Tiroteo en una escuela de Oregón: la maestra que recibió un disparo a quemarropa reveló que fingió estar muerta para sobrevivir

Becky Drury, de 54 años, junto a su esposo Will. La docente permanece en recuperación tras las heridas que sufrió en ambos brazos durante el ataque (Will Drury/Facebook)

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El jueves pasado, un tiroteo sacudió la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregón, cuando un adolescente armado irrumpió en un aula de educación especial y abrió fuego contra alumnos y docentes.

El ataque se convirtió en una de las masacres escolares más impactantes de los últimos años en Estados Unidos.

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Esta semana, Becky Drury, la docente de 54 años que sobrevivió al ataque con heridas de gravedad, emitió un comunicado público para relatar su experiencia y desmentir versiones inexactas que circularon en medios de comunicación sobre sus acciones durante la tragedia.

Algunos informes aseguraron que la maestra se habría arrojado sobre un estudiante para protegerlo con su cuerpo, algo que ella negó de forma directa.

“Sé que ha habido informes contradictorios sobre mis acciones ese día, pero la verdad es que me dispararon antes de que tuviera oportunidad de actuar”, afirmó Drury en su declaración, recogida por ABC News.

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La violencia armada en instituciones educativas sigue marcando la agenda en Estados Unidos, un país que acumula cientos de incidentes similares en la última década (REUTERS/Rob Kerr)

Lo que vivió Becky Drury en los primeros segundos del ataque

Drury relató que, al escuchar los primeros disparos, corrió hacia el pasillo para ver qué ocurría, pero al divisar al atacante volvió de inmediato a su salón. “Me di vuelta para cerrar la puerta detrás de mí, pero el tirador ya estaba ahí”, señaló. “Antes de que pudiera hacer algo más, me disparó a corta distancia y caí al suelo”.

El impacto le provocó lesiones de extrema gravedad. Su mano izquierda quedó “casi completamente cercenada”, mientras que su brazo derecho resultó seriamente lastimado, de acuerdo con su testimonio.

“Así que hice lo único que podía hacer: fingir estar muerta con la esperanza de que no me disparara de nuevo”, aseguró la educadora.

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Drury escuchó los primeros disparos desde su aula. En cuestión de segundos, la jornada escolar se transformó en una pesadilla para toda la comunidad de Silver Rail (REUTERS/David Ryder)

Cómo se desarrolló el tiroteo y quiénes intervinieron para frenarlo

El presunto agresor era un adolescente de 16 años que portaba una escopeta calibre 12. Según la policía de Bend, el joven primero disparó contra una camioneta estacionada en el exterior del edificio y luego forzó las puertas para ingresar al establecimiento.

Las víctimas fatales fueron tres niños de 5, 8 y 11 años y una maestra de 25 años, según las autoridades locales.

La comunidad de Bend despidió a los tres niños y a la joven maestra que perdieron la vida en el ataque del jueves (REUTERS/David Ryder)

El tirador fue abatido por Kaylub Giamanco, el padre de dos alumnas de Silver Rail que, al presenciar los disparos contra el vehículo, decidió seguir al adolescente al interior de la escuela y lo enfrentó con un arma de fuego, tal como confirmó el departamento policial.

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Otra maestra que se encontraba en el salón al momento del ataque también protagonizó un acto de resistencia.

La docente le arrojó su teléfono celular al agresor, lo derribó al piso y trató de quitarle la escopeta, según el relato recogido por ABC News. Esa maestra no resultó herida.

Giamanco, vecino de Bend de toda la vida, intervino con su arma tras ver al adolescente ingresar a la escuela donde estudian sus dos hijas. Su familia pidió privacidad y aseguró que no busca reconocimiento (Facebook/Kaylub Giamanco)

El estado de la investigación y el regreso a clases en Bend

En una actualización difundida el miércoles, las autoridades indicaron que ejecutaron órdenes de allanamiento en el domicilio del sospechoso y en sus dispositivos electrónicos y cuentas de redes sociales. La investigación permanece abierta.

El departamento policial también confirmó que el arma utilizada en el ataque fue adquirida de manera legal, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre la escopeta ni sobre quién realizó la compra, de acuerdo con ABC News.

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Las fuerzas de seguridad reforzaron su presencia en todas las escuelas del distrito tras la reapertura del miércoles (AP Photo/Joe Kline)

Las escuelas del distrito reabrieron sus puertas el miércoles por primera vez desde la tragedia. Decenas de oficiales se desplegaron en cada establecimiento para recibir a los estudiantes, según informó la policía local.

“Es probable que vean un aumento en la presencia policial en nuestras escuelas y sus alrededores en los próximos días y semanas. Eso se debe a que queremos que los estudiantes y el personal se sientan lo más cómodos posible durante un momento difícil y emotivo”, sostuvo el Departamento de Policía de Bend en un comunicado.

Drury cerró su declaración con un mensaje dirigido a la comunidad. “Lo que pasó en esa aula fue inimaginable, y como tantos en esta comunidad, tengo el corazón roto por todos los afectados por esta tragedia”, expresó la maestra, quien agregó que sus pensamientos están con las víctimas, sus familias y toda la comunidad de Bend.

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