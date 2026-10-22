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Cuántos salarios mínimos se necesita en Colombia para comprar un iPhone Duo

Apple ha reportado retrasos en las entregas del dispositivo, algo que ha afectado a mercados de todo el mundo

El iPhone Duo llegó a las tiendas físicas de Colombia este 23 de octubre luego de agotar varias versiones en la preventa. (APPLE)
El iPhone Duo llegó a las tiendas físicas de Colombia este 23 de octubre luego de agotar varias versiones en la preventa. (APPLE)
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El iPhone Duo, el primer celular plegable de Apple, llegó a las tiendas físicas de Colombia este 23 de octubre tras una preventa que comenzó el 16 de octubre y que agotó varias de sus versiones en pocos días.

El valor del dispositivo equivale a varios meses de salario mínimo para un trabajador colombiano, teniendo en cuenta que la versión más costosa del teléfono pasa los 14 millones de pesos.

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Para 2026, el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia está fijado en $1.750.905. Esa cifra sirve como referencia para medir cuánto representa, en términos reales, la compra de este teléfono.

Precios y versiones del iPhone Duo en Colombia

El iPhone Duo se ofrece en Colombia en distintas combinaciones de almacenamiento y color. La versión de entrada, de 256 GB, tiene un precio de $9.199.000 y está disponible en los colores cielo nocturno y blanco estrella.

La versión de 256 GB del iPhone Duo cuesta 9.199.000 pesos en los colores cielo nocturno y blanco estrella. (REUTERS/Carlos Barria)
La versión de 256 GB del iPhone Duo cuesta 9.199.000 pesos en los colores cielo nocturno y blanco estrella. (REUTERS/Carlos Barria)

La versión intermedia, de 512 GB, cuesta $9.999.000. En el extremo superior, el modelo de 2 TB alcanza los $14.799.000, la cifra más alta dentro de la gama.

Los precios pueden variar según la capacidad de almacenamiento, el color elegido y la disponibilidad en los distribuidores autorizados.

Cuántos salarios mínimos cuesta el iPhone Duo

El precio de cada versión del iPhone Duo, al medirse en salarios mínimos, deja en evidencia la distancia entre el valor del dispositivo y el ingreso base de un trabajador colombiano.

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La versión de 256 GB equivale a 5,25 salarios mínimos. Para un trabajador que destinara la totalidad de su sueldo a este fin, reunir ese monto tomaría cerca de 5,3 meses.

Un trabajador que destina el 20 por ciento de un salario mínimo mensual requiere 26,3 meses para comprar el modelo de 256 GB. (REUTERS/Carlos Barria)
Un trabajador que destina el 20 por ciento de un salario mínimo mensual requiere 26,3 meses para comprar el modelo de 256 GB. (REUTERS/Carlos Barria)

En un escenario más realista, ahorrando el 20% del salario mínimo mensual ($350.181), el tiempo necesario para comprar esta versión se extiende a 26,3 meses, es decir, dos años y dos meses.

La versión de 512 GB representa 5,71 salarios mínimos, lo que implica 5,7 meses de ahorro total o 28,6 meses (dos años y cinco meses) si se destina el 20% del sueldo.

El modelo más costoso, de 2 TB, equivale a 8,45 salarios mínimos. Ahorrando la totalidad del ingreso, tomaría 8,5 meses reunir el monto. Bajo el escenario del 20%, el plazo se extiende a 42,3 meses, es decir, tres años y seis meses.

Comprar la versión de mayor capacidad del iPhone Duo en Colombia equivale a 8,45 salarios mínimos legales vigentes, una cifra que surge de comparar el precio de $14.799.000 con el SMMLV de 2026, fijado en $1.750.905.

Limitaciones para comprar el iPhone Duo

La alta demanda registrada durante la preventa derivó en el agotamiento de varias versiones del dispositivo en Colombia. Al consultar la página de los distribuidores autorizados, algunas configuraciones aparecen sin disponibilidad inmediata.

La alta demanda en Colombia dejó sin inventario inmediato a las opciones de menor capacidad y conservó stock solo para la versión de 2 TB. (REUTERS/Carlos Barria)
La alta demanda en Colombia dejó sin inventario inmediato a las opciones de menor capacidad y conservó stock solo para la versión de 2 TB. (REUTERS/Carlos Barria)

Según los precios informados por los canales oficiales, la única presentación disponible en este momento es la de 2 TB, cuyo valor supera los 14 millones de pesos.

El fenómeno no se limita al mercado colombiano. En Estados Unidos, Apple estableció un límite de dos unidades del iPhone Duo por cliente en su tienda en línea, una restricción que aplica a todas las configuraciones del teléfono y que impide completar pedidos que superen esa cantidad, tanto en la página web como en la aplicación Apple Store.

La compañía no ha explicado públicamente las razones de la medida, aunque el cambio se produjo después de que las unidades con entrega prevista para el lanzamiento se agotaran en pocos minutos durante la preventa.

Los plazos de entrega también se extendieron en las primeras horas de comercialización. Algunas configuraciones ya registran fechas de envío programadas para enero de 2027, y los tiempos de espera varían según el color, la capacidad de almacenamiento y el mercado donde se realice la compra.

Apple ha aplicado restricciones similares en otros países, aunque las condiciones de disponibilidad y los plazos de entrega pueden variar según la tienda nacional de cada mercado.

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