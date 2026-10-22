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El banco Barclays eliminó 5.000 empleos en su plantilla global mediante un plan de ahorro basado en inteligencia artificial

La entidad financiera informó que la medida afectó cerca del 5% de sus 93.000 trabajadores y se añadió a los 1.000 puestos suprimidos desde el comienzo del año en Reino Unido

Barclays gana un 17% más hasta septiembre y anuncia el recorte de 5.000 empleos
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Barclays eliminó 5.000 empleos en su plantilla global de 93.000 personas como parte de un plan de reducción de costos apoyado en avances de inteligencia artificial, informó el banco el jueves en Reino Unido.

El ajuste equivalió a cerca del 5% de sus trabajadores y se sumó a los 1.000 puestos que la entidad ya había suprimido desde el inicio del año. La medida coincidió con un alza del 12% en sus ganancias trimestrales antes de impuestos, que alcanzaron £ 2.300 millones (algo más de 3.000 millones de dólares) entre julio y septiembre.

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La reducción de personal se produjo mientras otra entidad con sede en Reino Unido, Standard Chartered, anunció meses antes que eliminaría más de 7.000 puestos en los próximos cuatro años. Ese banco previó recortar cerca del 15% de sus funciones administrativas antes de 2030.

La inteligencia artificial y el ajuste de soporte

La directora financiera de Barclays, Anna Cross, afirmó que el programa buscó ahorrar más de £ 1.100 millones en 2027. Cerca del 60% de las medidas afectó a funciones de apoyo, entre ellas puestos de desarrollo tecnológico.

Cross sostuvo que la inteligencia artificial permitió elevar la productividad de la plantilla y reducir la necesidad de desarrolladores. El banco vinculó los recortes a una simplificación de procesos y a sus inversiones tecnológicas.

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El director ejecutivo, CS Venkatakrishnan, dijo que la modernización de la infraestructura tecnológica explicó la mayor parte de las ganancias de eficiencia. Describió a la inteligencia artificial como “la guinda del pastel” de ese proceso y señaló que la entidad la aplicó donde su infraestructura ya estaba actualizada.

El director ejecutivo de Barclays, C. S. Venkatakrishnan. REUTERS/Brendan McDermid
El director ejecutivo de Barclays, C. S. Venkatakrishnan. REUTERS/Brendan McDermid

Barclays redujo 5.000 empleos y concentró la mayor parte del ajuste en áreas de soporte. La decisión reforzó el uso de inteligencia artificial como herramienta para disminuir costos laborales en la banca británica.

Beneficios bancarios y presión por mayores impuestos

La entidad también anunció otros £ 500 millones para los inversores, mediante recompras de acciones y dividendos. Con ese desembolso, el total distribuido a los accionistas desde enero ascendió a £ 2.800 millones.

El resultado financiero podría alimentar los argumentos a favor de un aumento de los impuestos bancarios en el presupuesto del 28 de octubre, mientras el gobierno de Andy Burnham buscó recursos para programas de apoyo ante el costo de vida.

Venkatakrishnan afirmó que Barclays podría absorber mayores gravámenes sin trasladar activos o inversiones desde Reino Unido hacia Estados Unidos, donde también opera. “No es una cuestión de un golpe financiero para nosotros. Es soportable”, dijo.

El secretario general del Congreso de Sindicatos, Paul Nowak, sostuvo que las grandes entidades debían aportar más mientras los hogares afrontaban facturas elevadas. Señaló que los cuatro principales bancos británicos obtuvieron £ 200.000 millones de ganancias desde 2021.

Los ingresos netos por intereses de la banca minorista de Barclays en Reino Unido subieron 6% hasta £ 2.000 millones durante el trimestre.

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