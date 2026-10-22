Dos juegos de historia llegan gratis a Amazon Luna para los miembros de Prime

Amazon Luna incorpora dos nuevos juegos para los miembros de Prime. (Amazon)

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Amazon incorporó dos nuevos videojuegos centrados en la narrativa a su servicio Luna, que permite a los suscriptores de Amazon Prime acceder a títulos sin pagar un costo adicional.

Se trata de Caravan SandWitch y Vampire: The Masquerade – Swansong, dos propuestas que ofrecen experiencias diferentes: una aventura de exploración en un planeta de ciencia ficción y un juego de rol protagonizado por vampiros en una ciudad llena de secretos.

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Los miembros Prime pueden reclamar ambos títulos sin realizar un pago adicional, aunque cada uno tiene una fecha límite distinta. Vampire: The Masquerade – Swansong estará disponible para reclamar hasta el 18 de noviembre, mientras que Caravan SandWitch podrá obtenerse hasta el 16 de diciembre.

Amazon Luna es la plataforma de videojuegos en la nube de Amazon. (Amazon)

La incorporación amplía el catálogo de videojuegos que Amazon ofrece a sus suscriptores. A diferencia de los títulos centrados en la acción competitiva, estas dos opciones priorizan el desarrollo de personajes, la exploración y las decisiones que toma el jugador durante la historia.

Caravan SandWitch: una aventura de exploración sin combates

Caravan SandWitch es una aventura narrativa ambientada en Cigalo, un planeta de ciencia ficción con paisajes inspirados en la región francesa de Provenza. La historia sigue a una protagonista que viaja por ese mundo en una furgoneta mientras intenta descubrir qué ocurrió con su hermana desaparecida.

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Durante el recorrido, el jugador conoce a distintas comunidades, ayuda a sus habitantes y explora las consecuencias de la explotación humana sobre el planeta. En Cigalo conviven humanos, robots, los Reinetos —habitantes nativos del lugar— y una misteriosa presencia conocida como SandWitch.

Caravan SandWitch se encuentra disponible de manera gratuita en Amazon Luna para suscriptores Prime.

Una de las particularidades del videojuego es que prescinde de los combates, la muerte y los límites de tiempo. De esta manera, permite avanzar sin la presión de superar enfrentamientos o completar objetivos en un periodo determinado.

La furgoneta también cumple una función importante en la exploración. A medida que avanza la aventura, el jugador obtiene herramientas y mejoras que permiten acceder a nuevas zonas y descubrir ruinas que antes resultaban inaccesibles.

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La propuesta está dirigida a quienes prefieren recorrer escenarios, conocer personajes y descubrir una historia a su propio ritmo.

Vampire: The Masquerade – Swansong: decisiones en el mundo de los vampiros

La segunda incorporación es Vampire: The Masquerade – Swansong, un juego de rol narrativo que transcurre en una versión oscura de Boston, donde los vampiros viven ocultos entre los seres humanos.

La trama sigue a tres protagonistas vampiros que deben investigar una situación peligrosa marcada por asesinatos, conspiraciones y disputas por el poder. Cada personaje tiene habilidades propias que pueden mejorarse para afrontar los desafíos de diferentes maneras.

La investigación permite recurrir a recursos como el sigilo, la intimidación, la seducción y los poderes sobrenaturales. La forma de abordar cada encuentro depende de las capacidades de los protagonistas y de las decisiones del jugador.

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Amazon Luna regala Vampire: The Masquerade – Swansong para los suscriptores de Prime.

Las conversaciones tienen un peso central en la experiencia. Las respuestas elegidas pueden modificar las relaciones entre los personajes, alterar el desarrollo de los acontecimientos y cambiar el destino de la comunidad vampírica de Boston.

A diferencia de una aventura enfocada principalmente en la acción, Swansong apuesta por la investigación, el diálogo y las consecuencias de las decisiones. Por eso, puede resultar atractivo para quienes disfrutan de historias con múltiples caminos y personajes complejos.

Cómo reclamar los juegos gratis con Amazon Prime

Para acceder a estas propuestas, los usuarios deben comprobar su disponibilidad desde Amazon Luna y seguir las instrucciones de reclamación correspondientes. Es importante hacerlo antes de las fechas límite establecidas para cada título.

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Control de videojuegos Luna. (Amazon)

La oferta forma parte de los beneficios asociados a Amazon Prime, que incluye acceso a videojuegos además de otras ventajas de la suscripción. No obstante, las condiciones de acceso pueden variar según la región y la modalidad de distribución de cada juego.

Con Caravan SandWitch y Vampire: The Masquerade – Swansong, Amazon suma dos experiencias que priorizan la narrativa desde perspectivas distintas: la exploración tranquila de un planeta desconocido y una investigación sobrenatural en una ciudad dominada por secretos.