Le avisaron que había ganado una fortuna, creyó que se trataba de una estafa y bloqueó el número

La vecina de Riverwood colgó la comunicación inicial y descartó los posteriores mensajes, sin saber que había obtenido un paquete valorado en 10,2 millones de dólares australianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer de Riverwood, en el suroeste de Sídney, ganó un paquete de premios valuado en 10,2 millones de dólares australianos (unos USD 7.152.238), pero estuvo a punto de no enterarse jamás. Recibió una llamada telefónica para comunicarle la noticia y, convencida de que se trataba de una estafa, colgó el teléfono y bloqueó el número del organizador del sorteo.

El episodio fue recogido por el medio australiano 7News, que detalló la insólita cadena de intentos que debió desplegar Dream Home Art Union —la organización a cargo del sorteo— para lograr que la ganadora aceptara que su premio era legítimo.

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El lote incluía una mansión de cuatro pisos en Currumbin, en la Gold Coast de Queensland, junto con 400.000 dólares australianos en lingotes de oro y un vehículo Land Rover Defender valuado en 166.000 dólares australianos (USD 116.399).

La ganadora colgó, bloqueó el número y rechazó mensajes y correos electrónicos

La venta de boletos de Dream Home Art Union financia esa asistencia, mientras la entidad abrió una nueva convocatoria con recompensas por 14,7 millones de dólares australianos para el año 2026 (Captura de video)

Ben Sawkins, gerente general de Dream Home Art Union, fue quien realizó la llamada el martes para informar a la mujer sobre su premio. La respuesta fue inmediata: ella cortó la comunicación y lo bloqueó. Sawkins intentó entonces contactarla por mensaje de texto y por correo electrónico, pero no obtuvo respuesta en ningún caso.

“Le hablé a la ganadora y me colgó. Le escribí mensajes y correos. Ella cree que le quiero vender un boleto o que es una estafa”, relató el directivo, según recogió 7News. El propio Sawkins reconoció que no era la primera vez que le costaba localizar a un ganador por la proliferación de llamadas fraudulentas, pero admitió que el bloqueo directo resultó un caso inédito para él.

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Ante el silencio absoluto, el gerente general preparó una carta formal para enviarla por correo postal. Sin embargo, antes de recurrir a ese método, encontró una alternativa diferente: pidió colaboración al equipo del programa matutino de la emisora local Triple M Breakfast.

Ni los conductores de radio lograron que la mujer aceptara la noticia

Los presentadores Beau Ryan, Aaron “Woodsy” Woods y Cat Lynch aceptaron el desafío e intentaron comunicarse con la ganadora durante la transmisión del miércoles por la mañana. La mujer atendió la llamada, pero se mantuvo firme en su desconfianza. “No les creo”, respondió a los conductores. En apenas dos minutos de conversación expresó su incredulidad en cuatro oportunidades, pese a las repetidas garantías que le ofrecieron.

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El exjugador Beau Ryan visita a la residente de Riverwood y logra que acepte la legitimidad del sorteo (Captura de video)

Ryan, exestrella del rugby en la National Rugby League (NRL), le propuso visitarla en persona para demostrarle que todo era real. La mujer reconoció que sabía quién era él y conocía su rostro, pero eso tampoco bastó para disipar sus dudas. “No puedo emocionarme porque todavía no lo creo”, insistió ante los micrófonos.

El exdeportista abandonó entonces el estudio y se dirigió directamente a la vivienda de la ganadora en Riverwood. Allí, con Ryan de pie junto a ella, la mujer comenzó por fin a asimilar la magnitud de lo ocurrido, aunque el asombro aún la dominaba.

La ganadora tiene familia en Queensland, donde se ubica la mansión del premio

“Absolutamente atónita, completamente feliz, pero no puedo creerlo y no logro emocionarme”, expresó la mujer tras recibir la visita del exjugador. Después bromeó con la idea de salir a bailar con Ryan para celebrar el momento.

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El paquete de 10,2 millones de dólares incluye una mansión, oro y un Land Rover Defender (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ganadora también contó que parte de su familia reside en Cairns y en la Gold Coast, lo que convierte a la propiedad de cuatro pisos de Currumbin en un premio con un significado especial para ella, ya que le permitirá estar más cerca de sus seres queridos.

Sawkins agradeció al equipo de Triple M Breakfast por la ayuda que permitió resolver la búsqueda. Los fondos recaudados por la venta de boletos de Dream Home Art Union se destinan al apoyo de veteranos australianos y sus familias. El directivo adelantó que el próximo sorteo ya se encuentra abierto e incluye un paquete de premios por 14,7 millones de dólares australianos, (USD $10.307.640), el mayor de 2026.

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