Florida abre la votación anticipada este sábado: cómo encontrar tu centro y cuáles son los plazos

Todos los condados de Florida deben abrir centros de votación anticipada entre el 24 y el 31 de octubre (David Santiago /AP)

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Todos los condados de Florida deben habilitar centros de votación anticipada a partir de este sábado 24 de octubre y mantenerlos operativos hasta el 31, según establece la ley electoral estatal.

Los electores registrados pueden acudir a cualquier sede habilitada dentro de su condado —bibliotecas, centros comunitarios y edificios gubernamentales— sin necesidad de presentarse en el recinto asignado para el día de los comicios.

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Para localizar las direcciones y los horarios de cada punto, basta con consultar el directorio de la División de Elecciones de Florida o contactar a la oficina del supervisor electoral del condado correspondiente, sugirió el Florida Today.

La apertura obligatoria del sábado no implica que todos los condados arranquen en la misma fecha. Varios ya comenzaron el proceso días antes: Miami-Dade, Broward y Palm Beach abrieron sus sedes el lunes 19 de octubre y las mantendrán activas hasta el 1 de noviembre, con un período de 14 jornadas consecutivas. Monroe también inició el 19, aunque cerrará su ventana el 31 de octubre.

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Miami-Dade, Broward y Palm Beach habilitaron sus sedes electorales el 19 de octubre por catorce jornadas consecutivas (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Más de 1,1 millones de votos ya fueron emitidos

La División de Elecciones del estado informó que, al martes 21 de octubre, más de 171.000 personas depositaron su boleta en centros de votación anticipada durante el primer día de apertura en más de la mitad de los 67 condados.

A esa cifra se suman unas 933.000 boletas recibidas por correo, lo que eleva el total de sufragios emitidos a más de 1,1 millones entre los 13,7 millones de floridanos habilitados para votar el 3 de noviembre.

Por afiliación partidista, los demócratas acumulaban cerca de 400.000 votos por correo y algo más de 68.500 presenciales. Los republicanos registraban alrededor de 340.000 boletas postales y 69.000 anticipadas en persona.

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Los electores sin afiliación sumaban casi 30.000 votos presenciales y 175.000 por correo, mientras que quienes están inscritos en terceros partidos aportaban unas 4.000 boletas presenciales y cerca de 23.000 postales, indicó Miami Herald.

Más de 1,1 millones de electores emitieron su sufragio en Florida antes del período obligatorio de votación anticipada (REUTERS/Shannon Stapleton)

Este jueves vence el plazo para solicitar la boleta de voto por correo

El reloj corre para quienes planean votar desde casa: la fecha límite para pedir una boleta de voto por correo es hoy, jueves 22 de octubre, a las 17. Pasado ese horario, ya no será posible solicitar el documento y el elector deberá optar por el voto anticipado presencial o esperar al día de los comicios.

La solicitud se realiza ante el supervisor de elecciones del condado donde el votante está registrado y puede tramitarse por escrito —mediante el formulario DS-DE 160—, en persona o por teléfono. No se requiere justificar ningún motivo para acceder a esta modalidad.

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Un dato crítico: la boleta completada debe llegar a la oficina electoral antes de las 19 del día de la elección; un matasellos con fecha previa no valida un sobre recibido fuera de ese límite.

En Miami-Dade, el sobre de retorno incluye estampilla prepagada y los electores pueden rastrear el estado de su envío en el portal del condado.

Quien solicitó boleta por correo puede cambiar de opinión y votar en persona

Los electores que ya pidieron su boleta postal pero prefieren acudir a un centro de votación anticipada tienen esa posibilidad.

Deben presentarse con la boleta sin usar para que los funcionarios la anulen y les entreguen una nueva. Si no la llevan, el personal verificará que no haya sido recibida previamente; de no poder confirmarlo, el votante emitirá una boleta provisional.

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Alina García, supervisora de elecciones de Miami-Dade, recomendó a quienes opten por el correo que soliciten su boleta cuanto antes. “Votar por correo les ofrece a los electores la comodidad de revisar y completar su boleta desde sus hogares, pero recomendamos a quienes elijan esta opción que soliciten su boleta cuanto antes”, expresó la funcionaria en un comunicado.

Los votantes que eligieron el voto por correo pueden optar por acudir a las urnas y sufragar de manera presencial (REUTERS/Marco Bello)

Identificación obligatoria y registro cerrado desde el 5 de octubre

Para votar en persona —durante el período anticipado o el 3 de noviembre— se requiere una identificación vigente con fotografía y firma.

Entre los documentos aceptados figuran los siguientes:

Licencia de conducir de Florida.

Tarjeta de identificación estatal, el pasaporte estadounidense.

Identificación militar o estudiantil.

Licencia para portar arma oculta, conforme al estatuto 101.043 del estado.

Si el documento con foto no incluye firma, se exige uno adicional que la contenga. Quienes no presenten documentación pueden emitir una boleta provisional.

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El plazo de inscripción electoral cerró el 5 de octubre —29 días antes de los comicios, como exige la legislación estatal— y Florida no permite el registro el mismo día de la votación. Los residentes que no estén en la lista de votantes activos no podrán participar el 3 de noviembre.

Mientras que, quienes tengan dudas sobre su estatus pueden verificarlo en el sistema de consulta en línea del Departamento de Estado de Florida, ingresando nombre, apellido y fecha de nacimiento.

La ley de Florida exige presentar una identificación oficial vigente con fotografía y firma para votar en los recintos (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Gobernador, Senado y enmiendas constitucionales en la boleta del 3 de noviembre

La boleta de las elecciones intermedias incluye contiendas para gobernador —el actual mandatario, Ron DeSantis, no puede postularse tras cumplir dos períodos consecutivos según el Artículo IV de la Constitución estatal—, un escaño en el Senado de Estados Unidos, cargos en la Cámara de Representantes, el gabinete estatal, jueces, legisladores estatales y funcionarios del condado.

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Los electores también decidirán sobre varias enmiendas constitucionales, entre ellas una relacionada con exenciones al impuesto de propiedad.

La boleta electoral incluye la elección para gobernador para suceder a Ron DeSantis, un escaño en el Senado federal y enmiendas a la constitución estatal (EFE/Giorgio Viera)

En Miami-Dade, la boleta contiene diez preguntas: tres estatales, seis del condado y una de la junta escolar. Un referéndum local propone financiar aumentos salariales para maestros y reforzar la seguridad en los planteles.

Los centros de votación general el día de la elección abrirán de 7 a 19, hora local, y todo elector que se encuentre en la fila al momento del cierre podrá emitir su sufragio. A diferencia del período anticipado, el 3 de noviembre cada votante debe acudir exclusivamente al recinto asignado a su domicilio.

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