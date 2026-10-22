Estados Unidos

El FBI frustró un plan de tiroteo masivo en una escuela de California: dos chicas de 15 años conspiraron durante meses

Las menores investigaron ataques escolares previos, estudiaron cómo obtener armas y diseñaron la forma de ingresar al campus, pero fueron detenidas antes de concretar la agresión

Escaleras de acceso hacia la entrada del edificio de Corona High School, con una torre con reloj y palmeras bajo un cielo despejado
Dos alumnas de 15 años quedaron bajo custodia tras una operación conjunta entre agencias federales y locales en el condado de Riverside, California (Google Maps)
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El 6 de octubre, agentes del FBI detectaron conversaciones en redes sociales que apuntaban a una posible amenaza contra Corona High School, una secundaria del condado de Riverside, en California.

La alerta derivó en una investigación que destapó un plan de tiroteo masivo atribuido a dos alumnas de 15 años.

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Ambas permanecen bajo custodia por conspiración para cometer asesinato. La Fiscalía del condado revisa el expediente, aunque su portavoz Molly Smith declaró a KTLA que aún no confirmó si se presentaron cargos formales.

Las restricciones legales que protegen la privacidad de menores limitan la información que puede hacerse pública sobre el caso y sobre las identidades de las detenidas.

La oficina del FBI en Los Ángeles fue la primera en identificar las comunicaciones en línea que dieron origen a la investigación contra las dos adolescentes (REUTERS/Sergio Flores)
La oficina del FBI en Los Ángeles fue la primera en identificar las comunicaciones en línea que dieron origen a la investigación contra las dos adolescentes (REUTERS/Sergio Flores)

Cómo avanzó la investigación tras la alerta del FBI

La advertencia del FBI derivó en el arresto inmediato de una alumna de 15 años del establecimiento, indicó la Policía de Corona en un comunicado.

Los detectives obtuvieron órdenes judiciales para revisar dispositivos electrónicos y registraron varias viviendas de la zona.

Esas diligencias permitieron identificar a una segunda implicada, de la misma edad, que asistía a Norco High School. Ambas instituciones pertenecen al Distrito Escolar Unificado de Corona-Norco.

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La policía informó que entrevistó a decenas de estudiantes, trabajadores del sistema educativo y otras personas conectadas con la investigación.

Pancarta blanca con el logotipo y las palabras en inglés del Distrito Escolar Unificado de Corona-Norco flanqueado por sellos institucionales
Las dos escuelas secundarias involucradas en el caso pertenecen al sistema educativo del distrito, que colabora con las fuerzas de seguridad desde el inicio de las pesquisas (NBC LA)

Lo que revelaron los mensajes entre las dos adolescentes

Las pesquisas determinaron que las dos jóvenes dedicaron varios meses a analizar tiroteos en escuelas y a conversar sobre un posible ataque contra Corona High School en una fecha no determinada. La información fue difundida por el Departamento de Policía de Corona y recogida por Los Angeles Times.

Los intercambios también abordaron formas de obtener armas de fuego pese a que las involucradas eran menores de edad. El teniente Steve Montanez precisó en declaraciones a la cadena KTLA que los investigadores hallaron conversaciones sobre la manera de entrar al campus para ejecutar la agresión.

Sin embargo, las autoridades no encontraron armamento durante los registros. Montanez afirmó que las adolescentes seguían en una etapa de planificación, sin haber fijado una fecha ni haber conseguido armas. El funcionario subrayó que, por ese motivo, no existían indicios de que el ataque fuera inminente.

El Distrito Escolar confirmó que ninguna de las dos volvió a los campus desde que comenzó la investigación. La entidad coopera con el FBI, la Oficina del Sheriff del condado y la policía local en las diligencias, que siguen abiertas.

Un oficial de policía con uniforme negro en un espacio exterior, con vehículos y vegetación desenfocados al fondo
El teniente de la Policía de Corona es el funcionario que ofreció los principales detalles sobre el estado de la investigación y el alcance de los planes atribuidos a las adolescentes (abc7)

El posible móvil detrás del plan y lo que falta esclarecer

Montanez describió el caso como un posible plan vinculado con una venganza. Sin embargo, el mismo funcionario reconoció que no conoce un motivo específico que permita establecer qué impulsó las conversaciones atribuidas a las adolescentes.

La policía tampoco identificó posibles víctimas ni objetivos concretos dentro de la escuela. La falta de esos datos impide determinar si el presunto plan se dirigía contra personas determinadas o contra la comunidad educativa en general.

El director del FBI, Kash Patel, sostuvo en un comunicado que “un posible acto de violencia dirigida contra una escuela secundaria del sur de California fue frustrado antes de que alguien sufriera daños”.

El funcionario agregó que “no hay una prioridad mayor que proteger a nuestros niños” y que las amenazas contra las escuelas recibirán la respuesta conjunta de las autoridades federales y sus organismos asociados, tal como recogió Los Angeles Times.

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