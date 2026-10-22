Los Philadelphia Eagles no serán sancionados por el manejo de los coágulos de sangre de Jalen Hurts

La NFL determinó que los Philadelphia Eagles actuaron conforme a los protocolos y descartó sanciones por la inclusión de Jalen Hurts en Londres (AP/Alastair Grant)

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La NFL determinó que los Philadelphia Eagles actuaron de manera apropiada al autorizar a Jalen Hurts a disputar el partido de la Semana 5 contra los Jacksonville Jaguars en Londres, pese a que horas antes le habían detectado un coágulo sanguíneo superficial en la pantorrilla izquierda.

La liga no impondrá sanciones al equipo ni por el manejo médico ni por la ausencia de una designación de lesión antes del encuentro, según informó una fuente a The Athletic.

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El quarterback de 28 años, nombrado MVP del Super Bowl LIX, fue diagnosticado inicialmente con una trombosis venosa superficial en la pantorrilla izquierda tras una ecografía realizada el sábado 10 de octubre en la sede londinense de la Cleveland Clinic.

La molestia de Jalen Hurts comenzó con un pisotón recibido en la pantorrilla durante el partido de la Semana 4 frente a Los Angeles Rams (Bill Streicher-Imagn Images)

Los médicos del equipo y los especialistas locales revisaron los resultados y concluyeron que la actividad física no representaba un riesgo y que Hurts podía jugar con normalidad al día siguiente.

Tras ese diagnóstico, regresó al hotel del equipo alrededor de las 2:45 hora local, durmió hasta las 10 y luego tomó una siesta en el estadio antes del partido, en el que participó en las 62 jugadas ofensivas y lanzó 40 pases en la derrota 19-17.

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Origen de la lesión y la cronología médica en Londres

Hurts recibió un pisotón con tapones en la zona de la pantorrilla el 4 de octubre, durante el partido de la Semana 4 contra los Los Angeles Rams. Sin embargo, no informó al cuerpo médico de los Eagles hasta el jueves 8 de octubre, después de un entrenamiento. Al día siguiente retomó las prácticas y fue autorizado a viajar a Londres con el resto del plantel.

El doctor Allen Sills, director médico de la NFL, coordinó con Mark Gillett, director médico de la Premier League, para que Hurts fuera evaluado en la Cleveland Clinic de Londres el sábado por la noche, después de una caminata del equipo. Allí se descubrió el coágulo superficial. Según averiguó The Athletic, el equipo médico, los doctores independientes y el propio jugador acordaron que podía participar en el encuentro del domingo.

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La liga también desmintió la versión de que Hurts permaneció despierto 36 horas antes del partido por indicación médica. Un portavoz de la NFL, Brian McCarthy, aclaró que “eso no fue cierto y nadie le dijo que no durmiera por su condición”.

La indicación general para todo el plantel, cuerpo técnico y personal era intentar mantenerse despiertos el mayor tiempo posible el sábado para conservar el horario de la costa este de Estados Unidos, dado que el equipo regresaría tras el partido sin semana de descanso.

La liga desmintió que el mariscal de campo permaneciera despierto 36 horas previas al encuentro con Jaguars en Londres, por una prescripción de los médicos (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El diagnóstico se agravó tras el regreso a Filadelfia

Los Eagles regresaron a casa alrededor de las 2 del lunes. Hurts continuó en tratamiento durante los dos días siguientes. El miércoles 14 de octubre, una ecografía de control reveló que el coágulo superficial se había desplazado.

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Las pruebas posteriores confirmaron un cuadro más grave: trombosis venosa profunda y embolias pulmonares bilaterales, lo que significa que los coágulos habían viajado desde la pierna hasta ambos pulmones.

La trombosis venosa profunda (TVP) se produce cuando un coágulo se forma en las venas profundas, generalmente en las extremidades inferiores, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Una embolia pulmonar ocurre cuando ese coágulo se desprende y llega a los pulmones, una situación que puede poner en riesgo la vida del paciente.

