de flúor, la contaminación o el envasado. Por tanto, no corresponde atribuir el retiro a ninguna de esas causas sin información adicional de la autoridad sanitaria.

El registro regulatorio no establece un procedimiento específico de reembolso o descarte para los consumidores con productos incluidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fabricante, distribuidora y alcance geográfico

La documentación identifica la medida como un retiro voluntario iniciado por la empresa. Pritam International Private Limited figura como fabricante, con domicilio en Bhagwanpur, distrito de Haridwar, India. Ashtel Studios Inc., con sede en Ontario, California, aparece como distribuidora.

La distribución indicada en el registro abarca todo Estados Unidos. Esto establece el alcance geográfico de la acción, pero no significa que cada comercio o establecimiento del país haya recibido todas las presentaciones incluidas.

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La cronología distingue dos momentos: el inicio del retiro, el 10 de septiembre de 2026, y la asignación de la clasificación de Clase II por parte de la FDA, el 19 de octubre del mismo año.

El expediente también contempla información sobre las comunicaciones enviadas a los destinatarios de los productos. Entre los canales posibles figuran cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas y otros medios, aunque la descripción disponible no permite determinar cuáles se utilizaron en cada caso.

Pasos para consumidores con un producto incluido

Quienes tengan un producto de las líneas incluidas deben revisar el nombre comercial, la presentación, el tamaño, el número de lote y la fecha de vencimiento. Esos datos permiten distinguir las unidades afectadas de otras que puedan pertenecer a la misma marca.

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La información proporcionada sobre el expediente no especifica un procedimiento de reembolso, devolución o eliminación para los consumidores. Por eso, cualquier indicación sobre esas opciones debe comprobarse en las comunicaciones oficiales del retiro o con el establecimiento donde se adquirió el producto.

Tampoco se detalla qué desviación de manufactura se detectó ni se aportan datos suficientes para establecer el riesgo concreto de cada fórmula. La clasificación de Clase II constituye la evaluación regulatoria consignada, pero no sustituye una explicación específica del defecto.