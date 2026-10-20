Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos ante la ONU celebró la orden de arresto contra el ex dictador cubano Raúl Castro

La imputación por conspiración para asesinato en primer grado vincula al exmandatario con las aeronaves de Hermanos al Rescate, abatidas cuando sobrevolaban aguas internacionales hace tres décadas, según la orden emitida en Estados Unidos

El embajador de EE. UU. ante la ONU, Mike Waltz. REUTERS/Shannon Stapleton
El embajador de EE. UU. ante la ONU, Mike Waltz. REUTERS/Shannon Stapleton
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Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, celebró este lunes una orden de arresto emitida por la justicia estadounidense contra el ex dictador cubano Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato y afirmó que “la justicia llegará”. La declaración se produjo en el marco de un acto organizado por Washington para presionar contra la resolución anual que condena el embargo a Cuba en la Asamblea General de la ONU.

“Esto es justicia para el pueblo cubano. Es justicia por los vuelos de Hermanos al Rescate y por aquel ataque de hace tanto tiempo. Y creo que envía el mensaje de que no hemos olvidado”, declaró Waltz en una rueda de prensa junto al director ejecutivo de Freedom House, Jamie Fly, tras el evento celebrado en la sede de la misión estadounidense ante el organismo internacional.

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El ex dictador cubano está acusado de conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas estadounidenses pertenecientes a la organización humanitaria Hermanos al Rescate. Según Waltz, la orden de arresto demuestra cómo la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, “se toma muy en serio los abusos”.

El funcionario pidió además que se haga justicia contra todas las personas que, según dijo, han sido “detenidas y encarceladas” en la isla. El diplomático explicó que su misión entregó a otros embajadores ante la ONU estadísticas sobre “el número de presos políticos, las muertes bajo custodia, las ejecuciones extrajudiciales, la corrupción”.

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El evento ‘Cuba Libre’ en la ONU

Según Waltz, la orden de arresto demuestra cómo la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, “se toma muy en serio los abusos”. REUTERS/Brendan McDermid
Según Waltz, la orden de arresto demuestra cómo la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, “se toma muy en serio los abusos”. REUTERS/Brendan McDermid

El acto, bajo el título ‘Cuba Libre: la opresión que oculta La Habana’, contó con la participación de opositores cubanos como el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el activista José Daniel Ferrer. Se organizó unos días antes de que la Asamblea General de Naciones Unidas vote la resolución anual sobre el embargo estadounidense.

El panel incluyó imágenes de lo que parecían ser ciudadanos cubanos siendo detenidos, y los participantes describieron haber sido torturados y perseguidos durante años por hablar en contra del Gobierno. “Esta es la opresión que La Habana quiere ocultar”, dijo Waltz durante el acto en la sede de la ONU, mientras instaba a los países a mirar más allá de “70 años de propaganda” y votar en contra de la resolución la próxima semana.

Presión económica y ayuda humanitaria

Imágenes históricas de Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, quienes gobernaron Cuba desde la década de 1950
El ex dictador cubano está acusado de conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas estadounidenses pertenecientes a la organización humanitaria Hermanos al Rescate. AP Photo/Javier Galeano

Por otro lado, Waltz defendió que Trump liberó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria y que “cada año se envían desde Estados Unidos a Cuba 250 millones de dólares en bienes y combustible”.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que provean petróleo directa o indirectamente a Cuba. En mayo amplió las sanciones contra empresas y entidades no estadounidenses que mantengan relaciones comerciales o financieras con el régimen cubano. Según la agencia internacional, estas medidas forman parte de un plan más amplio para forzar cambios en el sistema político cubano mediante el corte de combustible a la isla, lo que ha provocado apagones masivos que afectan actividades básicas como cocinar, el suministro de agua y los servicios de internet y telefonía.

Cuba atraviesa desde 2020 una crisis económica y energética. Su producto interno bruto se ha contraído y sus 10 millones de habitantes han sufrido apagones, escasez de alimentos e inflación, lo que derivó en olas de protestas y la migración de cientos de miles de cubanos, muchos de ellos hacia Estados Unidos.

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