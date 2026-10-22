Tecno

Reino Unido enviará "embajadores digitales" a Reddit para frenar los consejos erróneos de la IA sobre impuestos

La oficina tributaria rastreó un caso en el que una cifra errónea sobre el IVA pasó de una web a redes sociales y luego a los chatbots

La agencia tributaria británica enviará funcionarios a foros como Reddit para corregir consejos fiscales erróneos elaborados por inteligencia artificial (REUTERS/Dado Ruvic)
La agencia tributaria británica enviará funcionarios a foros como Reddit para corregir consejos fiscales erróneos elaborados por inteligencia artificial (REUTERS/Dado Ruvic)
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La agencia tributaria del Reino Unido, HM Revenue and Customs (HMRC), diseñó un plan para enviar funcionarios a foros como Reddit y a redes sociales con el fin de corregir el asesoramiento fiscal erróneo que generan los chatbots de inteligencia artificial, informó la agencia Bloomberg.

James Baker, jefe de comunicación digital de HMRC, explicó a la agencia que “cuando las fuentes entran en conflicto, la confianza cae y el riesgo de errores costosos aumenta”. Agregó que la intervención proactiva, con el contenido correcto en los lugares correctos, puede moldear cómo todo el ecosistema de información responde a la desinformación y la corrige con rapidez.

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Los modelos de IA recogieron en varias ocasiones información errónea sobre impuestos, muchas veces tomada de redes sociales, y la entregaron a británicos que buscaban asesoramiento o la amplificaron en distintas plataformas. Un caso detectado este año mostró el alcance del problema.

Un error de IVA que se multiplicó en cadena

Buscadores y resúmenes generados por inteligencia artificial difundieron una fecha incorrecta sobre los plazos del impuesto al valor agregado (IVA) para empresas. Una investigación de HMRC rastreó el origen hasta un sitio web cuyo contenido fue copiado por otras páginas, se difundió en redes sociales y luego fue recogido por los sistemas de IA.

Baker señaló que ese episodio “también demostró cuán fragmentado se volvió el recorrido de información del ciudadano”, que hoy se mueve con rapidez entre buscadores, herramientas de IA, aplicaciones y plataformas sociales. Una información falsa de ese tipo podía llevar a contribuyentes a incumplir plazos reales y recibir multas.

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El sistema HMRC Verified busca orientar a los modelos de lenguaje hacia las guías oficiales para contrarrestar la desinformación en línea (REUTERS/Stefan Wermuth)
El sistema HMRC Verified busca orientar a los modelos de lenguaje hacia las guías oficiales para contrarrestar la desinformación en línea (REUTERS/Stefan Wermuth)

Los funcionarios planean desplegar a lo que la agencia llama “embajadores digitales”: empleados que conversarán en foros en línea y redes sociales para señalar la información correcta. Baker los describió como “un equivalente digital proactivo de los voceros que HMRC presenta en medios de difusión” y dijo que ayudarán a “señalar la información correcta y generar confianza”.

Un sistema para guiar a los chatbots

HMRC también puso en marcha una estrategia llamada “HMRC Verified, un sistema de alerta pensado para contrarrestar la desinformación en línea y orientar a los modelos de lenguaje hacia la guía oficial del organismo. Según recogió Bloomberg, los grandes modelos de lenguaje ya respondieron a los cambios y comenzaron a destacar la información correcta.

El organismo evalúa además una herramienta asistida por inteligencia artificial que localizaría afirmaciones publicadas en línea, las contrastaría con su guía oficial y redactaría una respuesta para que un empleado la revise y apruebe antes de publicarla. Para prepararse, la entidad británica instruyó a su personal para que el contenido institucional sea más fácil de interpretar por los modelos de lenguaje.

La confianza en la IA para temas de dinero ya es alta entre los británicos: alrededor de tres de cada diez recurrieron a chatbots para pedir asesoramiento financiero, según una encuesta del comparador Finder citada por Bloomberg. Influencers de redes sociales también difunden videos con formas de reducir la factura fiscal que no siempre se ajustan a la ley.

Un antecedente judicial con casos inventados

Ilustración de una persona de espaldas que toma notas frente a un monitor con un robot, flechas y gráficos financieros.
Alrededor de tres de cada diez británicos recurrieron a chatbots para pedir asesoramiento financiero, según un sondeo de la firma Finder (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de los errores generados por IA ya tuvo consecuencias en un tribunal británico. En diciembre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia en materia fiscal rechazó la apelación de Felicity Harber contra una multa de 3.265 libras por no haber notificado una ganancia de capital, después de comprobar que nueve fallos judiciales que ella había presentado como respaldo eran inventados.

La jueza Anne Redston determinó que esos casos habían sido generados por un sistema de inteligencia artificial, probablemente ChatGPT, y que no existían en ningún sitio legal público. El tribunal aceptó que Harber desconocía que los fallos eran falsos, aunque igual confirmó la sanción.

La desinformación fiscal es un problema especialmente costoso para HMRC mientras intenta reducir la llamada brecha fiscal del Reino Unido, la diferencia entre lo que se le debe y lo que efectivamente recauda, calculada en 59.200 millones de libras (unos USD 79.000 millones) para el período 2024-25. Las pequeñas empresas representan la mayor parte de esa brecha y muchas carecen de experiencia para detectar errores en consejos que encuentran en línea.

Baker resumió el desafío de fondo: “La autoridad ya no vive solo en tu sitio web”, dijo. Según el funcionario, esa autoridad hoy depende de cuán fielmente repita lo que el organismo dijo todo el ecosistema de información digital de información digital, desde el panel lateral de Google hasta el resumen de un chatbot o un hilo de Reddit.

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