“Tienes un coágulo en la pierna. El problema es que puede viajar por las venas hasta el corazón y de ahí a los pulmones, bloqueando los vasos sanguíneos pulmonares. Y eso genera lo que se llama embolias pulmonares. Eso es muy grave”, explicó el doctor Jon LaPook, corresponsal médico jefe de CBS News, quien no trata a Hurts.

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LaPook también señaló que es prematuro determinar si la lesión podría afectar la carrera del quarterback, y que el tratamiento habitual consiste en administrar anticoagulantes durante al menos tres meses.

Los estudios de control en Filadelfia detectaron que el coágulo avanzó hacia los pulmones y causó una trombosis venosa profunda (Eric Hartline-Imagn Images)

El debate sobre los vuelos y el riesgo de complicaciones

Uno de los interrogantes que rodean el caso es si los vuelos trasatlánticos pudieron agravar la situación. LaPook indicó que “al volar, uno se deshidrata y no se mueve mucho”, lo que dificulta el retorno normal de la sangre al corazón.

El médico subrayó que el factor de mayor preocupación no fue la falta de sueño, sino el hecho de que Hurts realizó un vuelo de ida y otro de vuelta en pocos días.

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Los propios CDC advierten que los períodos prolongados de inmovilidad, inherentes a los viajes de larga distancia, incrementan el riesgo de tromboembolismo venoso. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recomienda esperar al menos cinco días antes de volar si un paciente con TVP se encuentra estable, mientras que la Sociedad Torácica Británica sugiere un mínimo de dos semanas.

En el caso de Hurts, el vuelo de regreso a Estados Unidos se produjo apenas horas después de haber jugado un partido completo con un coágulo diagnosticado.

Especialistas de la salud señalaron los riesgos de complicaciones vasculares asociados a los vuelos trasatlánticos sin reposo previo (AP/Alastair Grant)

La NFLPA exige una investigación y Goodell acepta

La Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) respondió a la decisión de la liga con un comunicado en el que aseguró no tener conocimiento de ninguna investigación sobre la atención médica brindada a Hurts.

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“Antes de sacar conclusiones sobre cómo se manejó esta situación, debe haber una investigación completa sobre lo ocurrido”, sostuvo el sindicato de jugadores.

El comisionado Roger Goodell, durante una conferencia de prensa tras la reunión anual de otoño de la liga en Nueva York, dijo que la NFL acepta esa solicitud. “Eso forma parte de nuestros procesos, está bien”, afirmó el directivo.

Además agregó que los protocolos fueron seguidos y que la liga cuenta con “los mejores asesores médicos” dedicados a la salud de los jugadores.

La Asociación de Jugadores de la NFL solicitó una investigación formal sobre el caso y el comisionado Roger Goodell aceptó el pedido (AP/Yuki Iwamura)

Hurts fue colocado en la lista de reserva por lesión

Los Eagles colocaron a su quarterback estrella en la reserva de lesionados tras consultar con numerosos especialistas. Su tratamiento requiere anticoagulantes, por lo que se perderá el resto de la actual temporada de la NFL. Debido a que no podrá participar en actividades de contacto hasta que deje la medicación.

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En un comunicado conjunto entre el equipo y la agente de Hurts, Nicole Lynn, señalaron que “el pronóstico de Jalen es muy bueno y esperamos una recuperación completa”.

Anticiparon que el jugador podrá retomar las actividades deportivas de contacto una vez que finalice el tratamiento, y que no se prevén efectos a largo plazo. Mientras tanto, Hurts permanecerá activo junto al equipo y continuará su acondicionamiento físico.

Un comunicado conjunto de los Philadelphia Eagles y la agente Nicole Lynn informó sobre el diagnóstico de trombosis y embolia pulmonar del mariscal de campo Jalen Hurts (X/@Eagles)

El entrenador Nick Sirianni expresó su confianza en Tanner McKee, quien reemplazará a Hurts como líder de jugadas ofensivas.

“No estuve sin Jalen por un período prolongado de tiempo. Tengo la máxima confianza en Tanner, pero lo extraño”, reconoció el coach, quien lleva seis temporadas consecutivas trabajando con Hurts como su quarterback titular. Con récord de 2-4, los Eagles reciben a los Cowboys de Dallas el lunes 26 de octubre por la noche.